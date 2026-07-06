- Leitet Anforderungen bei einem Ausfall am Hauptstandort an einen alternativen Standort weiter – auch über unterschiedliche Anbieter.
- Intelligente Weiterleitung des Traffics, abhängig von Region, Serverstatus und IP-Header-Informationen.
- Ermöglicht optimale Ergebnisse durch Weiterleitung auf Grundlage der Echtzeitkommunikation mit Rechenzentren.
- Verwaltet Konfigurationen für den Lastausgleich mit Feedback und Berichten aus Echtzeitlastdaten.
- Nutzt den EDNS-Standard, um die Endnutzer den nächstgelegenen Rechenzentren präzise und dynamisch zuzuordnen.
- Kombiniert Failover, richtlinienbasierte Informationen und gewichteten Lastausgleich zur Zuweisung von Traffic.
Bereitstellung optimaler Erlebnisse
Global Traffic Management (GTM) wurde mit einem richtlinienbasierten Lastausgleich entwickelt, sodass Ihre Nutzer zuverlässiger auf Ihre Websites oder andere IP-Anwendungen zugreifen können, um das bestmögliche Erlebnis zu erzielen. Es ist die einzige Lastausgleichslösung, die die Skalierbarkeit und Geschwindigkeit der globalen Akamai Cloud-Plattform nutzt, um auf Echtzeitinternetbedingungen zu reagieren und die Latenz zu minimieren.
Verbessern Sie die konsistente Performance von Anwendungen, APIs und Inhalten
Funktionsweise von Global Traffic Management
Funktionen
Anwendungsfälle für Global Traffic Management
Hier sind einige der häufigsten Herausforderungen, die Sie mit Global Traffic Management lösen können.
Optimierung der Performance und Sicherstellung der Geschäftskontinuität
Server, die weit entfernt oder zu stark ausgelastet sind, erzeugen Latenz und ein negatives Nutzererlebnis. Diese Sachverhalte können sich auf Ihr Unternehmen auswirken. Passen Sie die Verwaltung und Verteilung von Anwendungen und allgemeinem Traffic mithilfe detaillierter Steuerungsfunktionen und Lastrückmeldung an. Beseitigen Sie einzelne Fehlerquellen, gewährleisten Sie eine hohe Verfügbarkeit und stellen Sie sicher, dass Anfragen stets an das richtige Rechenzentrum und den richtigen Edge-Server weitergeleitet werden.
Verbessern Sie die Multi-Cloud-Bereitstellung
Eine Multi-Cloud-Strategie kann Flexibilität, Verfügbarkeit, Performance und sogar Kostenvorteile bieten, aber wenn sie unsachgemäß verwaltet wird oder zu komplex wird, kann sie zu einem gegenteiligen Ergebnis führen. Mit Global Traffic Management können Sie Ihre Server in konfigurierbaren Intervallen und über mehrere Rechenzentren hinweg überwachen, um nach bestimmten Statuscodes, Antworttexten und Zeitüberschreitungen zu suchen. Es bietet Ihnen die Möglichkeit, Multi-Cloud-Traffic-Richtlinien über einen einzigen Dienst zu implementieren, wodurch Latenzzeiten reduziert, die Verfügbarkeit erhöht, die Performance verbessert und Kosten eingespart werden.
Implementieren Sie den Lastausgleich für globale Server als Code
Integrieren Sie den Lastausgleich für globale Server (global server load balancing, GSLB) nahtlos in Ihr IT-Ökosystem, um Einfachheit, Anpassung, Standardisierung oder die Automatisierung kritischer Prozesse zu ermöglichen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
IP-Anycast ist eine Netzwerkadressierungs- und -Routing-Methode, mit der IP-Adressen von mehreren Punkten im Internet aus angekündigt werden können. Im Kontext von DNS beschreibt IP-Anycast, wie ein weit verteiltes Netzwerk von Nameserver dieselbe IP-Adresse haben und auf eine DNS-Abfrage antworten, die an diese Adresse gestellt wird. So wird sichergestellt, dass der Nutzer immer eine Verbindung zum nächstgelegenen Server herstellt, um Performance und Verfügbarkeit zu gewährleisten.
Die kombinierten Sicherheits- und Performance-Services von Akamai sorgen dafür, dass Ihre Domain und Ihr Service stets verfügbar sind. Diese leistungsstarken Funktionen schützen Ihre geschäftskritischen Dienste vor Angriffen auf Ihr DNS und stellen sicher, dass Ihre Nutzer immer zum richtigen Zeitpunkt dem richtigen Dienststandort zugeordnet werden, wodurch Ihre Marke und Ihre Einnahmen geschützt werden.
Die primären Arten von Lastausgleich, die Global Traffic Management bietet, sind: Zuordnung nach Geografie, CIDRs und ASNs, gewichteter zufälliger Lastausgleich, leistungsbasierter Lastausgleich und leistungsbasierter Lastausgleich mit Lastrückmeldung. Mit leistungsbasiertem Lastausgleich können Sie den Traffic auf der Grundlage von Lastobjekten ausgleichen, die die Rechenzentrumsauslastung darstellen. Mit leistungsbasierter Lastrückmeldung überwacht Global Traffic Management aktiv den Zustand und die Leistung des Rechenzentrums und verwendet Metriken, die von den Servern an diesen Standorten empfangen werden, um Entscheidungen hinsichtlich des Lastausgleichs zu treffen, z. B. das Routing zum nächsten Rechenzentrum mit der größten Auslastung.
Global Traffic Management-Berichte beziehen Informationen aus Live-Datenfeeds aus dem umfangreichen globalen Servernetzwerk, um Echtzeit- und historische Berichte über den von Akamai bereitgestellten Traffic zu erstellen. Sie können festlegen, welche Informationen Sie in Ihre Berichte aufnehmen möchten, und deren Bereitstellung innerhalb der Akamai-Plattform planen.
Die Akamai-Befehlszeilenschnittstelle (CLI) ist ein leistungsstarkes und erweiterbares Toolkit, mit dem Sie Global Traffic Management direkt über die Befehlszeile verwalten und konfigurieren können. Mit den einfachen Paketverwaltungsfunktionen von Akamai CLI können Sie Ihr Erlebnis ganz einfach anpassen, indem Sie neue Funktionen installieren, die Ihren Anforderungen entsprechen.
Global Traffic Management ist über APIs verfügbar. Die vollständige Dokumentation zur Verwendung von APIs mit Global Traffic Management finden Sie im Akamai-Lernportal.
Ressourcen
Kostenlos testen: Global Traffic Management
Sichern Sie sich einen sofortigen Wettbewerbsvorteil.
Welche Vorteile bietet Ihnen die weltweit größte Edge-Plattform? Testen Sie Global Traffic Management 30 Tage kostenlos und überzeugen Sie sich selbst.
Es gelten die Geschäftsbedingungen.
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Ein Experte von Akamai wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Demo zu planen.