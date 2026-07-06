Die primären Arten von Lastausgleich, die Global Traffic Management bietet, sind: Zuordnung nach Geografie, CIDRs und ASNs, gewichteter zufälliger Lastausgleich, leistungsbasierter Lastausgleich und leistungsbasierter Lastausgleich mit Lastrückmeldung. Mit leistungsbasiertem Lastausgleich können Sie den Traffic auf der Grundlage von Lastobjekten ausgleichen, die die Rechenzentrumsauslastung darstellen. Mit leistungsbasierter Lastrückmeldung überwacht Global Traffic Management aktiv den Zustand und die Leistung des Rechenzentrums und verwendet Metriken, die von den Servern an diesen Standorten empfangen werden, um Entscheidungen hinsichtlich des Lastausgleichs zu treffen, z. B. das Routing zum nächsten Rechenzentrum mit der größten Auslastung.