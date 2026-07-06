Os principais tipos de balanceamento de carga que o Global Traffic Management oferece são: mapeamento por geografia, CIDRs e ASNs, balanceamento de carga aleatório ponderado, balanceamento de carga baseado em desempenho e balanceamento de carga baseado em desempenho com feedback de carga. Com o balanceamento de carga baseado em desempenho, você pode optar por equilibrar o tráfego com base em objetos de carga que representam a utilização do data center. Com feedback de carga baseado em desempenho, o Global Traffic Management monitora ativamente a integridade e o desempenho do data center e usa métricas recebidas dos servidores nesses locais para tomar decisões de balanceamento de carga, como roteamento para o data center mais próximo com a maior utilização disponível.