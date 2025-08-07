X
+1-8774252624
+1-8774252624
Connexion
Control Center
Accéder à la plateforme Akamai
Cloud Manager
Gérez vos ressources cloud
Essayez Akamai
Victime d'une attaque ?
Connexion
Control Center
Accéder à la plateforme Akamai
Cloud Manager
Gérez vos ressources cloud

Plateforme Akamai Guardicore pour une approche Zero Trust

Une plateforme unique pour une couverture complète, une visibilité approfondie et un contrôle granulaire

Plateforme Akamai Guardicore pour une approche Zero Trust

Une plateforme unique pour une couverture complète, une visibilité approfondie et un contrôle granulaire

Demander une démonstration

Une approche Zero Trust simple et rapide

La plateforme Akamai Guardicore associe microsegmentation, ZTNA, MFA, un pare-feu DNS, la recherche des menaces et l'IA pour offrir une sécurité Zero Trust.

Lire la présentation de la solution
Ce schéma illustre la structure d'une architecture Zero Trust complète. En haut, une section intitulée « Console unique et agent unique » relie les principaux composants du système. Ces composants comprennent Guardicore Access pour Zero Trust Network Access (ZTNA) et l'authentification multifactorielle (MFA), Guardicore Segmentation pour la microsegmentation, DNS Guardicore pour le pare-feu DNS et Akamai Hunt pour la recherche des menaces. L'IA est intégrée à tout le système.
Ce schéma illustre la structure d'une architecture Zero Trust complète. En haut, une section intitulée « Console unique et agent unique » relie les principaux composants du système. Ces composants comprennent Guardicore Access pour Zero Trust Network Access (ZTNA) et l'authentification multifactorielle (MFA), Guardicore Segmentation pour la microsegmentation, DNS Guardicore pour le pare-feu DNS et Akamai Hunt pour la recherche des menaces. L'IA est intégrée à tout le système.

Une approche Zero Trust simple et rapide

La plateforme Akamai Guardicore associe microsegmentation, ZTNA, MFA, un pare-feu DNS, la recherche des menaces et l'IA pour offrir une sécurité Zero Trust.

Voir la présentation de la solution

Honorez la promesse du Zero Trust

Déployez ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin

La flexibilité modulaire vous permet d'exploiter exactement les fonctionnalités dont vous avez besoin et d'en adopter d'autres au fur et à mesure de l'évolution des conditions.

Appliquez facilement les règles de sécurité

Un moteur de règles unifié vous permet d'appliquer l'accès nord-sud et le trafic est-ouest sans changer de syntaxe ou de console.

Bénéficiez de l'IA

La conformité, la réponse aux incidents, l'évaluation des vulnérabilités et les opérations sont plus rapides et plus faciles avec l'IA embarquée.

Guardicore Access

Sécurisez les utilisateurs et les applications en combinant Zero Trust Network Access et la microsegmentation.

En savoir plus

Guardicore Segmentation

Visualisez, protégez et segmentez les environnements sur site, cloud et hybrides.

En savoir plus

Pare-feu DNS Guardicore

Bénéficiez d'une visibilité et d'un contrôle complets du trafic DNS pour les charges de travail.

En savoir plus

Akamai Hunt

Gérez la recherche des menaces pour détecter les risques de sécurité évasifs et y remédier.

En savoir plus

Renforcer la résilience dans un écosystème de menaces volatil

Les ransomware assistés par l'IA évoluent, avec des tactiques telles que l'utilisation du DDoS et de la conformité comme outils d'extorsion. Apprenez à vous défendre.

Télécharger le rapport
Cas d'utilisation de la plateforme Zero Trust

Établissez rapidement et facilement des stratégies de sécurité Zero Trust à partir d'une plateforme unifiée.

Se défendre contre les ransomwares

Se défendre contre les ransomwares

Alors que les ransomwares prolifèrent et que les techniques deviennent à la fois plus sophistiquées et plus facilement accessibles, les entreprises ont besoin d'outils qui traitent la menace de manière exhaustive. La plateforme Akamai Guardicore vous offre une visibilité sur les flux et les points d'accès, à la fois au périmètre du réseau (nord-sud) et à l'intérieur du réseau (est-ouest). Supprimez l'accès implicite et appliquez une règle d'accès au moindre privilège. Brisez la chaîne d'attaque des ransomwares et bloquez les attaques par ransomware à chaque étape, de l'accès initial au mouvement latéral en passant par l'impact.

Avantages : 

  • Visibilité instantanée : visualisez immédiatement vos ressources et leurs communications pour enquêter sur la violation et valider la mesure prise.
  • Délai de mise en œuvre rapide des règles : appliquez une règle en quelques clics pour endiguer la propagation des ransomwares et limiter le rayon d'action d'une violation de données.
  • Recherche des menaces : les experts en sécurité d'Akamai peuvent vous aider à détecter les menaces évasives dans votre environnement et à y remédier.

Simplifier la conformité

Simplifier la conformité

Les professionnels de la sécurité ont d'autres préoccupations que les violations de données et leur surface d'attaque. Ils doivent désormais faire face à un large éventail d'exigences réglementaires régissant la manière dont ils gèrent la sécurité des données. La mise en conformité peut s'avérer non seulement lourde et chronophage, mais aussi coûteuse. Une plateforme Zero Trust complète peut faciliter la conformité avec les exigences de sécurité des données de PCI DSS v4.0, NIST, etc.

Avantages :

  • Visibilité détaillée des actifs : comprenez comment les charges de travail communiquent sur le réseau de l'entreprise et étiquetez facilement les connexions.
  • Application des règles sans effort : appliquez les règles de segmentation en quelques clics pour démontrer les contrôles de sécurité.
  • Rapports de validation : avec des vues en temps réel et historiques de votre réseau, il n'a jamais été aussi facile de prouver la conformité aux auditeurs.

Sécuriser vos clouds et votre personnel

Sécuriser vos clouds et votre personnel

La définition du périmètre du réseau devient de plus en plus difficile. Les employés travaillent à domicile et au bureau. Les charges de travail s'exécutent sur site et dans le cloud, dans des applications SaaS et des applications pour mobile. Les VPN et les pare-feux seuls ne suffisent plus. Sécurisez vos actifs sur ces systèmes distribués et profitez des économies et de la flexibilité sans les risques liés à la sécurité dans le cloud.

Avantages :

  • Protégez vos collaborateurs hybrides : laissez vos employés travailler où qu'ils soient, sans vous soucier de la sécurité de votre réseau.
  • Adoptez les nouvelles technologies : adoptez les services cloud, les terminaux IoT et d'autres avancées en toute confiance, sans vous soucier de l'impact qu'ils pourraient avoir sur votre posture de sécurité, afin de faire de la sécurité un facilitateur d'activité, et non un inhibiteur.
  • Consolidez et réduisez les coûts : supprimez les coûts des contrôles réseau obsolètes qui n'offrent plus une sécurité adéquate.
  • Accélérez la migration vers le cloud : adoptez une stratégie multicloud qui offre l'efficacité promise sans accès indésirable.

Foire aux questions (FAQ)

La plateforme Akamai Guardicore combine nos capacités de microsegmentation, de Zero Trust Network Access (ZTNA), de pare-feu DNS et de recherche des menaces gérées. Ensemble, ces composants offrent aux entreprises une solution unique pour adhérer aux principes fondamentaux de l'approche Zero Trust, notamment le traitement de toutes les entités comme non fiables par défaut, l'application de l'accès au moindre privilège et le maintien d'une surveillance complète de la sécurité.

Les autres solutions de sécurité qui prétendent offrir une sécurité Zero Trust s'appuient sur des partenariats ou des intégrations pour offrir à la fois des capacités ZTNA et de microsegmentation. La plateforme Akamai Guardicore offre une visibilité et un contrôle du trafic est-ouest et nord-sud de pointe via une console unifiée unique, le tout fourni par un seul fournisseur de confiance : Akamai.

Le ZTNA et la microsegmentation appliquent les principes de base de l'approche Zero Trust : toutes les entités ne sont pas fiables, l'accès au moindre privilège est appliqué et la sécurité est surveillée en permanence. Actuellement, les entreprises déploient et gèrent ces solutions ponctuelles disparates. Cette situation engendre une complexité et des frais généraux opérationnels qui peuvent retarder la transition d'une entreprise vers l'approche Zero Trust.

Akamai Guardicore Access combine la microsegmentation et le ZTNA dans une solution unifiée qui fournit un programme de règle unique pour l'accès aux applications et la segmentation. Cette solution offre une visibilité complète de bout en bout, du niveau de l'utilisateur à celui de la charge de travail, un contrôle d'accès aux applications basé sur l'identité pour les utilisateurs, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, et un accès aux applications avec une véritable segmentation des points de terminaison.

La plateforme Akamai Guardicore combine nos capacités de microsegmentation, de Zero Trust Network Access (ZTNA), de pare-feu DNS et de recherche des menaces gérées. Ensemble, ces composants offrent aux entreprises une solution unique pour adhérer aux principes fondamentaux de l'approche Zero Trust, notamment le traitement de toutes les entités comme non fiables par défaut, l'application de l'accès au moindre privilège et le maintien d'une surveillance complète de la sécurité.

Les autres solutions de sécurité qui prétendent offrir une sécurité Zero Trust s'appuient sur des partenariats ou des intégrations pour offrir à la fois des capacités ZTNA et de microsegmentation. La plateforme Akamai Guardicore offre une visibilité et un contrôle du trafic est-ouest et nord-sud de pointe via une console unifiée unique, le tout fourni par un seul fournisseur de confiance : Akamai.

Le ZTNA et la microsegmentation appliquent les principes de base de l'approche Zero Trust : toutes les entités ne sont pas fiables, l'accès au moindre privilège est appliqué et la sécurité est surveillée en permanence. Actuellement, les entreprises déploient et gèrent ces solutions ponctuelles disparates. Cette situation engendre une complexité et des frais généraux opérationnels qui peuvent retarder la transition d'une entreprise vers l'approche Zero Trust.

Akamai Guardicore Access combine la microsegmentation et le ZTNA dans une solution unifiée qui fournit un programme de règle unique pour l'accès aux applications et la segmentation. Cette solution offre une visibilité complète de bout en bout, du niveau de l'utilisateur à celui de la charge de travail, un contrôle d'accès aux applications basé sur l'identité pour les utilisateurs, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, et un accès aux applications avec une véritable segmentation des points de terminaison.

 

Akamai dispose d'une visibilité étendue sur le trafic DNS grâce à Akamai Connected Cloud, qui résout plus de 14 000 milliards de requêtes DNS chaque jour. En incluant notre pare-feu DNS à la plateforme, nous fournissons une véritable approche multicouche pour atteindre le niveau Zero Trust en sécurisant davantage le trafic nord-sud, tout en empêchant les violations coûteuses. Le DNS est un vecteur de menace important. Notre pare-feu DNS bloque les requêtes DNS malveillantes et arrête de nombreuses menaces avant qu'elles n'atteignent votre machine et ne se propagent à d'autres actifs. Pendant ce temps, la microsegmentation isole simultanément vos machines et vos charges de travail, contenant toute violation potentielle en les empêchant de se déplacer latéralement.

Akamai s'engage à utiliser l'IA de manière responsable dans ses offres. Nous avons constaté que l'IA générative peut contribuer à rendre certaines tâches et opérations plus faciles et plus intuitives. Voici quelques exemples :

  • Communication avec le réseau : La plateforme Akamai Guardicore permet à ses utilisateurs de communiquer avec leurs journaux réseau en utilisant le langage naturel. Elle permet ainsi d'accélérer les efforts de mise en conformité et les activités de réponse rapide aux incidents.
  • Accélération de l'étiquetage : Les étiquettes constituent l'épine dorsale de la segmentation logicielle, mais toutes les entreprises ne disposent pas d'un inventaire précis de chaque actif qu'elles sont chargées de protéger. La plateforme Akamai Guardicore fait appel à l'IA pour analyser le comportement de ces actifs et suggérer des étiquettes d'application pertinentes. Ces suggestions sont accompagnées d'un score de confiance et d'une explication avec des preuves à l'appui quant à la raison pour laquelle l'étiquette a été choisie.
  • Génération de requêtes SQL : L'outil performant osquery est proposé en option avec la plateforme Akamai Guardicore. Il vous permet d'interroger des informations spécifiques sur les machines en cours d'exécution dans votre environnement. Mais vous devez savoir comment rédiger la requête pertinente en utilisant une syntaxe de type SQL. La plupart des utilisateurs savent ce qu'ils doivent demander, mais ne connaissent pas la syntaxe requise. La plateforme Akamai Guardicore tire parti de l'IA pour traduire le langage naturel en requêtes, de sorte que même un professionnel peu compétent puisse obtenir rapidement des réponses. Ceci est particulièrement utile pour les évaluations de failles de sécurité, par exemple pour déterminer si et comment vous êtes vulnérable à un exploit tel que Log4j.

 

 

Ressources

Le futur est déjà là avec la plateforme Akamai Guardicore

Écoutez David Holmes, analyste principal chez Forrester, expliquer comment la plateforme Akamai Guardicore répond à la problématique de la sécurité Zero Trust, souvent inatteignable.

Regarder le webinaire (25:30)

Savez-vous quelles sont les capacités nécessaires à la mise en œuvre de l'approche Zero Trust ?

Découvrez les fonctionnalités clés d'une plateforme Zero Trust pour consolider votre stratégie de sécurité et réduire les risques grâce à la liste de contrôle complète d'Akamai.

Voir la liste de contrôle
Une personne aux lunettes noires est représentée avec le visage éclairé par la lumière d'un écran d'ordinateur

Voyez la différence que peut faire une plateforme

Voyez par vous-même comment notre plateforme unifiée répond aux concepts fondamentaux du modèle Zero Trust. 

  • Surveillez le trafic est-ouest et nord-sud, tout en appliquant vos règles, à partir d'une vue unique
  • Visualisez, segmentez et protégez les charges de travail sur site, cloud et hybrides
  • Accordez aux utilisateurs le bon niveau d'accès au bon moment, quel que soit l'endroit où ils travaillent

 

Programmez votre démonstration en deux étapes simples :

  1. Envoyez le formulaire
  2. Réservez un créneau avec notre équipe

Nous vous remercions pour votre demande.

Un expert Akamai vous contactera prochainement pour planifier votre démonstration. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.