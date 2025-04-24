X
面向 SaaS 公司的云计算服务

在更靠近客户和访问设备的位置构建并部署应用和 API

“五个人在业务会议上讨论屏幕上展示的图表数据”的图像。

与懂得如何交付卓越服务的公司合作

Akamai 的大规模分布式边缘和云平台可提供优秀的客户体验。该平台以易于使用的开源工具为基础构建，可以加快您的产品上市速度。我们的定价简单、透明，您不会收到意料之外的账单。

更简单因而更快捷

借助开源工具和获奖的客户服务，快速在多个位置投入运营。

更多部署选项

在适当的位置构建、部署和保护您的应用程序。

简单、透明的定价

我们采用简单的扁平化定价模型，出站成本低，可减少意外费用，方便您控制预算。 

让云涅槃重生：SaaS 行业聚焦 | Akamai
研究报告

新研究报告：为什么 SaaS IT 领导者需要分布式云

这份行业聚焦研究报告由 Akamai 委托 Forrester Consulting 撰写，重点介绍 SaaS IT 领导者采用分布式云架构的原因。

客户案例

某大型服务公司与 Akamai 合作减半云成本

某大型服务公司改善了应用程序响应时间并将云成本减半，同时避免受限于单个供应商。

浏览云计算服务

