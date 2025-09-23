Este white paper examina o rápido aumento do número de ameaças cibernéticas direcionadas ao setor de varejo, incluindo ataques a aplicações web e APIs, ataques de bots e ataques de DDoS de Camada 7. Ele fornece orientações práticas para que os varejistas protejam seus sistemas durante os períodos de pico, otimizem o desempenho e implementem defesas preparadas para IA. As principais estratégias incluem segurança de APIs, defesa contra bots, proteção contra DDoS, segmentação inteligente e otimização de desempenho. Os varejistas também aprenderão como se preparar para as estações de pico e aproveitar a experiência externa para aumentar a segurança.

O varejo é o setor mais visado, com mais de 230 bilhões de ataques da web entre 2023 e 2024

Principais vetores de ataque: ataques a aplicações web e APIs, DDoS de Camada 7 e ataques de bots orientados por IA

O estudo de caso destaca o abuso de APIs de SMS e os riscos de APIs não autenticadas

As ameaças emergentes incluem ataques baseados em IA e escalonamento automatizado de ataques

Padrões de ataque regionais: APAC, EMEA e LATAM mostram concentrações variáveis de ataque de APIs

Preparação para a alta temporada: testes de estresse, gerenciamento de tráfego e recuperação de desastres

Plano de ação de segurança do varejo: segurança de APIs, defesa contra bots, proteção contra DDoS, defesas preparadas para IA, segmentação inteligente e otimização de desempenho

Importância de estabelecer parcerias com especialistas em segurança externos para complementar as capacidades internas