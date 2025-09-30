Incluso el tráfico de bots legítimos puede considerarse tráfico no crítico. Sin embargo, a medida que más contenido se vuelve dinámico, no se puede almacenar en caché desde redes de distribución de contenido (CDN) como Akamai, lo que da lugar a un sitio más lento, algo que frustra a los usuarios. La gestión de bots permite a las organizaciones ralentizar los bots en momentos de alto tráfico de usuarios, así como distribuir contenido almacenado en caché a los bots en lugar de contenido del sitio en directo.
Protección contra bots que ofrece una experiencia de usuario mejorada
Akamai Bot Manager detecta de forma eficaz el tráfico de bots y mitiga los bots maliciosos en el Edge, al tiempo que gestiona eficazmente los bots legítimos, todo ello sin que la experiencia del usuario se vea afectada. Protege sus aplicaciones y activos, independientemente de cómo o dónde decidan interactuar con usted los clientes. Akamai Bot Manager le permite realizar operaciones automatizadas de forma más eficaz y segura, aumentando la confianza de los clientes en todo su ecosistema. Bot Manager también proporciona a los clientes herramientas de visualización e informes para que puedan ver el impacto que tienen los distintos tipos de bots en su empresa e infraestructura.
Proteja su activo más frágil: la confianza de los clientes
¿Cómo funciona Bot Manager?
Características
- Detección de bots avanzada mediante modelos de IA que analizan el comportamiento del usuario, detectan la huella digital del navegador y mucho más
- Inteligencia a partir de datos más limpios basados en miles de millones de solicitudes de bots e inicios de sesión diarios
- Defensas sigilosas que van más allá de las acciones de bloqueo y permiso que alertan a los bots
- Informes de tendencias generales en tiempo real, información del sector y análisis detallados de su tráfico de bots
- Actualizaciones continuas de nuestro directorio de bots conocidos
- Protección de toda su superficie de ataque aplicando las mismas detecciones de bots avanzadas a sus aplicaciones móviles
Descubra cómo Bot Manager proporciona una serie de acciones avanzadas para ayudar a mitigar los desafíos empresariales de los bots adversos.
Experiencia de usuario/rendimiento del sitio
Acaparamiento de inventario
Acaparación de inventario/operadores de mercados paralelos
Las empresas que crean productos de tirada limitada para aumentar la demanda y el bombo en torno a la marca suelen encontrarse con los operadores de mercados paralelos, que reservan estos productos en los carritos de la compra tan pronto como están disponibles. Los operadores de mercados paralelos intentan vender sus compras en otros mercados, como eBay. Se trata de un problema al que se enfrentan las empresas de zapatillas deportivas, las marcas de lujo y los fabricantes de electrónica de consumo. Sin embargo, también es un problema para las aerolíneas o compañías de emisión de billetes como Outbox, donde los bots reservan los asientos y luego liberan los de menor calidad.
Análisis de marketing
Las organizaciones de comercio electrónico suelen analizar el comportamiento de los usuarios que visitan su sitio para determinar y adaptarse a sus preferencias para maximizar las ventas online. El tráfico de bots automatizados puede sesgar los datos que se analizan y dar lugar a análisis imprecisos, una comprensión deficiente de los usuarios y una reducción de las ventas.
Gestión de bots legítimos
Aunque muchos bots pueden considerarse legítimos y llevar a cabo actividades deseables, un bot legítimo puede actuar de forma demasiado agresiva o no ser deseado en un determinado momento del día o mes. Por ejemplo, Baidu es un ejemplo clásico de un rastreador agresivo de motores de búsqueda que no respeta el archivo robot.txt de los clientes, que le indica lo rápido que puede rastrear el sitio, lo que impone una carga alta en el origen y reduce el rendimiento para los usuarios. Algunos clientes bloquean Baidu para reducir el impacto en el rendimiento.
Visibilidad de bots
Los clientes no tienen una idea clara de la cantidad de tráfico de bots que llega a su sitio ni de la categoría de estos bots ("legítimos"/"malos"). En la actualidad, los clientes suelen comportarse de forma reactiva cuando se les ha alertado de un problema de rendimiento o disponibilidad y, a continuación, simplemente se enfrentan a los principales infractores. No están equipados con las herramientas de detección, análisis o control adecuadas necesarias para adoptar una postura más proactiva.
Preguntas frecuentes
Bot Manager tiene visibilidad de más de 40 000 millones de bots al día. Genera una puntuación de 0 (humano) a 100 (bot) observando todas las anomalías y empezando por la primera solicitud. A medida que aumenta el número de solicitudes del mismo bot, la puntuación también puede aumentar. Esta función le permite definir una estrategia de respuesta para las diferentes acciones que se van a aplicar, en función de la puntuación. La estrategia se define en tres segmentos de respuesta: Respuesta cautelosa (que se debe observar), respuesta estricta (que se debe enfrentar) y respuesta agresiva (que se debe mitigar). Puede ajustar la puntuación a la que se aplica cada una de estas estrategias de respuesta y también puede ajustar la acción que se aplica. Akamai evalúa cada bot frente a cada detección, lo que le proporciona más información sobre por qué se clasificó como bot, de modo que pueda adaptar estratégicamente sus protecciones.
Un bot es simplemente una aplicación de software automatizada que puede utilizarse para diferentes tareas. Como resultado, Bot Manager puede detectar cualquier bot en función de las señales de automatización. Bot Manager ayuda a los clientes a gestionar casos de uso específicos relacionados con bots, como la agregación de datos, el acaparamiento de inventario, etc.
Aunque muchos ataques DDoS y a aplicaciones web son llevados a cabo por bots automatizados, las soluciones de gestión de bots y firewall de aplicaciones web siguen siendo soluciones distintas que abordan una gran variedad de retos con un conjunto de funciones diferente. Bot Manager proporciona una serie de acciones avanzadas para ayudar a mitigar los desafíos empresariales de los bots.
Los datos recopilados se revisan con regularidad con el equipo jurídico de Akamai para garantizar el cumplimiento de diversas leyes de privacidad de todo el mundo, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en Europa y la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA) en EE. UU. Puede encontrar más información sobre la declaración general de privacidad de Akamai en el Centro de confianza de privacidad del sitio web corporativo.
Las funciones de Bot Manager están totalmente disponibles a través de las API, por lo que se pueden integrar en el ciclo de vida de DevSecOps.
Bot Manager incluye una biblioteca de bots conocidos, y también puede crear su propia categoría para los bots que creen usted o sus partners. De esta forma, se garantiza que los bots útiles puedan salir adelante sin reducir sus defensas contra los bots adversos.
Bot Manager integra la información generada a partir de la puntuación de bots en herramientas de gestión de información y eventos de seguridad (SIEM) para clientes que desean una visibilidad de seguridad más integrada. La información de Bot Manager le permite aumentar el valor de sus herramientas existentes.
Recursos
Demostración en directo de un ataque simulado: Bot Manager
Le guiaremos a través de la simulación de un ataque de Credential Stuffing para que pueda experimentar de primera mano cómo Bot Manager:
- aprovecha la IA para detectar comportamientos sospechosos e identificar un ataque en curso;
- proporciona una evaluación más precisa y autorregulada del tráfico de bots;
- detecta los ataques de actividad baja y lenta, incluso cuando todo parece ir bien;
- proporciona muchas respuestas matizadas para que pueda detener los bots sin poner sobre aviso a los hackers.
