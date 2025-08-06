La piattaforma Akamai Guardicore per la sicurezza Zero Trust

Conformità agevole
Gli addetti alla sicurezza hanno più cose di cui preoccuparsi rispetto alle violazioni di dati e alla loro superficie di attacco. Ora, infatti, devono fare i conti con una vasta gamma di requisiti normativi che regolano il modo con cui devono gestire la sicurezza dei dati. La conformità non è solo dispendiosa in termini di tempo e complicata, ma può essere anche costosa. Una piattaforma Zero Trust completa può semplificare la conformità ai requisiti di sicurezza dei dati del PCI DSS v4.0, NIST e molto altro.
Vantaggi
- Visibilità dettagliata sulle risorse - Potete comprendere come i carichi di lavoro comunicano nella rete aziendale e applicare etichette alle connessioni in modo semplice.
- Semplice applicazione delle policy - Applicate le policy di segmentazione con pochi clic per provare i controlli di sicurezza.
- Rapporti di convalida - Grazie alle viste cronologiche e in tempo reale della rete, dimostrare la conformità ai revisori non è mai stato così semplice.