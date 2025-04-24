现状

Humax 成立于 1989 年，向全球 80 个国家/地区的主要广播公司和电信运营商提供优质视频和宽带网关服务。作为业务覆盖全球的优秀网关供应商，Humax 采用了多项领先数字广播设备技术来制造数字机顶盒。其宗旨就是建立一个平台，让客户可以在家中轻松、方便地享受数字内容。Humax 赢得了 2016 年 AT&T 优秀供应商奖和 2016 年英国电信可持续供应商奖，这证明了他们的出色成绩。

挑战

Humax 表示，随着在固件上运行的功能越来越多，在过去五年中，其平台上的软件更新增加了近 10 倍。在向销售到世界各地的机顶盒同步发布大型固件更新时，他们需要大量的网络基础架构和网络容量。由于不具备合适的基础架构，在 Humax 目前的平台上，下载固件并启动机顶盒需要数个小时。Humax 还必须可靠地应对世界各地迅速增长的下载流量。

目标

建立可靠的网络基础架构，以支持快速增长的固件下载能力

确保服务一致性，避免停机，即便在高峰时段也不例外

在全球范围内提供可靠的服务，并监测全球流量

结果

借助 Akamai 的媒体交付解决方案，即便在流量极大的时候，网站仍能保持稳定运行

自引入该解决方案以来（引入时间是 2011 年，也就是五年前），未发生过停机

在 80 个国家/地区提供了可靠的服务，而且不需要部署额外的网络基础架构

为什么选择 Akamai

五年来无停机，大大提升了客户的信心

消费者们在家中打开机顶盒的时间大致相同 - 上班前和下班回家后。这使得 Humax 在世界各地的大量设备几乎同时下载大型软件文件。如果无法应对这种高峰时段流量，就可能立即造成停机，或者在客户同时打开机顶盒的时候，需要几个小时才能完成文件下载。而这会直接影响到 Humax 的服务，对其业务表现造成不利影响。

自 2011 年实施 Akamai 媒体交付解决方案以来，Humax 没有发生过停机，这进一步提升了客户信心。此外，他们可以凭借软件处理能力超过 1GB 的固件迅速作出响应，而在五年前，其固件的处理能力只有 100MB。Humax 的 IT 基础架构团队经理 Yoon Dae-chul 说：“由于该解决方案具有出色的可扩展性，我们在发布大型固件更新时不必再为带宽问题担心。这提高了我们业务运营的可靠性。”。

无需投资扩建网络基础架构，就在 80 个国家/地区提供了可靠的服务

Humax 的韩国总部直接负责面向全球 80 个国家/地区销售的机顶盒软件支持管理工作。Akamai 的全球网络帮助 Humax 在世界各地快速、安全地提供其创新服务，而无需部署或建立额外的网络基础架构。

“我们相信，Akamai 的全球业务覆盖范围正是我们更可靠地在全球提供服务所需要的条件。Akamai Intelligent Platform™ 这种全球分布式平台提供的流量使用情况和信息监测能力让我们受益匪浅。Akamai 切实帮助我们维系了与全球客户之间的信任关系。”Yoon 说道

Humax 简介

Humax 成立于 1989 年，是一家出色的全球网关制造商，为全球 80 个国家/地区的主要广播公司和电信运营商提供优质视频网关和宽带网关。Humax 的总部和研发中心分别设在韩国和越南，在美国、英国、德国、阿联酋、日本、印度、澳大利亚和巴西设有 20 家公司和分支机构。截至 2015 年，Humax 的销售额为 1.4267 万亿韩元，全球员工总数超过 1,000 名。如需了解更多信息，请访问 https://americas.humaxdigital.com/。