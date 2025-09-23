Ce livre blanc étudie le nombre croissant de cybermenaces visant le secteur du commerce de détail, notamment les attaques ciblant les applications Web et les API, les attaques de bots et les attaques DDoS de couche 7. Il fournit aux détaillants des conseils exploitables pour sécuriser leurs systèmes pendant les périodes de pointe, optimiser les performances et mettre en œuvre des défenses prêtes pour l'IA. Les principales stratégies évoquées comprennent la sécurité des API, la défense contre les bots, la protection contre les attaques DDoS, la segmentation intelligente et l'optimisation des performances. Ce document aide également les détaillants à se préparer pour les périodes de pointe et à tirer parti de l'expertise externe pour renforcer la sécurité.

Comptant plus de 230 milliards d'attaques Web entre 2023 et 2024, le commerce de détail est le secteur le plus ciblé

Principaux vecteurs d'attaque : attaques ciblant les applications Web et les API, attaques DDoS de couche 7 et attaques de bots basées sur l'IA

L'étude de cas met en évidence l'abus d'API d'envoi de SMS et les risques liés aux API non authentifiées

Les menaces émergentes incluent les attaques basées sur l'IA et la mise à l'échelle automatisée des attaques

Schémas d'attaque par région : les régions APAC, EMEA et LATAM présentent des concentrations variables d'attaques ciblant les API

Préparation aux pics d'activité : tests de résistance, gestion du trafic et reprise après incident

Plan d'action de sécurité pour le commerce de détail : sécurité des API, défense contre les bots, protection contre les attaques DDoS, défenses prêtes pour l'IA, segmentation intelligente et optimisation des performances

Importance de collaborer avec des experts en sécurité externes pour compléter les capacités internes