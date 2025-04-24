X
面向游戏业的云计算

打造极致游戏体验，同时尽可能降低云成本。

图片：一位面带微笑的女性戴着耳机，在繁忙的城市街道上操作着手机。

提升性能并尽可能降低延迟

通过提供快速、身临其境和个性化的体验，让玩家满意。借助开放的用户友好型云，赋能开发人员。以低廉的出站流量费用和透明的定价，实现预算目标。

更靠近游戏玩家，性能显著提升

在离游戏玩家更近的位置构建和部署工作负载，可提高性能并尽可能降低延迟。

久经验证的可靠基础架构

20 大视频游戏公司中的 19 家是 Akamai 客户。

定价简单、透明且无意外账单

简单的云计算定价模型以及低廉的出站成本意味着可减少意外费用。

报告

新研究报告：为什么游戏 IT 领导者需要分布式云

这份行业聚焦调查报告由 Akamai 委托 Forrester Consulting 撰写，重点介绍游戏行业 IT 领导者为何采用分布式云架构的原因。

客户案例

一位技术总监选择了 Akamai 的云计算服务以获得速度和稳定性

在线游戏对云服务的速度、稳定性和安全性都有一定的要求。这位技术总监在 Akamai 平台上找到了这些特质。

