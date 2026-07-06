Los principales tipos de equilibrio de carga que ofrece Global Traffic Management son: asignación por zona geográfica, CIDR y ASN, equilibrio de carga aleatorio ponderado, equilibrio de carga basada en el rendimiento y equilibrio de carga basada en rendimiento con comentarios sobre la carga. Con el equilibrio de carga basada en el rendimiento, puede optar por equilibrar el tráfico en función de los objetos de carga asociados a la utilización del centro de datos. Gracias a los comentarios de carga basada en el rendimiento, Global Traffic Management supervisa activamente el estado y el rendimiento del centro de datos, y utiliza las métricas de los servidores de esas ubicaciones para tomar decisiones con respecto al equilibrio de la carga, como enrutarlas hacia el centro de datos más cercano con la mayor capacidad disponible.