Plateforme Akamai Guardicore pour une approche Zero Trust

Le ZTNA et la microsegmentation appliquent les principes de base de l'approche Zero Trust : toutes les entités ne sont pas fiables, l'accès au moindre privilège est appliqué et la sécurité est surveillée en permanence. Actuellement, les entreprises déploient et gèrent ces solutions ponctuelles disparates. Cette situation engendre une complexité et des frais généraux opérationnels qui peuvent retarder la transition d'une entreprise vers l'approche Zero Trust.

Akamai Guardicore Access combine la microsegmentation et le ZTNA dans une solution unifiée qui fournit un programme de règle unique pour l'accès aux applications et la segmentation. Cette solution offre une visibilité complète de bout en bout, du niveau de l'utilisateur à celui de la charge de travail, un contrôle d'accès aux applications basé sur l'identité pour les utilisateurs, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, et un accès aux applications avec une véritable segmentation des points de terminaison.