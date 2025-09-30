Bot Manager tiene visibilidad de más de 40 000 millones de bots al día. Genera una puntuación de 0 (humano) a 100 (bot) observando todas las anomalías y empezando por la primera solicitud. A medida que aumenta el número de solicitudes del mismo bot, la puntuación también puede aumentar. Esta función le permite definir una estrategia de respuesta para las diferentes acciones que se van a aplicar, en función de la puntuación. La estrategia se define en tres segmentos de respuesta: Respuesta cautelosa (que se debe observar), respuesta estricta (que se debe enfrentar) y respuesta agresiva (que se debe mitigar). Puede ajustar la puntuación a la que se aplica cada una de estas estrategias de respuesta y también puede ajustar la acción que se aplica. Akamai evalúa cada bot frente a cada detección, lo que le proporciona más información sobre por qué se clasificó como bot, de modo que pueda adaptar estratégicamente sus protecciones.