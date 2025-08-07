Plateforme Akamai Guardicore pour une approche Zero Trust

Simplifier la conformité
Les professionnels de la sécurité ont d'autres préoccupations que les violations de données et leur surface d'attaque. Ils doivent désormais faire face à un large éventail d'exigences réglementaires régissant la manière dont ils gèrent la sécurité des données. La mise en conformité peut s'avérer non seulement lourde et chronophage, mais aussi coûteuse. Une plateforme Zero Trust complète peut faciliter la conformité avec les exigences de sécurité des données de PCI DSS v4.0, NIST, etc.
Avantages :
- Visibilité détaillée des actifs : comprenez comment les charges de travail communiquent sur le réseau de l'entreprise et étiquetez facilement les connexions.
- Application des règles sans effort : appliquez les règles de segmentation en quelques clics pour démontrer les contrôles de sécurité.
- Rapports de validation : avec des vues en temps réel et historiques de votre réseau, il n'a jamais été aussi facile de prouver la conformité aux auditeurs.