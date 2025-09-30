Ion cuenta con una función denominada Diferenciación de dispositivos que permite a las organizaciones tomar decisiones en tiempo real sobre la experiencia web específica que se ofrece a un visitante del sitio basándose en las capacidades del dispositivo de ese usuario final. Utilizando la información obtenida del agente de usuario del navegador, Akamai Cloud puede descifrar muchas de las características del dispositivo que realiza la solicitud, tales como el tamaño de la pantalla, el GPS de los servicios basados en la ubicación y la compatibilidad con JavaScript, entre muchas otras. Estas características quedan disponibles como parte de la solicitud del usuario, lo que permite a las empresas tomar decisiones inteligentes con respecto a cómo responder a una solicitud en particular. Sobre todo, se pueden utilizar reglas de almacenamiento en caché específicas basadas en diversas características de los dispositivos para sacar más provecho de su infraestructura disponible en el Edge, que es donde es más útil para los usuarios móviles. La página que se entrega a cada categoría de dispositivo puede ser única, ofreciendo una experiencia de usuario mejorada y un peso de página reducido, lo que puede ayudar a reducir el tiempo necesario para este proceso.