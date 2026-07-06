Global Traffic Management

La combinazione dei servizi per la sicurezza e le performance di Akamai garantisce che domini e servizi siano sempre attivi. Queste potenti funzionalità consentono di evitare che i servizi business-critical siano soggetti ad attacchi sul DNS e garantiscono che gli utenti siano sempre associati alla corretta posizione del servizio e al momento giusto in modo da proteggere il brand e i profitti.