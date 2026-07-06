- Indirizza le richieste a una posizione alternativa in caso di errore nel sito primario, anche tra vari provider.
- Instrada il traffico in modo intelligente in base all'area geografica, allo stato del server e alle informazioni sull'intestazione IP.
- Migliora i risultati grazie al routing basato sulla comunicazione in tempo reale con i data center.
- Gestisce le configurazioni di bilanciamento del carico, con feedback e rapporti provenienti dai dati di carico in tempo reale.
- Sfrutta lo standard EDNS per mappare in modo preciso e dinamico gli utenti finali ai data center più vicini.
- Combina failover, intelligence basata su policy e bilanciamento del carico ponderato per l'allocazione del traffico.
Fornire experience ottimali
La soluzione GTM (Global Traffic Management) è progettata utilizzando lo strumento di bilanciamento del carico basato su policy per consentire agli utenti di accedere in modo più affidabile ai siti web o a qualsiasi altra applicazione IP per ottenere la migliore experience possibile. È l'unica soluzione di bilanciamento del carico che sfrutta la scalabilità e la velocità della piattaforma Akamai Cloud globale per rispondere alle condizioni di Internet in tempo reale in modo da ridurre al minimo la latenza.
Performance più coerenti di app, API e contenuti
Come funziona Global Traffic Management
Funzioni
Casi di utilizzo di Global Traffic Management
Ecco alcuni problemi comuni che Global Traffic Management può aiutarti a risolvere.
Ottimizzare le performance e garantire la continuità operativa
I server distanti o utilizzati eccessivamente creano latenza e user experience negative, che possono influire sulle attività aziendali. Personalizza il modo con cui le applicazioni e il traffico generale vengono gestiti e distribuiti tramite controlli granulari e feedback sui carichi di lavoro. Elimina i single point of failure, garantisci un'elevata disponibilità e assicurati che le richieste vengano sempre indirizzate al data center e all'edge server corretti per la delivery dei contenuti.
Migliorare la delivery sul multi-cloud
Una strategia multi-cloud può offrire flessibilità, disponibilità, performance e persino vantaggi in termini di costi, ma, se gestita in modo improprio o se diventa troppo complessa, può ottenere l'effetto inverso. Con Global Traffic Management, puoi monitorare i server a intervalli configurabili e in più data center per cercare codici di stato, testi delle risposte e timeout specifici. Inoltre, la soluzione offre la possibilità di implementare policy sul traffico multi-cloud da un unico servizio in grado di ridurre la latenza, ottimizzare la disponibilità, migliorare le performance e risparmiare sui costi.
Implementare il bilanciamento del carico del server globale come codice
Integra perfettamente il bilanciamento del carico del server globale (GSLB) nell'ecosistema IT per migliorare le caratteristiche di semplicità, personalizzazione e standardizzazione offerte o per automatizzare i processi critici.
Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti (FAQ)
IP Anycast è una particolare metodologia di indirizzamento e routing di rete, che consente di annunciare gli indirizzi IP da più punti su Internet. Nel caso del DNS, la tecnologia IP Anycast descrive come una rete ampiamente distribuita di server dei nomi con lo stesso indirizzo IP risponde ad una query DNS effettuata a questo indirizzo, garantendo all'utente di connettersi sempre al server più vicino per raggiungere un livello ottimale di performance e disponibilità.
La combinazione dei servizi per la sicurezza e le performance di Akamai garantisce che domini e servizi siano sempre attivi. Queste potenti funzionalità consentono di evitare che i servizi business-critical siano soggetti ad attacchi sul DNS e garantiscono che gli utenti siano sempre associati alla corretta posizione del servizio e al momento giusto in modo da proteggere il brand e i profitti.
I principali tipi di bilanciamento del carico offerti da Global Traffic Management sono: mappatura per area geografica, CIDR e ASN, bilanciamento del carico casuale ponderato e bilanciamento del carico basato sulle performance, anche con feedback sul carico. Con il bilanciamento del carico basato sulle performance, puoi scegliere di bilanciare il traffico in base agli oggetti di carico che rappresentano l'utilizzo del data center. Grazie al feedback del carico basato sulle performance, la soluzione Global Traffic Management monitora attivamente lo stato e le performance del data center, oltre ad utilizzare le metriche ricevute dai server in tali posizioni per prendere decisioni sul bilanciamento del carico, come l'instradamento verso il data center più vicino con il maggior numero di utilizzi disponibile.
I rapporti di Global Traffic Management recuperano le informazioni necessarie dai feed di dati in tempo reale tramite l'ampia rete globale di server per fornire rapporti cronologici e in tempo reale sul traffico gestito da Akamai. Puoi configurare le informazioni incluse nei rapporti e pianificarne la delivery all'interno della piattaforma di Akamai.
L'interfaccia della riga di comando (CLI) di Akamai è un toolkit estensibile e potente, che consente di gestire e configurare Global Traffic Management direttamente dalla riga di comando. Grazie alle semplici funzioni di gestione dei pacchetti, la CLI di Akamai semplifica la personalizzazione delle user experience installando nuove funzionalità per soddisfare le esigenze degli utenti.
Global Traffic Management è disponibile tramite le API. La documentazione completa su come utilizzare le API con Global Traffic Management è disponibile sull'Akamai Learning Portal.
Risorse
Versione di prova gratuita - Global Traffic Management
Il vantaggio competitivo della tua azienda inizia ora.
Che differenza può fare per la tua azienda la piattaforma sull'edge più grande al mondo? Prova Global Traffic Management gratuitamente per 30 giorni e scoprilo.
Offerta soggetta a termini e restrizioni.
Grazie per la richiesta. Un esperto di Akamai ti contatterà a breve per pianificare una demo.