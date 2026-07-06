- Direciona as solicitações para um local alternativo em caso de falha no local principal, mesmo entre os provedores.
- Encaminha de forma inteligente o tráfego de acordo com a geografia, o status do servidor e as informações no cabeçalho IP.
- Permite melhores resultados por roteamento com base na comunicação em tempo real com data centers.
- Gerencia configurações de balanceamento de carga, com feedback e relatórios de dados de carga em tempo real.
- Aproveita o padrão EDNS para mapear de forma precisa e dinâmica os usuários finais para os data centers mais próximos.
- Combina failover, inteligência baseada em políticas e balanceamento de carga ponderado para alocar o tráfego.
Ofereça experiências otimizadas
O GTM (Global Traffic Management) foi projetado usando balanceamento de carga baseado em políticas para que seus usuários possam acessar seus websites ou qualquer outra aplicação de IP de forma mais confiável para obter a melhor experiência. É a única solução de balanceamento de carga que aproveita a escala e a velocidade da plataforma global Akamai Cloud para responder às condições da Internet em tempo real e minimizar a latência.
Gere um desempenho consistente de aplicações, APIs e conteúdos
Como o Global Traffic Management funciona
Recursos
Casos de uso do Global Traffic Management
Estes são alguns dos desafios comuns que o Global Traffic Management pode ajudar a resolver.
Otimize o desempenho e garanta a continuidade dos negócios
Servidores distantes ou superutilizados criam latência e uma experiência negativa para os usuários, o que pode afetar seus negócios. Personalize como as aplicações e o tráfego geral são gerenciados e distribuídos por meio de controles refinados e feedback de carga. Elimine pontos únicos de falha, garanta alta disponibilidade e tenha certeza de que as solicitações serão sempre encaminhadas para o data center e o servidor de edge corretos para entrega.
Melhore a entrega multinuvem
Uma estratégia multinuvem pode oferecer flexibilidade, disponibilidade, desempenho e até benefícios de custo, mas se for gerenciada incorretamente ou se tornar muito complexa, poderá levar ao resultado inverso. Com o Global Traffic Management, você pode monitorar seus servidores em intervalos configuráveis e em vários data centers para procurar códigos de status específicos, texto de resposta e tempos limite. Ele oferece a capacidade de implementar políticas de tráfego multinuvem a partir de um único serviço que reduzirá a latência, melhorará a disponibilidade, aprimorará o desempenho e economizará custos.
Implemente o balanceamento de carga de servidores globais como código
Integre perfeitamente o balanceamento de carga de servidor global (GSLB) ao seu ecossistema de TI para fins de simplificação, personalização, padronização ou automação de processos críticos.
Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
Anycast de IP é uma metodologia de endereçamento e roteamento de rede que permite que endereços IP sejam anunciados a partir de vários pontos na Internet. No contexto do DNS, o Anycast de IP descreve como uma rede amplamente distribuída de nameservers terá o mesmo endereço IP e responderá a uma consulta de DNS feita para esse endereço, garantindo que o usuário sempre se conecte ao servidor mais próximo para obter desempenho e disponibilidade.
Ter os serviços combinados de segurança e desempenho da Akamai garante que seu domínio e serviço estejam sempre ativos. Esses recursos avançados impedem que seus serviços essenciais aos negócios fiquem suscetíveis a ataques de DNS e garantirão que seus usuários sejam sempre mapeados para o local de serviço certo e na hora certa, protegendo sua marca e receita.
Os principais tipos de balanceamento de carga que o Global Traffic Management oferece são: mapeamento por geografia, CIDRs e ASNs, balanceamento de carga aleatório ponderado, balanceamento de carga baseado em desempenho e balanceamento de carga baseado em desempenho com feedback de carga. Com o balanceamento de carga baseado em desempenho, você pode optar por equilibrar o tráfego com base em objetos de carga que representam a utilização do data center. Com feedback de carga baseado em desempenho, o Global Traffic Management monitora ativamente a integridade e o desempenho do data center e usa métricas recebidas dos servidores nesses locais para tomar decisões de balanceamento de carga, como roteamento para o data center mais próximo com a maior utilização disponível.
Os relatórios do Global Traffic Management recuperam informações de feeds de dados ao vivo em toda a extensa rede global de servidores para fornecer relatórios históricos e em tempo real sobre o tráfego servido pela Akamai. Você pode configurar quais informações você inclui em seus relatórios e agendá-las para entrega na plataforma da Akamai.
A CLI (interface de linha de comando) da Akamai é um kit de ferramentas poderoso e extensível que permite gerenciar e configurar o Global Traffic Management diretamente da linha de comando. Com seus recursos simples de gerenciamento de pacotes, a CLI da Akamai facilita a personalização de sua experiência instalando novos recursos para atender às suas necessidades.
O Global Traffic Management está disponível por meio de APIs. A documentação completa sobre como usar APIs com o Global Traffic Management pode ser encontrada no Portal de aprendizado da Akamai.
Recursos
Avaliação gratuita: Global Traffic Management
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Aplicam-se termos e restrições.
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