AI Inferencing

用于检测制造缺陷的 AI 监控视频反馈
通过摄像头在装配线上实时采集图像，并结合 AI 进行产品质量检验，在生产流程中实现自动化质量控制。这些模型采用先进的计算机视觉模型，在大量有缺陷和无缺陷的产品图像数据集上进行预先训练，能够快速识别问题。此解决方案使用高性能 AI 推理向操作员发出即时告警，并且可以显著缩短缺陷发生与采取纠正措施之间的时间。
市场风向正在从 AI 训练转向推理，企业需要以经济实惠的方式快速获取实时见解。Akamai Cloud 使 AI 触手可及，精准满足您的需求。Akamai Cloud 拥有数十年的边缘创新经验，其全球广泛分布的强大网络针对低延迟性能进行了优化，是实现 AI 推理的理想平台。
利用收银台摄像头的视频反馈，实现店内实时决策。通过在多样化零售产品数据集上进行训练并部署在边缘的先进物体检测和识别模型，利用 AI 推理实现即时产品识别和定价。这显著加快了结账流程，并减少了人工扫描造成的错误。
通过先进的推荐系统提供定制广告，该系统会考虑实时用户行为、人口统计和用户历史记录等指标，以提高用户参与度并显著提升广告相关性和转化率。
利用根据海量用户行为数据训练并部署在靠近零售环境的边缘位置的模型，实时处理用户交互，从而提供能够感知情境的即时产品推荐。这可以极大地改善购物体验。
通过摄像头在装配线上实时采集图像，并结合 AI 进行产品质量检验，在生产流程中实现自动化质量控制。这些模型采用先进的计算机视觉模型，在大量有缺陷和无缺陷的产品图像数据集上进行预先训练，能够快速识别问题。此解决方案使用高性能 AI 推理向操作员发出即时告警，并且可以显著缩短缺陷发生与采取纠正措施之间的时间。
通过实时分析视频反馈，检测可疑活动并立即向当局或安全团队发出告警，快速应对安全威胁，从而增强公众/员工的安全保障。
在边缘部署先进的计算机视觉模型，以及经过训练的目标检测和人员再识别模型，实现对可疑活动或重点人员的即时检测与追踪，从而增强安全性，并显著缩短安保人员的响应时间。
我们将随时为您提供大规模部署、迁移、应用程序优化、架构评估、安全和可靠性审计等方面的帮助。如需获取支持或者遇到了帐户相关问题，请访问我们的支持页面。