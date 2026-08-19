Los proveedores de servicios están transformando sus redes y operaciones para potenciar la rentabilidad y simplificar la habilitación de servicios. Proteger los datos, las cargas de trabajo, la infraestructura y a los clientes es fundamental para cumplir con los objetivos financieros y los mandatos regulatorios. Akamai se asocia con ISP y MNO para construir redes y servicios ágiles y resilientes, y proteger tanto los activos empresariales como a los suscriptores.
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Diferencie sus acceso a Internet, proteja el negocio y mejore la red
Historias de clientes
Utilice hoy mismo la nube del futuro para ofrecer servicios nativos en el borde
Implemente aplicaciones de baja latencia, como la inferencia de IA, mejore la capacidad de observación y virtualice las funciones.
Proteja y amplíe la base de suscriptores en todos los mercados
Vaya más allá de la velocidad y la fiabilidad: marque la diferencia en el acceso a Internet con la seguridad.
Construya redes y servicios resistentes y resilientes
Reduzca los costes operativos y mejore la experiencia del suscriptor con soluciones DNS inteligentes.
Proteja las API, elimine el riesgo de red
Descubra las API y prevenga el abuso; segmente y proteja los entornos locales, en la nube e híbridos.
Mantenga su reputación
Detecte y bloquee sitios web falsos, ciberataques, filtraciones de datos, ransomware, phishing, intentos de malware, suplantación y piratería de marcas comerciales.