- Dirige les requêtes vers un autre emplacement en cas de défaillance sur le site principal, même entre plusieurs fournisseurs.
- Effectue un routage intelligent du trafic en fonction de l'emplacement, de l'état du serveur et des informations d'en-tête IP.
- Permet d'obtenir les meilleurs résultats grâce à un routage basé sur la communication en temps réel avec les centres de données.
- Gère les configurations d'équilibrage de la charge avec des commentaires et des rapports générés à partir de données de charge en temps réel.
- S'appuie sur la norme EDNS pour mapper les utilisateurs finaux vers les centres de données les plus proches de manière précise et dynamique.
- Associe le basculement, les informations basées sur des règles et l'équilibrage de la charge pondérée pour attribuer le trafic.
Assurez des expériences optimales
Global Traffic Management (GTM) s'appuie sur un équilibrage de charge basé sur des règles afin de garantir à vos utilisateurs un accès fiable à vos sites Web ou à toute autre application IP, ainsi qu'une expérience optimale. Contrairement aux autres solutions d'équilibrage de la charge, GTM tire parti de l'évolutivité et de la vitesse de la plateforme mondiale Akamai Cloud pour répondre aux conditions Internet en temps réel et minimiser la latence.
Veillez à la continuité des performances pour les applications, les API et le contenu
Fonctionnement de Global Traffic Management
Fonctionnalités
Cas d'utilisation de Global Traffic Management
Voici quelques-uns des défis courants que Global Traffic Management peut vous aider à résoudre.
Optimisez les performances et assurez la continuité de l'activité
Les serveurs distants ou surutilisés entraînent une latence et nuisent à l'expérience utilisateur, ce qui peut avoir un impact sur votre activité. Personnalisez la façon dont les applications et le trafic général sont gérés et distribués, grâce à des contrôles précis et à un retour d'informations sur la charge. Éliminez les points uniques de défaillance, maintenez une haute disponibilité et garantissez le bon acheminement des demandes vers le centre de données et le serveur en bordure de l'Internet appropriés pour la distribution des services.
Améliorez la distribution multi-cloud
Une stratégie multi-cloud peut offrir une flexibilité, une disponibilité et des performances supérieures, et même des avantages financiers. Toutefois, si elle est mal gérée ou qu'elle devient trop complexe, elle peut conduire au résultat inverse. Grâce à Global Traffic Management, vous pouvez surveiller vos serveurs à des intervalles configurables et dans plusieurs centres de données pour rechercher des codes d'état, du texte de réponse et des délais d'expiration spécifiques. La solution vous permet de mettre en œuvre des règles de trafic multi-cloud à partir d'un seul service, ce qui réduit la latence, augmente la disponibilité, améliore les performances et diminue les coûts.
Mettez en œuvre l'équilibrage global de la charge serveur en tant que code
Intégrez l'équilibrage global de la charge serveur (GSLB) de façon fluide dans votre écosystème informatique pour plus de simplicité, de personnalisation et de standardisation, ou pour automatiser les processus stratégiques.
Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
IP Anycast est une méthode d'adressage et de routage réseau qui permet d'identifier des adresses IP depuis plusieurs points sur Internet. Dans le contexte du DNS, IP Anycast décrit la façon dont un réseau largement distribué de serveurs de noms auront la même adresse IP et répondront à une requête DNS faite à cette adresse, en veillant à ce que l'utilisateur se connecte toujours au serveur le plus proche pour garantir des performances et une disponibilité optimales.
En combinant les services de sécurité et de performances d'Akamai, votre domaine et votre service seront disponibles en permanence. Grâce à ces fonctionnalités puissantes, vos services stratégiques ne risquent pas d'être victimes d'attaques sur votre DNS. En outre, vos utilisateurs seront toujours orientés vers le bon emplacement de service et au bon moment, ce qui vous permet de protéger votre marque et vos revenus.
Global Traffic Management offre plusieurs types d'équilibrage de la charge, notamment : le mappage par zone géographique, par CIDR et ASN, l'équilibrage aléatoire pondéré de la charge, l'équilibrage de la charge basé sur les performances et l'équilibrage de la charge basé sur les performances avec retour de charge. Grâce à l'équilibrage de la charge basé sur les performances, vous pouvez équilibrer le trafic en fonction des objets de charge représentant l'utilisation du centre de données. Avec le retour de charge basé sur les performances, Global Traffic Management surveille activement l'intégrité et les performances du centre de données et utilise les mesures transmises par les serveurs de ces emplacements pour prendre des décisions d'équilibrage de la charge, telles que le routage vers le centre de données le plus proche avec le taux d'utilisation le plus élevé.
Les rapports Global Traffic Management récupèrent des informations à partir des flux de données en temps réel sur l'ensemble du réseau mondial de serveurs afin de fournir des informations en temps réel et historiques sur le trafic géré par Akamai. Vous pouvez configurer les informations que vous incluez dans vos rapports et planifier leur distribution sur la plateforme Akamai.
L'interface de ligne de commande (CLI) d'Akamai est une boîte à outils puissante et extensible qui vous permet de gérer et de configurer la plateforme Global Traffic Management directement à partir de la ligne de commande. Grâce à ses fonctionnalités simples de gestion des packages, la CLI d'Akamai facilite la personnalisation de votre expérience en installant de nouvelles capacités pour répondre à vos besoins.
Oui, Global Traffic Management est disponible via des API. Vous pouvez retrouver une documentation complète sur l'utilisation des API avec Global Traffic Management sur le portail d'apprentissage d'Akamai.
Ressources
Essai gratuit : Global Traffic Management
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