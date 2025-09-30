Cloud Wrapper prioriza la fiabilidad del servicio mediante un mecanismo integrado de redundancia y tolerancia a fallos. Esto significa que se evitan los picos de solicitudes en las infraestructuras de origen y se conserva el estado y el rendimiento del origen.
Maximice la descongestión del origen y reduzca los costes de salida
Mejore la descongestión del origen y reduzca los costes de salida de la nube con Cloud Wrapper, que se conecta a la perfección a plataformas de nube privada y pública a través de Akamai Cloud. Garantice una alta disponibilidad y un rendimiento uniforme durante los picos de tráfico, al tiempo que mantiene niveles de servicio predecibles. Integrado en los servicios de distribución de Akamai, ofrece experiencias escalables y de alto rendimiento a los usuarios finales.
Mayor descongestión. Más ahorro. Público satisfecho.
Cómo funciona Cloud Wrapper
Características
- La replicación automática en varias ubicaciones maximiza la resiliencia, la disponibilidad y el rendimiento
- El almacenamiento en caché personalizado ayuda a descongestionar considerablemente el origen durante picos y momentos en los que el volumen de tráfico es elevado
- Los expertos en distribución de Akamai están disponibles con horario ininterrumpido para ayudarle a alcanzar sus objetivos
- Le prepara para los picos de alta demanda con análisis de espacio para ayudarle a determinar sus necesidades de almacenamiento
- Identifica la ubicación ideal en la caché para cada usuario a fin de garantizar una distribución y un rendimiento óptimos
- Se integra con la entrega de Akamai y redes de distribución de contenido (CDN) de terceros para optimizar el flujo de trabajo
Descubra cómo Cloud Wrapper puede ayudarle a descongestionar el origen y ahorrar en costes de salida.
Control de los costes de salida
El estado y el rendimiento de la infraestructura de origen pueden variar considerablemente. Cuando un servidor del Edge recibe una solicitud por parte de un usuario final de un contenido que no está almacenado en la caché, se produce un fallo de caché y es posible que la solicitud se envíe al origen. A medida que aumentan los volúmenes de tráfico en la infraestructura de origen, el rendimiento puede empezar a verse afectado, al igual que las experiencias del usuario. Además, cuando el origen se aloja en una nube pública, el alto volumen de solicitudes puede implicar mayores requisitos de infraestructura de nube, y los costes de salida puede aumentar rápidamente.
Cloud Wrapper aumenta la eficacia de la caché para las bibliotecas masivas con contenido tanto de acceso popular como de acceso inusual. Además, dirige los fallos de caché del Edge a la capa de almacenamiento en caché de Cloud Wrapper, lo que aumenta la probabilidad de que el contenido se entregue sin una solicitud del origen. Para reducir aún más los recorridos al origen, especialmente durante eventos de usuario importantes, como un streaming en directo o altas demandas de descargas, Cloud Wrapper proporciona la capacidad de condensación de solicitudes. Esta permite combinar varias solicitudes de usuarios finales cuando se recupera desde el origen. Así, no solo hay menos solicitudes al origen, sino que, además, son más eficientes.
Protección del origen frente a picos de tráfico
Es imprescindible maximizar los niveles de descongestión del origen y mantener estos niveles de forma constante. Si se produce una avalancha de solicitudes que se abre camino hasta el origen, este podría interpretarlo como un ataque distribuido de denegación de servicio y provocar un fallo.
Por este motivo, Cloud Wrapper incluye protección constante y de alta disponibilidad para el origen frente a los picos de tráfico. Diseñada para ofrecer una alta disponibilidad, esta solución incorpora redundancia integrada con varias regiones independientes en las que el contenido se equilibra y se almacena de manera uniforme. Cada elemento de contenido se aloja en un mínimo de dos ubicaciones.
El diseño arquitectónico de Cloud Wrapper tampoco depende de una ubicación física única, por lo que, en caso de que cayera una región, Cloud Wrapper realizaría un nuevo hash del contenido almacenado y lo distribuiría a partes iguales entre las regiones disponibles. Cada vez que una solicitud de contenido llega a una región no disponible, se envía al menos a una región de respaldo antes de dirigirla al origen. La protección frente a picos proporciona niveles de descongestión altos de forma constante y garantiza que podrá hacer frente al siguiente evento de streaming en directo, lanzamiento de un juego o aumento inesperado de solicitudes de los usuarios finales.
Arquitecturas de varias CDN
La gestión de arquitecturas multi-CDN presenta complejidades adicionales a la hora de mantener unos niveles de descongestión altos debido al aumento de las solicitudes al origen y los costes de infraestructura. Tanto si su arquitectura multi-CDN se apoya en uno o en varios orígenes, Cloud Wrapper puede ayudarle a reducir estas complejidades.
Al actuar como eje central de la arquitectura de distribución, Cloud Wrapper mantiene el almacenamiento en caché compartido, lo cual garantiza un nivel de descongestión y ahorro de costes previsible para su origen a medida que escala su arquitectura de varias CDN. Cloud Wrapper reduce el tráfico enviado al origen realizando un almacenamiento en caché centralizado en las CDN, lo que mejora los aciertos de caché y condensa las solicitudes de varias CDN antes de volver al origen.
Preguntas frecuentes
Cloud Wrapper destaca por la optimización de la conectividad entre las infraestructuras de nube pública y Akamai Cloud, la plataforma en la nube y en el Edge ampliamente distribuida, con una escala y una resiliencia inigualables.
Cloud Wrapper se ha diseñado utilizando un proceso de "recuperación de una vez" para alcanzar el nivel más alto de descongestión del origen para los clientes. La arquitectura utiliza varias técnicas que permiten recuperar el contenido del origen el menor número de veces posible, como la coincidencia determinista de enlace/servidor de contenido y menos regiones que se dirigen al origen.
En algunos casos, Cloud Wrapper logra tasas de descongestión superiores al 99 %. Sin embargo, el porcentaje de descongestión dependerá del espacio de contenido, las políticas de expulsión de caché y el caso de uso específico.
Cuando almacena el contenido orientado al consumidor en una infraestructura de nube pública centralizada que depende generalmente de un número limitado de centros de datos, el contenido suele estar ubicado lejos del usuario final. Cuando los usuarios solicitan grandes volúmenes de contenido, seguir recuperándolo del origen puede resultar costoso y el rendimiento de la distribución suele verse afectada. En su lugar, el uso de una solución ampliamente distribuida en el Edge, donde el contenido se puede distribuir muy cerca del usuario final, ayuda a ofrecer experiencias superiores para el usuario final. Es fundamental establecer una conexión óptima entre el servicio de origen en la nube y la red en el Edge por las siguientes razones:
Es necesario maximizar la cantidad de solicitudes atendidas desde la red en el Edge para ofrecer la mejor experiencia al usuario final
La descongestión de solicitudes del origen generalmente minimiza los costes de la salida de datos y cualquier impacto en el rendimiento del origen
