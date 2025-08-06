X
+1-8774252624
+1-8774252624
Login
Control Center
Accesso alla piattaforma Akamai
Cloud Manager
Gestione delle risorse cloud
Prova Akamai
Siete vittime di un attacco?
Login
Control Center
Accesso alla piattaforma Akamai
Cloud Manager
Gestione delle risorse cloud

La piattaforma Akamai Guardicore per la sicurezza Zero Trust

Un'unica piattaforma per una copertura completa, una visibilità completa e un controllo granulare

La piattaforma Akamai Guardicore per la sicurezza Zero Trust

Un'unica piattaforma per una copertura completa, una visibilità completa e un controllo granulare

Richiedete una demo

La sicurezza Zero Trust in modo rapido e semplice

La piattaforma Akamai Guardicore combina funzioni di microsegmentazione, ZTNA, MFA, firewall DNS, ricerca delle minacce e intelligenza artificiale per offrire una sicurezza Zero Trust.

Leggete la descrizione della soluzione
Questo diagramma illustra la struttura di un'architettura Zero Trust completa. In alto, si trova una sezione denominata "Un'unica console e un unico agente", che connette i componenti fondamentali del sistema, tra cui Guardicore Access per l'accesso ZTNA (Zero Trust Network Access) e l'autenticazione multifattore (MFA), Guardicore Segmentation per la microsegmentazione, Guardicore DNS per il firewall del DNS e Akamai Hunt per la ricerca delle minacce. L'AI è integrata nel sistema.
Questo diagramma illustra la struttura di un'architettura Zero Trust completa. In alto, si trova una sezione denominata "Un'unica console e un unico agente", che connette i componenti fondamentali del sistema, tra cui Guardicore Access per l'accesso ZTNA (Zero Trust Network Access) e l'autenticazione multifattore (MFA), Guardicore Segmentation per la microsegmentazione, Guardicore DNS per il firewall del DNS e Akamai Hunt per la ricerca delle minacce. L'AI è integrata nel sistema.

La sicurezza Zero Trust in modo rapido e semplice

La piattaforma Akamai Guardicore combina funzioni di microsegmentazione, ZTNA, MFA, firewall DNS, ricerca delle minacce e intelligenza artificiale per offrire una sicurezza Zero Trust.

Visualizzate la descrizione della soluzione

Mantenere la promessa della sicurezza Zero Trust

Implementate ciò di cui avete bisogno, quando ne avete bisogno

La flessibilità modulare vi consente di utilizzare le funzioni che vi servono e di adottare più funzionalità se cambiano le condizioni.

Semplice applicazione della policy di sicurezza

Un motore di policy unificato vi consente di rafforzare le policy per l'accesso nord-sud e il traffico est-ovest senza cambiare sintassi o console.

Vantaggi derivanti dall'intelligenza artificiale

Conformità, risposta agli incidenti, valutazione delle vulnerabilità ed esecuzione delle operazioni sono più veloci e semplici con l'intelligenza artificiale incorporata.

Guardicore Access

Proteggete utenti e applicazioni con la microsegmentazione insieme alle funzionalità Zero Trust Network Access.

Ulteriori informazioni

Guardicore Segmentation

Visualizzazione, protezione e segmentazione di ambienti on-premise, cloud e ibridi.

Ulteriori informazioni

Firewall DNS Guardicore

Il massimo livello di controllo e visibilità sul traffico DNS dei carichi di lavoro.

Ulteriori informazioni

Akamai Hunt

Gestite la ricerca delle minacce per individuare e correggere i rischi per la sicurezza più evasivi.

Ulteriori informazioni

Migliorare la resilienza in uno scenario delle minacce sempre più volatile

I ransomware basati sull'AI si stanno evolvendo con l'utilizzo di varie tattiche, tra cui gli attacchi DDoS e la conformità come strumenti di estorsione. Scoprite come contrastrarli.

Scaricate il rapporto
Casi di utilizzo della piattaforma Zero Trust

Stabilite le policy di sicurezza Zero Trust in modo rapido e semplice da una piattaforma unificata.

Difesa dai ransomware

Difesa dai ransomware

Man mano che i ransomware proliferano e le tecniche diventano più sofisticate e facilmente disponibili, alle organizzazioni servono strumenti in grado di affrontare le minacce in modo esaustivo. La piattaforma Akamai Guardicore Platform vi offre la visibilità necessaria su flussi e punti di accesso sia a livello del perimetro di rete (nord-sud) che all'interno della rete (est-ovest). Eliminate l'accesso implicito e applicate una policy di accesso basato sul privilegio minimo. Spezzate la kill chain del ransomware e bloccate gli attacchi ransomware ad ogni passaggio, dall'accesso iniziale al movimento laterale.

Vantaggi 

  • Visibilità immediata - Consente di visualizzare immediatamente le risorse e le relative comunicazioni per comprendere la natura della violazione e convalidare il processo di contenimento.
  • Tempi rapidi di adozione delle policy - Potrete applicare le policy con pochi clic, per limitare la diffusione del ransomware e la portata della violazione.
  • Ricerca delle minacce - Gli esperti della sicurezza di Akamai possono aiutarvi ad individuare e a mitigare le minacce nascoste nel vostro ambiente.

Conformità agevole

Conformità agevole

Gli addetti alla sicurezza hanno più cose di cui preoccuparsi rispetto alle violazioni di dati e alla loro superficie di attacco. Ora, infatti, devono fare i conti con una vasta gamma di requisiti normativi che regolano il modo con cui devono gestire la sicurezza dei dati. La conformità non è solo dispendiosa in termini di tempo e complicata, ma può essere anche costosa. Una piattaforma Zero Trust completa può semplificare la conformità ai requisiti di sicurezza dei dati del PCI DSS v4.0, NIST e molto altro.

Vantaggi

  • Visibilità dettagliata sulle risorse - Potete comprendere come i carichi di lavoro comunicano nella rete aziendale e applicare etichette alle connessioni in modo semplice.
  • Semplice applicazione delle policy - Applicate le policy di segmentazione con pochi clic per provare i controlli di sicurezza.
  • Rapporti di convalida - Grazie alle viste cronologiche e in tempo reale della rete, dimostrare la conformità ai revisori non è mai stato così semplice.

Proteggete i cloud e la forza lavoro

Proteggete i cloud e la forza lavoro

Definire il perimetro della rete continua a diventare più difficile. I dipendenti ora lavorano sia da casa che in ufficio, i carichi di lavoro vengono eseguiti sia on-premise che nel cloud, nelle app SaaS e in quelle mobili. Le VPN e i firewall da soli non sono più adeguati per gestire questa nuova situazione. Proteggete le vostre risorse in questi sistemi distribuiti e raccogliete i frutti derivanti dai risparmi in termini di costi e dalla flessibilità senza aggiungere alcun rischio per la sicurezza nel cloud.

Vantaggi

  • Protezione della forza lavoro ibrida - I vostri dipendenti possono lavorare ovunque senza preoccuparsi della sicurezza della rete.
  • Adozione di nuove tecnologie - Adottate i servizi cloud, i dispositivi IoT e le altre innovazioni in tutta sicurezza senza preoccuparvi di come possano influire sul vostro sistema di sicurezza per rendere la sicurezza un facilitatore delle attività aziendali, non un inibitore.
  • Consolidamento e riduzione dei costi - Eliminate i costi legati a controlli obsoleti della rete che non offrono più una sicurezza adeguata.
  • Accelerazione della migrazione nel cloud - Adottate una strategia multicloud in grado di offrire l'efficienza promessa senza accessi indesiderati.

Domande frequenti (FAQ)

La piattaforma Akamai Guardicore offre una combinazione delle nostre funzionalità di microsegmentazione, Zero Trust Network Access, firewall DNS e ricerca delle minacce gestita. Insieme, questi componenti forniscono alla organizzazioni un'unica soluzione basata sui principi fondamentali del modello Zero Trust, tra cui trattare le entità automaticamente come non attendibili, adottare l'accesso basato sul privilegio minimo e implementare un monitoraggio completo della sicurezza.

Altre soluzioni per la sicurezza che dichiarano di adottare il modello Zero Trust si basano su partnership o integrazioni per offrire insieme le funzionalità di microsegmentazione e ZTNA. La piattaforma Akamai Guardicore fornisce un'impareggiabile livello di controllo e visibilità sul traffico est-ovest e nord-sud tramite una singola console unificata, il tutto offerto da un solo vendor affidabile: Akamai.

Le funzionalità di microsegmentazione e ZTNA adottano i principi basilari del modello Zero Trust, in cui tutte le entità sono considerate non attendibili, viene applicato l'accesso basato sul privilegio minimo e la sicurezza viene continuamente monitorata. Attualmente, le aziende implementano e gestiscono singole soluzioni disparate, il che crea difficoltà e aumenta i costi operativi che possono rallentare il processo di transizione di un'azienda al modello Zero Trust.

Akamai Guardicore Access combina le funzionalità di microsegmentazione e ZTNA in una soluzione unificata che fornisce un unico piano di policy per la segmentazione e l'accesso alle applicazioni, offrendo una visibilità end-to-end completa, dal livello degli utenti a quello dei carichi di lavoro, il controllo dell'accesso alle applicazioni per gli utenti indipendentemente dalla loro posizione e l'accesso alle applicazioni con una reale segmentazione degli endpoint.

La piattaforma Akamai Guardicore offre una combinazione delle nostre funzionalità di microsegmentazione, Zero Trust Network Access, firewall DNS e ricerca delle minacce gestita. Insieme, questi componenti forniscono alla organizzazioni un'unica soluzione basata sui principi fondamentali del modello Zero Trust, tra cui trattare le entità automaticamente come non attendibili, adottare l'accesso basato sul privilegio minimo e implementare un monitoraggio completo della sicurezza.

Altre soluzioni per la sicurezza che dichiarano di adottare il modello Zero Trust si basano su partnership o integrazioni per offrire insieme le funzionalità di microsegmentazione e ZTNA. La piattaforma Akamai Guardicore fornisce un'impareggiabile livello di controllo e visibilità sul traffico est-ovest e nord-sud tramite una singola console unificata, il tutto offerto da un solo vendor affidabile: Akamai.

Le funzionalità di microsegmentazione e ZTNA adottano i principi basilari del modello Zero Trust, in cui tutte le entità sono considerate non attendibili, viene applicato l'accesso basato sul privilegio minimo e la sicurezza viene continuamente monitorata. Attualmente, le aziende implementano e gestiscono singole soluzioni disparate, il che crea difficoltà e aumenta i costi operativi che possono rallentare il processo di transizione di un'azienda al modello Zero Trust.

Akamai Guardicore Access combina le funzionalità di microsegmentazione e ZTNA in una soluzione unificata che fornisce un unico piano di policy per la segmentazione e l'accesso alle applicazioni, offrendo una visibilità end-to-end completa, dal livello degli utenti a quello dei carichi di lavoro, il controllo dell'accesso alle applicazioni per gli utenti indipendentemente dalla loro posizione e l'accesso alle applicazioni con una reale segmentazione degli endpoint.

 

Akamai dispone di una visibilità completa sul traffico DNS grazie all'Akamai Connected Cloud, che risolve oltre 14 trilioni di query DNS al giorno. Aggiungendo il nostro firewall DNS alla piattaforma, siamo in grado di fornire un reale approccio multilivello all'adozione del modello Zero Trust, proteggendo ulteriormente il traffico nord-sud e impedendo, al contempo, il verificarsi di costose violazioni. Il DNS è un importante vettore di minacce e il nostro firewall DNS blocca le richieste DNS dannose fermando molti attacchi prima che possano arrivare sui sistemi presi di mira e diffondersi su altre risorse. Nel frattempo, la microsegmentazione isola contemporaneamente sistemi e carichi di lavoro, contenendo potenziali minacce per impedire che possano spostarsi in modo laterale.

Akamai si impegna nell'intento di utilizzare l'AI responsabilmente nei propri prodotti, ritenendo che l'AI generativa possa aiutare ad eseguire alcune attività e operazioni in modo più semplice e intuitivo. Alcuni esempi:

  • Comunicazione con la rete: la piattaforma Akamai Guardicore consente ai suoi utenti di comunicare con i registri della propria rete tramite un linguaggio naturale, in modo da velocizzare le operazioni di conformità e le attività di risposta agli incidenti in modo tempestivo.
  • Accelerazione dell'etichettatura: le etichette sono la colonna portante della segmentazione basata su software, ma non tutte le organizzazioni dispongono di un inventario accurato di ogni risorsa della cui protezione sono responsabili. La piattaforma Akamai Guardicore può utilizzare l'AI per analizzare il modo in cui si comportano le risorse e suggerire le etichette delle applicazioni più appropriate. Questi suggerimenti vengono visualizzati con un punteggio di affidabilità e una spiegazione chiarificativa sul motivo per cui è stata scelta l'etichetta.
  • Generazione di query SQL: la potente funzionalità osquery viene offerta in via opzionale con la piattaforma Akamai Guardicore e consente di richiedere specifiche informazioni sui computer presenti nel vostro ambiente. Tuttavia, è necessario sapere come creare la query più appropriata tramite una sintassi di tipo SQL. La maggior parte degli utenti sa cosa chiedere, ma non conosce la sintassi richiesta. La piattaforma Akamai Guardicore può utilizzare l'AI per convertire il linguaggio naturale in query di questo tipo, in modo che anche un utente inesperto possa comprendere rapidamente le risposte. Questa capacità è particolarmente utile nelle valutazioni delle vulnerabilità, ad esempio, per stabilire se e come un sistema potrebbe risultare vulnerabile ad un exploit come Log4j.

 

 

Risorse

Il futuro è ora con la piattaforma Akamai Guardicore

Ascoltate David Holmes, Principal Analyst di Forrester, discutere di come la sicurezza Zero Trust, spesso difficile da raggiungere, viene gestita dalla piattaforma Akamai Guardicore.

Guardate il webinar (25:30)

Sapete quali sono le capacità richieste per implementare un modello Zero Trust?

Scoprite le funzionalità principali di una piattaforma Zero Trust per rafforzare la vostra strategia di sicurezza e ridurre i rischi con questa checklist completa di Akamai.

Visualizzate la checklist
Una persona con un bicchiere nero viene mostrata con il viso illuminato dalla luce dello schermo di un computer

Scoprite la differenza che fa una piattaforma

Scoprite come la nostra piattaforma unificata sia basata sui concetti fondamentali del modello Zero Trust. 

  • Monitorate il traffico est-ovest e nord-sud, applicando le policy da un'unica vista
  • Visualizzate, segmentate e proteggete i carichi di lavoro on-premise, cloud e ibridi
  • Concede agli utenti il giusto livello di accesso al momento giusto, indipendentemente dal posto in cui lavorano

 

Pianificate una demo in due semplici passaggi:

  1. Inviate il modulo
  2. Prenotate un orario con il nostro team

Grazie per la richiesta.

Un esperto di Akamai vi contatterà a breve per pianificare una demo. In caso di domande, non esitate a contattarci.