Plataforma Akamai Guardicore para Zero Trust

ZTNA y la microsegmentación aplican los principios básicos de Zero Trust: se desconfía de todas las entidades de forma predeterminada, se aplica el acceso de privilegios mínimos y la seguridad se supervisa continuamente. En la actualidad, las empresas implementan y gestionan estas soluciones puntuales dispares. Esto genera complejidad y sobrecarga operativa que puede retrasar la transición de una empresa a Zero Trust.

Akamai Guardicore Access combina microsegmentación y ZTNA en una solución unificada que proporciona un único plan de políticas para acceder y segmentar el acceso. Ofrece una visibilidad integral desde el nivel de usuario hasta el de carga de trabajo, control de acceso a las aplicaciones basado en identidades, independientemente de dónde se encuentren los usuarios, y acceso a las aplicaciones con segmentación real de los terminales.