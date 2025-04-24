X
面向媒体的云计算

优化媒体工作流的运营、安全保障和成本，同时打造更具吸引力的流媒体体验

图片：一位面带微笑的女性戴着耳机，在繁忙的城市街道上操作着手机。

借助分布式云平台提升性能和加速上市

利用我们的解决方案，帮助您降低出站成本、实现预算透明、缩短延迟、提高可靠性、促进观众参与，甚至当您在更靠近用户联网的位置进行创新和测试时也能获取以上各种好处。

基于我们的云计算服务和在流媒体领域的领先地位，您可以为用户提供快速交互式实时体验。

改善 EPG，打造个性化广告

将用户分析迁移到更靠近观众的位置，提供更易于寻址的电子节目单 (EPG) 和广告拼接

易于部署的可观察性解决方案

更快、更简单的日志提取和解析。使用 CMCD 获得更准确的客户端指标。

价格实惠的转码和打包

采用透明且实惠的定价，提升预算和分配的可预测性

Forrester 调研报告：关于云端出站、存储和计算成本的机会速览

了解 Akamai 如何满足媒体公司降低分布式云网络的出站和计算成本的需求。

新研究报告

媒体和娱乐业领导者对云采用趋势的深度解读

Akamai 委托 Forrester Consulting 进行的一项研究表明，随着媒体和娱乐业 IT 负责人扩展云用途，他们面临着数据量和成本的上升。

让云涅槃重生：媒体和娱乐行业聚焦调查报告
客户案例

高性能 WebRTC 体验

“Akamai 让我们可以快速扩展，并借助分布式计算平台更加靠近用户。”

LiveSwitch 首席执行官 Jerod Venema

客户案例

在更靠近用户的位置构建和交付应用程序

“Akamai 让我们可以在更靠近观众的位置测试创新，从而让客户受益。”

Unified Streaming 高级副总裁 Simon Westbroek

浏览云计算服务

了解更多

开始对话

欢迎您了解 Akamai 如何提供具有成本效益的边缘到云平台，帮助媒体工作流组件打造理想的用户体验和交互性。

