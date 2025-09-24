이 백서에서는 웹 애플리케이션 및 API 공격, 봇 공격, 레이어 7 DDoS 공격 등 리테일 업계를 겨냥해 급증하고 있는 사이버 위협에 대해 살펴봅니다. 또한 리테일 기업이 성수기에 시스템을 보호하고, 성능을 최적화하고, AI 지원 방어 체계를 구현할 수 있도록 실질적인 지침을 제공합니다. 주요 전략으로는 API 보안, 봇 방어, DDoS 방어, 스마트 세그멘테이션, 성능 최적화 등이 있습니다. 이뿐만 아니라 리테일 기업은 성수기 대비 방법과 보안 강화를 위해 외부 전문 지식을 활용하는 방안도 학습하게 됩니다.

리테일은 공격에 가장 취약한 업계로, 2023년~2024년 사이에 2300억 건 이상의 웹 공격을 받음

주요 공격 기법: 웹 애플리케이션 및 API 공격, 레이어 7 DDoS 공격, AI 기반 봇 공격

사례 연구: SMS API 남용 및 인증되지 않은 API의 위험성 강조

신종 위협: AI 기반 공격 및 자동화된 공격 확장

지역별 공격 패턴: APAC, EMEA, LATAM 지역별 API 공격 집중도 차이

성수기 대비: 스트레스 테스트, 트래픽 관리, 재해 복구

리테일 보안 실행 계획: API 보안, 봇 방어, DDoS 방어, AI 지원 방어, 스마트 세그멘테이션, 성능 최적화

내부 역량 강화를 위한 외부 보안 전문가와의 협력의 중요성