Distribución y seguridad de DNS

Obtenga experiencias rápidas y seguras con soluciones DNS diseñadas para adaptarse al crecimiento

El DNS es la puerta de entrada a su empresa, tanto para clientes como para atacantes

Cada transacción de Internet comienza con una solicitud de DNS. La infraestructura de DNS, esencial y expuesta al mismo tiempo, es un servicio vital para los usuarios y un objetivo principal de los ataques.

Si los servidores DNS son lentos, los usuarios sin conexión pierden el acceso o, si se ven comprometidos, los atacantes consiguen su propósito. Akamai ayuda a distribuir y proteger la infraestructura de DNS según las necesidades, para que los usuarios estén satisfechos y protegidos.

Ofrezca experiencias de usuario atractivas y seguras a todos, en todo momento

Las soluciones de DNS de Akamai ayudan a optimizar la experiencia del usuario y a mantener la seguridad de los trabajadores y la infraestructura.

Haga posibles los estilos de vida digitales y las empresas siempre online de hoy en día

Akamai Edge DNS y DNS Infraestructure ofrecen un diseño de software de alta calidad respaldado por miles de millones de usuarios al día y más de dos décadas en el mercado para optimizar la capacidad de respuesta y la disponibilidad. Las innovaciones en arquitectura e implementación evitan la exposición a los riesgos de seguridad y la interrupción de la experiencia del usuario.

Cubra los dispositivos conectados y proteja los sistemas empresariales

Akamai Secure Internet Access equipa a los ISP y MNO para diferenciar las ofertas de Internet para hogares y pequeñas empresas, y permite que los equipos de TI de las empresas cubran la infraestructura, los PC, los teléfonos y el IoT. Akamai Guardicore Segmentation cuenta con un firewall de DNS integrado. La información de inteligencia sobre amenazas de cada uno de ellos se actualiza continuamente, sin software de cliente y con unos servicios fáciles de usar.

Disfrute de visibilidad, capacidad de observación y capacidad de acción en todo el entorno de DNS

DNS Posture Management ofrece a las organizaciones responsabilidad global con una infraestructura de DNS de varios proveedores segura y conforme a la normativa en entornos híbridos y multinube, así como en topologías de red que cambian de forma dinámica. Una mejor estrategia de DNS ayuda a las empresas a evitar la exposición de los datos, minimizar el tiempo de inactividad, mejorar la resiliencia frente a las ciberamenazas y garantizar el cumplimiento.

Proteja, escale y simplifique la protección de su infraestructura de DNS

Akamai ofrece rendimiento, protección y visibilidad en todos los puntos de contacto de DNS de su infraestructura.

La distribución y seguridad de DNS de Akamai incluye una amplia gama de soluciones

Edge DNS

Akamai DNS protege el DNS en las instalaciones, en la nube e híbrido, al tiempo que garantiza una alta disponibilidad y rendimiento.

Global Traffic Management

Optimice el rendimiento de las aplicaciones y evite interrupciones con el balanceo de carga inteligente.

DNS Posture Management

Refuerce la seguridad de DNS con visibilidad, información sobre riesgos y corrección guiada.

Firewall de DNS de Akamai Guardicore

Obtenga una verdadera confianza cero Zero Trust multicapa protegiendo aún más el tráfico norte-sur.

DNS Infrastructure

Reduzca los costes operativos y mejore la experiencia del suscriptor con DNS inteligente para ISP y MNO.

Servicios Secure Internet Access

Marque la diferencia en el acceso a Internet y demuestre su compromiso con la protección de los suscriptores.

Secure Internet Access Enterprise

Detecte y bloquee de forma proactiva los ataques de malware, ransomware, phishing y exfiltración de datos.

Historias de clientes

Comcast business beyond fast logo

Comcast Business supera las expectativas con SecurityEdge

Al incorporar SecurityEdge con tecnología de Akamai y otros productos nuevos, el proveedor observó un aumento de los clientes y en los ingresos por cliente.

intuit logo

Consiga que el acceso a las aplicaciones financieras sea menos exigente

Intuit garantiza la disponibilidad y seguridad de TurboTax, QuickBooks y Mint durante todo el año con Akamai.

Swisscom logo

Swisscom mantiene conectados a 4,3 millones de clientes

Swisscom obtiene una ventaja competitiva con su servicio Internet Guard y usa Akamai para advertir a los clientes sobre sitios sospechosos.

Leer historia de cliente

Preguntas frecuentes

Cada transacción en Internet comienza con una consulta de DNS: el DNS es el latido de Internet, que permite la navegación y los servicios en todas las redes y en todos los dispositivos. El DNS sustenta la experiencia del usuario y la experiencia del usuario lo es todo. Impulsa el compromiso, la productividad y, en última instancia, los ingresos.

Los atacantes también utilizan DNS. Para muchas vulnerabilidades, una consulta de DNS es la primera señal en Internet de que hay malware en un dispositivo (servidor, PC, teléfono, IoT). Pueden utilizar la suplantación o el secuestro de DNS para redirigir a los usuarios a dominios fraudulentos o maliciosos que controlan, y la tunelización de DNS para cargar valiosos archivos de datos robados.

Un enfoque de seguridad de protección basado en DNS puede ser una forma eficiente y eficaz de identificar y bloquear ataques, protegiendo a los usuarios, los datos, las marcas y mucho más.

Akamai puede ayudar a los clientes a ofrecer las experiencias de usuario más seguras y atractivas a todo el mundo y en todo momento.

Las soluciones de seguridad de DNS de Akamai incorporan defensas para hacer frente a los ataques dirigidos y reducir las vulnerabilidades que pueden interrumpir la actividad de las consultas de DNS o dejar expuestos a usuarios y datos.

Una inteligencia de amenazas basada en DNS adaptable, ágil y precisa protege a todos los usuarios conectados y a los sistemas de los que dependen las empresas. La gestión de la estrategia ofrece visibilidad, capacidad de observación y acción para todo el entorno de DNS con el fin de mitigar los riesgos cibernéticos.

Las soluciones de DNS de Akamai abarcan todo el mundo a gran escala. Nuestras innovaciones hacen que las experiencias de usuario sean receptivas y atractivas, y que los servicios de nuestros clientes sean seguros y sólidos, a la vez que minimizan los costes y los gastos generales de personal.

La mayoría de los servicios de DNS también están expuestos directamente a Internet y están sujetos a la amplificación de DNS u otras amenazas de DNS que pueden afectar negativamente al rendimiento o dejar los servicios fuera de línea. Las soluciones de Akamai ofrecen la mejor experiencia de usuario posible, incluso cuando se ataca una infraestructura crítica relacionada con DNS de la que dependen otros recursos.

Las soluciones de DNS de Akamai incluyen análisis de seguridad integrados, como resúmenes y detalles de amenazas, además de la mejor protección contra DDoS de su clase, que se extiende tanto a entornos locales como en la nube, independientemente del proveedor. La gestión de la estrategia añade visibilidad, capacidad de observación y acción que son esenciales en todo el entorno de DNS de varios proveedores. Akamai también ofrece alias en el dominio raíz (apex aliasing), menor coste total de propiedad (TCO) y la escalabilidad, la resiliencia y el rendimiento de una plataforma híbrida distribuida globalmente.

Akamai protege contra una amplia gama de ataques al DNS, como la suplantación de DNS, el secuestro de DNS, el encapsulamiento de DNS y la amplificación de DNS. Estas amenazas basadas en DNS pueden redirigir a los usuarios a dominios maliciosos, interrumpir el servicio, robar datos o permitir ciberataques más amplios. Nuestras defensas ayudan a detenerlas en la capa de DNS.

Las soluciones de DNS de Akamai protegen a empresas y familias de todos los tipos y tamaños de los ataques de DNS. Los ISP y los operadores de redes móviles confían en nosotros para que la infraestructura de DNS haga que sus redes sean fiables, seguras y sólidas. También proporcionamos filtrado de DNS y otros servicios de seguridad basados en DNS para ayudar a los proveedores de servicios a mejorar sus carteras de acceso a Internet para el hogar y la empresa.

Las organizaciones dependen de nosotros para publicar datos de DNS de forma segura y fiable a cualquier escala, y para proporcionar acceso seguro a Internet para todos los dispositivos conectados de los que dependen, incluido el IoT. También obtienen protección en tiempo real contra el ransomware y los dominios de phishing dirigidos a sus usuarios.

Otras soluciones de DNS de Akamai proporcionan:

  • Cientos de millones de usuarios de aplicaciones y servicios web con experiencias seguras y atractivas cada día
  • Gestión de la estrategia de los recursos DNS distribuidos y críticos de varios proveedores con detección proactiva de amenazas y mitigación de riesgos, así como cumplimiento e informes completos
  • Protecciones contra el uso indebido de marcas por impostores en Internet
  • Servicios de base para nuestras plataformas de distribución y de nube en todas las ubicaciones en las que estamos implementados en todo el mundo
  • Resolución de DNS segura que asigna nombres de dominio a direcciones IP de forma fiable y precisa, incluso con carga

Las soluciones de DNS de Akamai ofrecen una serie de ventajas frente a los ciberataques basados en DNS:
 

Seguridad

  • Evita la exposición de los datos y la interrupción de la actividad de consulta con defensas integradas que disuaden los ataques dirigidos
  • Protege los sistemas empresariales y cubre a los trabajadores conectados con información sobre amenazas basada en DNS adaptable, ágil y precisa
  • Ofrece visibilidad, capacidad de observación y acción para todo el entorno de DNS

Resiliencia

  • Hace posibles los estilos de vida digitales y las empresas siempre online de hoy en día con innovaciones de productos de arquitectura basadas en nuestra experiencia de más de 20 años en servicios siempre activos

Rendimiento y escala

  • Ofrece las mejores experiencias de usuario con un diseño de software superior que optimiza la capacidad de respuesta respaldado por más de dos décadas de experiencia
  • Fomenta la eficiencia operativa de servicios y de redes con escalabilidad para millones de usuarios

Implementación

  • Se beneficia del diseño optimizado del producto, la instalación simplificada y la reducción de los gastos generales de administración derivados de la presencia global en redes que van desde grandes proveedores de servicios de Internet hasta empresas y organizaciones de todos los tamaños e incluso hogares 
  • Proporciona una solución única para el aprovisionamiento de zonas y la gestión del tráfico, con una disponibilidad del 100 %

Sí. Akamai es compatible con DNSSEC (extensiones de seguridad del sistema de nombres de dominio) para ayudar a evitar la suplantación de DNS y garantizar la integridad de los datos de DNS. Las DNSSEC ayudan a verificar que las respuestas DNS proceden de fuentes legítimas.

Recursos de distribución y seguridad de DNS

El DNS impulsa Internet de forma silenciosa

Las soluciones de DNS ofrecen un valor tangible de forma constante para inversiones modestas.

Introducción a Akamai DNS Posture Management

Disfrute de visibilidad, capacidad de observación y capacidad de acción en todo el entorno de DNS.

¿Tiene alguna pregunta?

Solucionar problemas es nuestro trabajo. Póngase en contacto con nosotros, incluso si no está seguro de qué hacer a continuación. Un experto se pondrá en contacto con usted hoy mismo.

