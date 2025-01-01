Distribución y seguridad de DNS

Cada transacción de Internet comienza con una solicitud de DNS. La infraestructura de DNS, esencial y expuesta al mismo tiempo, es un servicio vital para los usuarios y un objetivo principal de los ataques.

Si los servidores DNS son lentos, los usuarios sin conexión pierden el acceso o, si se ven comprometidos, los atacantes consiguen su propósito. Akamai ayuda a distribuir y proteger la infraestructura de DNS según las necesidades, para que los usuarios estén satisfechos y protegidos.