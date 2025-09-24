本白皮书探讨了针对零售业的网络威胁数量激增的现象，包括 Web 应用程序和 API 攻击、爬虫程序攻击和第 7 层 DDoS 攻击。它为零售商提供了具有实操性的指导，帮助其在业务高峰期保障系统安全，优化性能并实施支持 AI 的抵御机制。关键策略包括 API 安全防护、爬虫程序防御、DDoS 防护、智能分段和性能优化措施。零售商还将了解到如何为业务高峰季做好准备，借助外部专业知识来增强安全性。

零售业是受攻击最多的行业，从 2023 年至 2024 年间，累计遭受 Web 攻击次数超过 2300 亿次

主要攻击媒介：Web 应用程序和 API 攻击、第 7 层 DDoS 攻击和 AI 驱动型爬虫程序攻击

案例研究凸显了短信 API 滥用问题和未经身份验证的 API 带来的风险

新兴威胁包括 AI 驱动的攻击和自动化攻击扩展

区域攻击模式：亚太地区、欧洲、中东和非洲地区以及拉丁美洲地区呈现出不同程度的 API 攻击集中态势

高峰季准备工作：压力测试、流量管理和灾难恢复

零售业安全保障行动计划：API 安全防护、爬虫程序防御、DDoS 防护、AI 就绪型抵御机制、智能分段和性能优化措施

与外部安全专家合作以补充内部能力至关重要