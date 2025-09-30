Control de los costes de salida

El estado y el rendimiento de la infraestructura de origen pueden variar considerablemente. Cuando un servidor del Edge recibe una solicitud por parte de un usuario final de un contenido que no está almacenado en la caché, se produce un fallo de caché y es posible que la solicitud se envíe al origen. A medida que aumentan los volúmenes de tráfico en la infraestructura de origen, el rendimiento puede empezar a verse afectado, al igual que las experiencias del usuario. Además, cuando el origen se aloja en una nube pública, el alto volumen de solicitudes puede implicar mayores requisitos de infraestructura de nube, y los costes de salida puede aumentar rápidamente.

Cloud Wrapper aumenta la eficacia de la caché para las bibliotecas masivas con contenido tanto de acceso popular como de acceso inusual. Además, dirige los fallos de caché del Edge a la capa de almacenamiento en caché de Cloud Wrapper, lo que aumenta la probabilidad de que el contenido se entregue sin una solicitud del origen. Para reducir aún más los recorridos al origen, especialmente durante eventos de usuario importantes, como un streaming en directo o altas demandas de descargas, Cloud Wrapper proporciona la capacidad de condensación de solicitudes. Esta permite combinar varias solicitudes de usuarios finales cuando se recupera desde el origen. Así, no solo hay menos solicitudes al origen, sino que, además, son más eficientes.