- Gestione sus datos en forma de cadenas o en formato JSON.
- Optimice el mantenimiento diario controlando las funciones de la base de datos EdgeKV desde nuestra interfaz de línea de comandos (CLI) compatible con scripts.
- Disfrute de una alta disponibilidad. Akamai replica datos en todo el mundo, lo que ofrece resiliencia.
- Sintetice las operaciones CRUD (crear, leer, actualizar y borrar) para facilitar la lectura, escritura y actualización de datos desde el código de EdgeWorkers.
- Aplique controles de acceso a las bases de datos EdgeKV basados en roles.
- Integre EdgeKV en su canal de automatización para optimizar las implementaciones.
Almacenamiento clave-valor serverless de alto rendimiento
Akamai EdgeKV es un almacenamiento clave-valor serverless distribuido globalmente que acerca los datos a la lógica de su aplicación. Permite lecturas y escrituras con una latencia extremadamente baja, es compatible con formatos JSON y string sin necesidad de esquemas complejos, y te ayuda a desarrollar aplicaciones de edge potentes y resilientes.
Cerca de los usuarios. Cerca de la lógica. Los datos a tu alcance
Características
Recursos
Prueba gratuita: EdgeKV
Su ventaja competitiva comienza ahora.
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