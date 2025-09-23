Dieses Whitepaper untersucht die rapide steigende Zahl von Cyberbedrohungen im Einzelhandel, darunter Angriffe auf Webanwendungen und APIs, Bot-Angriffe und Layer-7-DDoS-Angriffe. Es enthält praktische Hinweise, mit denen Einzelhändler ihre Systeme in Spitzenzeiten absichern, die Performance optimieren und KI-fähige Abwehrmechanismen implementieren können. Zu den wichtigsten Strategien gehören API-Sicherheit, Bot-Abwehr, DDoS-Schutz, intelligente Segmentierung und Performanceoptimierung. Außerdem lernen Einzelhändler, wie sie sich auf die Hochsaison vorbereiten und externe Expertise für eine verbesserte Sicherheit nutzen können.

Der Einzelhandel ist mit über 230 Milliarden Webangriffen im Zeitraum von 2023 bis 2024 die am häufigsten angegriffene Branche

Zu den wichtigsten Angriffsvektoren gehören: Angriffe auf Webanwendungen und APIs, Layer-7-DDoS-Angriffe und KI-basierte Bot-Angriffe

In der Fallstudie werden der Missbrauch der SMS-API und die Risiken von nicht authentifizierten APIs erläutert

Zu den neuen Bedrohungen gehören KI-basierte Angriffe und automatisierte Angriffsskalierung

Angriffsmuster nach Region: APAC, EMEA und LATAM weisen unterschiedliche Konzentrationen bei API-Angriffen auf

Vorbereitung auf die Hauptsaison: Stresstests, Traffic-Management und Notfallwiederherstellung

Aktionsplan für Sicherheit im Einzelhandel: API-Sicherheit, Bot-Abwehr, DDoS-Schutz, KI-fähige Abwehrmechanismen, intelligente Segmentierung und Performanceoptimierung

Bedeutung der Zusammenarbeit mit externen Sicherheitsexperten zur Ergänzung interner Fähigkeiten