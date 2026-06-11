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EdgeKV

Potencie sus aplicaciones EdgeWorkers con un almacén de claves-valores sin servidor.

Almacenamiento clave-valor serverless de alto rendimiento

Akamai EdgeKV es un almacenamiento clave-valor serverless distribuido globalmente que acerca los datos a la lógica de su aplicación. Permite lecturas y escrituras con una latencia extremadamente baja, es compatible con formatos JSON y string sin necesidad de esquemas complejos, y te ayuda a desarrollar aplicaciones de edge potentes y resilientes.

Leer información del producto

Cerca de los usuarios. Cerca de la lógica. Los datos a tu alcance

Acerque los datos a su lógica empresarial

Cree aplicaciones más potentes en EdgeWorkers colocando los datos en el Edge.

Lea los datos como si estuvieran almacenados en caché

Almacene, modifique y consulte los datos como pares de clave-valor con una latencia extremadamente baja.

Acceda a los datos sin ninguna dificultad

Saca partido a tus datos fácilmente, sin necesidad de ser un DBA. Sin complejos lenguajes de consulta ni esquemas.

Características

  • Gestione sus datos en forma de cadenas o en formato JSON.
  • Optimice el mantenimiento diario controlando las funciones de la base de datos EdgeKV desde nuestra interfaz de línea de comandos (CLI) compatible con scripts.
  • Disfrute de una alta disponibilidad. Akamai replica datos en todo el mundo, lo que ofrece resiliencia.
  • Sintetice las operaciones CRUD (crear, leer, actualizar y borrar) para facilitar la lectura, escritura y actualización de datos desde el código de EdgeWorkers.
  • Aplique controles de acceso a las bases de datos EdgeKV basados en roles.
  • Integre EdgeKV en su canal de automatización para optimizar las implementaciones.

Recursos

Repositorio de GitHub de EdgeKV

Eche un vistazo a nuestro repositorio de ejemplos de código de EdgeWorkers, muy útiles para ayudarle a empezar.

Ver en GitHub

Recursos técnicos de EdgeKV

Encuentre respuestas a preguntas frecuentes sobre EdgeKV.

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Su ventaja competitiva comienza ahora.

¿Qué ventajas le ofrece la mayor plataforma en el Edge de todo el mundo? Ponga EdgeKV a prueba durante 30 días de forma gratuita y descúbralo.

Configure su prueba gratuita de 30 días:

  1. Envíe el formulario
  2. Confirme su correo electrónico
  3. Supere el proceso de validación y evaluación de Akamai
  4. Reciba instrucciones de inicio de sesión
  5. Inicia sesión y configura tu instancia de EdgeKV

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