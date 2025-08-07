Plataforma Akamai Guardicore para Zero Trust

Facilite el cumplimiento
Los profesionales de la seguridad tienen más por lo que preocuparse que las filtraciones de datos y su superficie de ataque. Ahora deben hacer frente a una amplia gama de requisitos normativos que determinan cómo deben gestionar la seguridad de los datos. El cumplimiento de las normativas, además de ser complejo y consumir mucho tiempo, también resulta costoso. Una plataforma integral Zero Trust puede facilitar el cumplimiento de los requisitos de seguridad de datos de PCI DSS v4.0, NIST, etc.
Ventajas:
- Visibilidad detallada de los activos: comprenda cómo se comunican las cargas de trabajo en la red corporativa y etiquete fácilmente las conexiones.
- Aplicación sencilla de las políticas: aplique políticas de segmentación con solo unos clics para mostrar los controles de seguridad.
- Informes de validación: con vistas históricas y en tiempo real de su red, nunca ha sido tan fácil demostrar el cumplimiento a los auditores.