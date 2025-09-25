AI Inferencing

用于检测制造缺陷的 AI 监控视频反馈

通过摄像头在装配线上实时采集图像，并结合 AI 进行产品质量检验，在生产流程中实现自动化质量控制。这些模型采用先进的计算机视觉模型，在大量有缺陷和无缺陷的产品图像数据集上进行预先训练，能够快速识别问题。此解决方案使用高性能 AI 推理向操作员发出即时告警，并且可以显著缩短缺陷发生与采取纠正措施之间的时间。