- Dirige las solicitudes a una ubicación alternativa cuando se produce un fallo en el sitio web principal, incluso en diferentes proveedores.
- Enruta el tráfico de manera inteligente según la ubicación geográfica, el estado del servidor y la información del encabezado de IP.
- Permite obtener mejores resultados mediante un enrutamiento basado en comunicación en tiempo real con los centros de datos.
- Gestiona configuraciones de equilibrio de carga, con comentarios e informes generados a partir de datos de carga en tiempo real.
- Aprovecha la norma EDNS para asignar los usuarios finales de forma dinámica y precisa a los centros de datos más cercanos.
- Combina failover, inteligencia basada en políticas y equilibrio de carga ponderado para asignar el tráfico.
Ofrezca experiencias inigualables
Global Traffic Management (GTM) se ha diseñado con un equilibrio de carga basado en políticas para que los usuarios puedan acceder de forma más fiable a sus sitios web o a cualquier otra aplicación IP y disfrutar de una experiencia inmejorable. Es la única solución de equilibrio de carga que aprovecha el alcance y la velocidad de la plataforma global Akamai Cloud para adaptarse a las condiciones de Internet en tiempo real y minimizar la latencia.
Mejora constante del rendimiento de las aplicaciones, las API y el contenido
¿Cómo funciona Global Traffic Management?
Características
Casos de uso de Global Traffic Management
Estos son algunos de los desafíos comunes que Global Traffic Management puede ayudar a resolver.
Optimice el rendimiento y garantice el buen funcionamiento del negocio
Los servidores distantes o sobrecargados provocan latencia y una experiencia de usuario negativa, lo que puede afectar a su negocio. Personalice la forma de gestionar y distribuir las aplicaciones y el tráfico general mediante controles detallados y comentarios sobre la carga. Elimine los puntos únicos de fallo, garantice una alta disponibilidad y tenga la seguridad de que las solicitudes siempre se dirigen al centro de datos y al servidor en el Edge correspondientes para su distribución.
Mejore la distribución en entornos multinube
Una estrategia multinube ofrece flexibilidad, disponibilidad, rendimiento e incluso beneficios económicos. Sin embargo, si no se gestiona adecuadamente o se vuelve demasiado compleja, puede generar el efecto contrario. Con Global Traffic Management, puede supervisar sus servidores en intervalos configurables y en varios centros de datos para buscar códigos de estado específicos, textos de respuesta y tiempos de espera. Podrá implementar políticas de tráfico en entornos multinube desde un único servicio, lo que reducirá la latencia, mejorará la disponibilidad y el rendimiento y reducirá los costes.
Implemente el equilibrio de carga entre servidores globales como código
Integre fácilmente el equilibrio de carga entre servidores globales (GSLB) en su ecosistema de TI para simplificar, personalizar, estandarizar o automatizar procesos críticos.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
IP Anycast es una metodología de direccionamiento y enrutamiento de red que permite anunciar direcciones IP desde varios puntos de Internet. En el contexto de DNS, IP Anycast describe de qué modo una red ampliamente distribuida deservidores de nombres tendrá la misma dirección IP y responderá a una consulta DNS realizada a esa dirección, garantizando que el usuario siempre se conecte al servidor más cercano para un mayor rendimiento y disponibilidad.
Al disponer de los servicios combinados de seguridad y rendimiento de Akamai tendrá la garantía de que su dominio y su servicio siempre estarán activos. Gracias a estas potentes funciones es posible evitar que los servicios esenciales de su negocio se vean expuestos a ataques en su DNS. Además, así se garantiza que los usuarios estén siempre asignados a la ubicación de servicio correcta y en el momento adecuado, lo que protege su marca y sus ingresos.
Los principales tipos de equilibrio de carga que ofrece Global Traffic Management son: asignación por zona geográfica, CIDR y ASN, equilibrio de carga aleatorio ponderado, equilibrio de carga basada en el rendimiento y equilibrio de carga basada en rendimiento con comentarios sobre la carga. Con el equilibrio de carga basada en el rendimiento, puede optar por equilibrar el tráfico en función de los objetos de carga asociados a la utilización del centro de datos. Gracias a los comentarios de carga basada en el rendimiento, Global Traffic Management supervisa activamente el estado y el rendimiento del centro de datos, y utiliza las métricas de los servidores de esas ubicaciones para tomar decisiones con respecto al equilibrio de la carga, como enrutarlas hacia el centro de datos más cercano con la mayor capacidad disponible.
Con los informes de Global Traffic Management se recupera información de fuentes de datos en tiempo real a través de la amplia red global de servidores para recopilar información anterior y en tiempo real sobre el tráfico de Akamai. Puede configurar la información que desea incluir en sus informes y programarla para que se distribuya en la plataforma de Akamai.
La interfaz de línea de comandos de Akamai (CLI) es un kit de herramientas potente y extensible que le permite administrar y configurar Global Traffic Management directamente desde la línea de comandos. Gracias a sus sencillas funciones de gestión de paquetes, la CLI de Akamai facilita la personalización de su experiencia al instalar nuevas funciones en según sus necesidades.
Global Traffic Management está disponible a través de API. Encontrará la documentación completa sobre cómo utilizar las API con Global Traffic Management en el portal de aprendizaje de Akamai.
Recursos
Pruebe gratis: Global Traffic Management
Su ventaja competitiva comienza ahora.
¿Qué ventajas le ofrece la mayor plataforma en el Edge de todo el mundo? Ponga Global Traffic Management a prueba durante 30 días de forma gratuita y descúbralo.
Se aplican términos y restricciones.
Gracias por su solicitud. Un experto de Akamai le contactará próximamente para programar su demostración.