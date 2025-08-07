X
Plataforma Akamai Guardicore para Zero Trust

Una plataforma para una amplia cobertura, una visibilidad profunda y un control detallado

Solicitar demostración

Zero Trust con sencillez y rapidez

La plataforma Akamai Guardicore combina microsegmentación, acceso de red Zero Trust (ZTNA), autenticación multifactorial (MFA), firewall de sistema de nombres de dominio (DNS), búsqueda de amenazas e IA para ofrecer una seguridad Zero Trust.

Leer la información sobre la solución
Haga realidad la promesa Zero Trust

Implemente exactamente lo que necesite cuando sea necesario

La flexibilidad modular le permite utilizar exactamente las funciones que necesite y adoptar capacidades adicionales a medida que cambian las condiciones.

Aplique las políticas de seguridad de forma sencilla

Un motor de directivas unificado le permite aplicar el acceso norte-sur y el tráfico este-oeste sin cambiar la sintaxis ni las consolas.

Benefíciese de la IA

El cumplimiento de la normativa, la respuesta a incidentes, la evaluación de vulnerabilidades y las operaciones son más rápidas y sencillas gracias a la IA integrada.

Guardicore Access

Proteja a los usuarios y las aplicaciones con una combinación de microsegmentación y acceso de red Zero Trust.

Más información

Guardicore Segmentation

Visualice, proteja y segmente entornos locales, en la nube e híbridos.

Más información

Firewall de Guardicore DNS

Obtenga una visibilidad y un control completos del tráfico de los sistemas de nombres de dominio (DNS) de las cargas de trabajo.

Más información

Akamai Hunt

Gestione la búsqueda de amenazas para encontrar y neutralizar los riesgos de seguridad más evasivos.

Más información

Cómo aumentar la resiliencia en un panorama de amenazas volátil

El ransomware respaldado por IA está evolucionando, con tácticas como el uso de ataques DDoS y el cumplimiento como herramientas de extorsión. Aprenda a devolver el golpe.

Descargar informe
Casos de uso de la plataforma Zero Trust

Defina políticas de seguridad Zero Trust de forma rápida y sencilla en una plataforma unificada.

A medida que prolifera el ransomware y las técnicas se vuelven más sofisticadas y de más fácil acceso, las organizaciones necesitan herramientas que aborden la amenaza de forma integral. La plataforma Akamai Guardicore le proporciona visibilidad de los flujos y los puntos de acceso, tanto en el perímetro de la red (norte-sur) como dentro de la red (este-oeste). Elimine el acceso implícito y aplique una política de acceso con privilegios mínimos. Rompa la cadena de exterminio del ransomware y bloquee los ataques de ransomware en cada paso, desde el acceso inicial hasta el movimiento lateral y el impacto.

Ventajas: 

  • Visibilidad instantánea: visualice inmediatamente sus activos y sus comunicaciones para investigar el ataque y validar la contención.
  • Rápida implementación de políticas: aplique las políticas en tan solo unos clics para contener la propagación del ransomware y limitar el radio de explosión de un ataque.
  • Búsqueda de amenazas: los expertos en seguridad de Akamai pueden ayudarle a buscar y solucionar amenazas evasivas en su entorno.

Los profesionales de la seguridad tienen más por lo que preocuparse que las filtraciones de datos y su superficie de ataque. Ahora deben hacer frente a una amplia gama de requisitos normativos que determinan cómo deben gestionar la seguridad de los datos. El cumplimiento de las normativas, además de ser complejo y consumir mucho tiempo, también resulta costoso. Una plataforma integral Zero Trust puede facilitar el cumplimiento de los requisitos de seguridad de datos de PCI DSS v4.0, NIST, etc.

Ventajas:

  • Visibilidad detallada de los activos: comprenda cómo se comunican las cargas de trabajo en la red corporativa y etiquete fácilmente las conexiones.
  • Aplicación sencilla de las políticas: aplique políticas de segmentación con solo unos clics para mostrar los controles de seguridad.
  • Informes de validación: con vistas históricas y en tiempo real de su red, nunca ha sido tan fácil demostrar el cumplimiento a los auditores.

La definición del perímetro de la red sigue siendo un reto cada vez más complejo. Los empleados trabajan en su domicilio y en la oficina. Las cargas de trabajo se ejecutan en las instalaciones y en la nube, en aplicaciones de software como servicio (SaaS) y en aplicaciones móviles. Las VPN y los firewalls por sí solos ya no están a la altura de las circunstancias. Proteja sus activos en estos sistemas distribuidos y benefíciese del ahorro de costes y la flexibilidad sin los riesgos de seguridad en la nube.

Ventajas:

  • Proteja a su plantilla híbrida: deje que sus empleados trabajen en cualquier lugar sin preocuparse por la seguridad de la red.
  • Adopte la nueva tecnología: adopte servicios en la nube, dispositivos del Internet de las cosas (IoT) y otros avances con confianza, sin preocuparse de cómo podrían afectar a su estrategia de seguridad para hacer que la seguridad facilite los negocios y no los inhiba.
  • Consolide y reduzca los costes: elimine los costes de los controles de red obsoletos que ya no ofrezcan una seguridad adecuada.
  • Acelere la migración a la nube: adopte una estrategia multinube que ofrezca la eficiencia prometida sin accesos no deseados.

Preguntas frecuentes

La plataforma Akamai Guardicore es una combinación de nuestras funciones de microsegmentación, acceso de red Zero Trust (ZTNA), firewall de DNS y búsqueda de amenazas gestionadas. En conjunto, estos componentes proporcionan a las organizaciones una solución única para cumplir los principios básicos de Zero Trust, incluido tratar a todas las entidades como no fiables de forma predeterminada, aplicar el acceso con privilegios mínimos y mantener una supervisión integral de la seguridad.

Otras soluciones de seguridad que afirman proporcionar seguridad Zero Trust se basan en asociaciones o integraciones que combinan funciones de microsegmentación y ZTNA. La plataforma Akamai Guardicore proporciona visibilidad y control del tráfico este-oeste y norte-sur líderes del sector a través de una única consola unificada, ofrecida por un único proveedor de confianza: Akamai.

ZTNA y la microsegmentación aplican los principios básicos de Zero Trust: se desconfía de todas las entidades de forma predeterminada, se aplica el acceso de privilegios mínimos y la seguridad se supervisa continuamente. En la actualidad, las empresas implementan y gestionan estas soluciones puntuales dispares. Esto genera complejidad y sobrecarga operativa que puede retrasar la transición de una empresa a Zero Trust.

Akamai Guardicore Access combina microsegmentación y ZTNA en una solución unificada que proporciona un único plan de políticas para acceder y segmentar el acceso. Ofrece una visibilidad integral desde el nivel de usuario hasta el de carga de trabajo, control de acceso a las aplicaciones basado en identidades, independientemente de dónde se encuentren los usuarios, y acceso a las aplicaciones con segmentación real de los terminales.

Gracias a Akamai Connected Cloud, que procesa más de 14 billones de consultas de DNS al día, Akamai cuenta con una amplia visibilidad del tráfico de DNS. Al incluir nuestro firewall de DNS en la plataforma, ofrecemos un verdadero enfoque de varias capas para lograr Zero Trust, puesto que se refuerza la seguridad del tráfico norte-sur y, al mismo tiempo, se previenen esas costosas infracciones. El DNS es un importante vector de amenazas. Por eso, nuestro firewall de DNS bloquea las solicitudes de DNS maliciosas y detiene muchas de las amenazas antes de que lleguen al equipo y se propaguen a otros activos. Al mismo tiempo, la microsegmentación aísla simultáneamente las máquinas y las cargas de trabajo para contener cualquier infracción potencial y evitar que se muevan lateralmente.

Akamai se compromete a utilizar la IA de forma responsable en sus ofertas. Además, hemos descubierto que, gracias a la IA generativa, algunas tareas y operaciones son más sencillas e intuitivas. Estos son algunos ejemplos:

  • Comunicación con la red: la plataforma Akamai Guardicore permite a los usuarios comunicarse con sus registros de red mediante un lenguaje natural. De esta manera, se agilizan los esfuerzos de cumplimiento y las actividades de respuesta a incidentes con restricciones de tiempo.
  • Aceleración del etiquetado: las etiquetas son la columna vertebral de la segmentación basada en software, pero no todas las organizaciones cuentan con un inventario preciso de cada activo que deben proteger. La plataforma Akamai Guardicore emplea la IA para analizar el comportamiento de los activos y sugerir etiquetas de aplicación relevantes. Estas sugerencias van acompañadas de una puntuación de confianza y de una explicación basada en pruebas de por qué se ha elegido esa etiqueta.
  • Generación de consultas SQL: la potente osquery, que se ofrece como opción en la plataforma Akamai Guardicore, le permite consultar información específica sobre las máquinas que se ejecutan en su entorno. No obstante, debe saber cómo crear la consulta pertinente mediante una sintaxis similar a SQL. La mayoría de los usuarios saben lo que quieren preguntar, pero desconocen la sintaxis necesaria. La plataforma Akamai Guardicore aprovecha la IA para traducir el lenguaje natural a consultas específicas, lo que permite a todo tipo de profesionales obtener sus respuestas rápidamente. Esta capacidad resulta especialmente útil en la evaluación de vulnerabilidades, por ejemplo, para determinar si podría sufrir una vulnerabilidad como Log4j.

 

 

Recursos

El futuro ya está aquí con la plataforma Akamai Guardicore

David Holmes, analista principal de Forrester, habla sobre cómo aborda la seguridad Zero Trust, un objetivo a menudo inalcanzable, la plataforma Guardicore de Akamai.

Ver webinar (25:30)

¿Sabe qué funciones son necesarias para implementar Zero Trust?

Conozca las funciones clave de una plataforma Zero Trust para reforzar su estrategia de seguridad y reducir los riesgos mediante una completa lista de comprobación de Akamai.

Ver la lista de comprobación
Se muestra a una persona con gafas negras y la cara iluminada por la luz de la pantalla de un ordenador

Vea la diferencia que supone una plataforma

Compruebe por sí mismo de qué modo nuestra plataforma unificada cumple con los conceptos principales del modelo Zero Trust. 

  • Supervise el tráfico este-oeste y norte-sur mientras aplica la política, todo desde una única vista
  • Visualice, segmente y proteja las cargas de trabajo locales, en la nube e híbridas
  • Otorgue a los usuarios el nivel de acceso adecuado en el momento oportuno independientemente del lugar desde el que trabajen

 

