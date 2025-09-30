X
Ion

Brinde experiencias de usuario rápidas, atractivas y fiables en sus sitios web y aplicaciones

La solución de rendimiento situacional inteligente

Implemente experiencias de usuario superiores en todos los sistemas operativos y dispositivos mediante tecnologías de distribución, aceleración y optimización con la capacidad de tomar decisiones para mejorar el rendimiento en tiempo real. Ion simplifica la complejidad al operar sin problemas en diferentes infraestructuras y descongestionar los sistemas de origen. El acuerdo de nivel de servicio (SLA) de Akamai le permite ofrecer un rendimiento rápido, seguro y sin interrupciones.

Sorprenda a los usuarios constantemente en cualquier dispositivo y en cualquier lugar.

Ofrezca las mejores experiencias en todo momento

Atraiga al público con experiencias consistentes en todos los dispositivos y redes, y en todas las ubicaciones.

Atraiga a los usuarios con contenido rápido y dinámico

Ofrezca contenido relevante y personalizado, a la vez que optimiza sus sitios y aplicaciones.

Optimice el rendimiento con menos coste y esfuerzo

Céntrese en el desarrollo de nuevas capacidades gracias a la optimización automatizada.

Cómo funciona Ion

Solicitud

Las solicitudes de los usuarios se enrutan a través de Akamai Cloud para acceder a las páginas HTML que visitan.

Satisfacción

La aceleración, la precarga, la reducción de solicitudes y cargas útiles, el almacenamiento en caché, la presentación y optimizaciones del front-end se aplican a las páginas.

Evaluación

Un motor de análisis asíncrono evalúa la propiedad web existente para evaluar cómo mejorar aún más las optimizaciones del front-end para futuras solicitudes.

Distribución

No es necesario realizar cambios en el contenido de origen existente, y se proporciona una aceleración de contenido rápida y dinámica con baja latencia y mínimas interrupciones.

Características

  • Adapte y optimice continuamente el rendimiento analizando datos de usuarios reales mediante aprendizaje automático
  • Evite los cuellos de botella y acelere el contenido dinámico en cualquier dispositivo mediante protocolos de red
  • Gestione la repercusión en el rendimiento de los scripts propios y de terceros con controles automatizados
  • Permita a los equipos de desarrollo disfrutar de las ventajas de las capacidades de la informática sin servidor en el Edge

 

  • Garantice un SLA con disponibilidad del 100 % para un acceso uniforme al contenido, armonizando su marca con la previsibilidad del servicio
  • Haga que su contenido siga siendo relevante y atractivo con herramientas para desarrolladores basadas en web

Historia de cliente

Riot Games

"Akamai nos da acceso a lugares y mercados a los que otros proveedores de servicios similares no pueden llegar fácilmente. No perdemos de vista nuestras estadísticas de rendimiento, y parece que Akamai siempre muestra una tendencia algo más rápida que el resto en todos los mercados."

— McDonald Richards, jefe de equipo de Riot Games

Casos de uso de Ion

Hemos compartido algunos casos de negocio comunes que Ion puede ayudar a resolver.

Mejora de las experiencias de los usuarios

Mejora de las experiencias de los usuarios

Ofrezca experiencias coherentes, rápidas y enriquecidas a sus usuarios optimizadas para el dispositivo, la red, el sistema operativo y el navegador de su elección. Supere los desafíos comunes que impiden las experiencias omnicanal que los usuarios desean.

Disminución de los costes operativos

Disminución de los costes operativos

Descongestione su infraestructura y reduzca los costes operativos con la escalabilidad de Akamai Cloud en lugar de crear complejos métodos de optimización de entrega y de distribución regional.

Capacite a sus equipos de DevOps

Capacite a sus equipos de DevOps

Consiga que su contenido siempre esté actualizado y resulte atractivo utilizando herramientas basadas en web y API que simplifiquen las operaciones. Integre Ion de como parte de los flujos de trabajo de desarrollo mediante una interfaz programable, automatizada y repetible que permite realizar pruebas y validaciones iniciales, ejecutar tareas de supervisión, obtener visibilidad en tiempo real y aplicar una lógica fácil de usar para los desarrolladores en el borde de Internet.

Ofrezca experiencias seguras

Ofrezca experiencias seguras

Asegúrese de que el contenido se distribuye de forma segura. Ion dispone de una red basada en la nube compatible con PCI DSS que cuenta con un conjunto de certificados gestionados (SAN, Wildcard, EV SAN) y compatibilidad con certificados de terceros cargados por el cliente, así como control de acceso para proteger sus activos con autorización centralizada; acceso al contenido a través de IP, encabezado y autenticación; y opciones de distribución regional.

Preguntas frecuentes

El front-end web abarca todo lo que un navegador lleva a cabo para componer una página, incluida la obtención de objetos incrustados, el análisis de hojas de estilo y la ejecución de JavaScript. La mayor parte del tiempo de espera de un usuario final para una página determinada se invierte en el front-end. Por ello, las optimizaciones en el rendimiento del front-end presentan ventajas significativas para el rendimiento general de un sitio web.

Ion aplica optimizaciones basándose en un sofisticado análisis de las aplicaciones web, así como de las condiciones en tiempo real específicas del entorno del usuario final, como el navegador, el tipo de dispositivo, la velocidad de la red y el uso de servicios de terceros. Ion aplicará una serie de solicitudes de reducción, minimizaciones de carga útil y aceleraciones de presentación para mejorar la experiencia del usuario.

La cantidad de beneficios de rendimiento que Ion puede ofrecer variará de un sitio a otro, de una página a otra e incluso en función del navegador o del dispositivo que se utilice para realizar la solicitud. Por este motivo, Akamai recomienda un enfoque por capas del rendimiento, que consiste en aceleración, precarga, reducción de solicitudes, reducción de carga útil, y optimizaciones de presentación. Por este motivo es beneficioso contar con un único proveedor que proporcione estas optimizaciones, ya que de este modo la integración entre estas tecnologías ya está incluida y es compatible.

Sí, Ion puede ayudar con la ejecución de servicios y contenido de terceros modificando la secuencia y el orden de ejecución para evitar el impacto negativo de terceros con un rendimiento deficiente. Esto se consigue normalmente mediante el uso de llamadas asíncronas de JavaScript y aplazando la ejecución de JavaScript hasta después del evento de carga para ayudar a mitigar los efectos negativos de terceros en la experiencia del usuario.

Ion cuenta con una función denominada Compresión adaptativa de imágenes que ofrece la capacidad de variar el nivel de compresión de las imágenes JPEG que reciben los dispositivos móviles en función de las condiciones de la red en tiempo real, con lo que las páginas se cargan con más rapidez, incluso cuando las condiciones de la red no son las más óptimas. La Compresión adaptativa de imágenes proporciona opciones de configuración para decidir cómo y cuándo ofrecer una versión de una imagen con mayor compresión para reducir la cantidad de datos asociados y ayudar a mejorar el rendimiento móvil. En cambio, la Compresión adaptativa de imágenes ofrecerá una imagen menos comprimida cuando las condiciones de la red sean suficientes. El resultado es una experiencia móvil mejorada que responde de forma inteligente a las condiciones de la red en tiempo real.

Debido a la naturaleza de las redes móviles, Ion puede tener una ventaja de rendimiento significativa en la distribución móvil. La llamada "última milla" asociada a las redes móviles suele ser propensa a la latencia de red y a la pérdida de paquetes, que tiene como resultado la retransmisión de datos y la reducción de la capacidad de respuesta, y todo ello afecta negativamente a la experiencia del usuario. Cuantas menos negociaciones de datos de ida y vuelta del protocolo y cuanto más pequeñas sean las cargas útiles de datos, mayor será el beneficio de rendimiento para los usuarios móviles. Dado que Ion se ha diseñado específicamente para proporcionar estas ventajas, es especialmente adecuado para estos casos de uso.

Puede optar por integrar Ion con Akamai mPulse, una solución de supervisión de usuarios real, para ayudar a medir optimizaciones de rendimiento de Ion específicas. MPulse recopila información de rendimiento de los navegadores de los usuarios finales cuando cargan su sitio web. La supervisión de usuarios real, también conocida como supervisión de la experiencia del usuario final o supervisión de la experiencia real, es una tecnología de supervisión web pasiva que registra la interacción del usuario con un sitio web. La supervisión de la interacción real de los usuarios con un sitio web es importante para los operadores del sitio web a fin de determinar si se está prestando servicio a los usuarios de forma rápida y sin errores o, en caso contrario, qué parte de un proceso empresarial está afectando a la experiencia.

Ion cuenta con una función denominada Diferenciación de dispositivos que permite a las organizaciones tomar decisiones en tiempo real sobre la experiencia web específica que se ofrece a un visitante del sitio basándose en las capacidades del dispositivo de ese usuario final. Utilizando la información obtenida del agente de usuario del navegador, Akamai Cloud puede descifrar muchas de las características del dispositivo que realiza la solicitud, tales como el tamaño de la pantalla, el GPS de los servicios basados en la ubicación y la compatibilidad con JavaScript, entre muchas otras. Estas características quedan disponibles como parte de la solicitud del usuario, lo que permite a las empresas tomar decisiones inteligentes con respecto a cómo responder a una solicitud en particular. Sobre todo, se pueden utilizar reglas de almacenamiento en caché específicas basadas en diversas características de los dispositivos para sacar más provecho de su infraestructura disponible en el Edge, que es donde es más útil para los usuarios móviles. La página que se entrega a cada categoría de dispositivo puede ser única, ofreciendo una experiencia de usuario mejorada y un peso de página reducido, lo que puede ayudar a reducir el tiempo necesario para este proceso.

