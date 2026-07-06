Global Traffic Management offre plusieurs types d'équilibrage de la charge, notamment : le mappage par zone géographique, par CIDR et ASN, l'équilibrage aléatoire pondéré de la charge, l'équilibrage de la charge basé sur les performances et l'équilibrage de la charge basé sur les performances avec retour de charge. Grâce à l'équilibrage de la charge basé sur les performances, vous pouvez équilibrer le trafic en fonction des objets de charge représentant l'utilisation du centre de données. Avec le retour de charge basé sur les performances, Global Traffic Management surveille activement l'intégrité et les performances du centre de données et utilise les mesures transmises par les serveurs de ces emplacements pour prendre des décisions d'équilibrage de la charge, telles que le routage vers le centre de données le plus proche avec le taux d'utilisation le plus élevé.