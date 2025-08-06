La piattaforma Akamai Guardicore per la sicurezza Zero Trust

Le funzionalità di microsegmentazione e ZTNA adottano i principi basilari del modello Zero Trust, in cui tutte le entità sono considerate non attendibili, viene applicato l'accesso basato sul privilegio minimo e la sicurezza viene continuamente monitorata. Attualmente, le aziende implementano e gestiscono singole soluzioni disparate, il che crea difficoltà e aumenta i costi operativi che possono rallentare il processo di transizione di un'azienda al modello Zero Trust.



Akamai Guardicore Access combina le funzionalità di microsegmentazione e ZTNA in una soluzione unificata che fornisce un unico piano di policy per la segmentazione e l'accesso alle applicazioni, offrendo una visibilità end-to-end completa, dal livello degli utenti a quello dei carichi di lavoro, il controllo dell'accesso alle applicazioni per gli utenti indipendentemente dalla loro posizione e l'accesso alle applicazioni con una reale segmentazione degli endpoint.