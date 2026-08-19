Los proveedores de servicios están transformando sus redes y operaciones para potenciar la rentabilidad y simplificar la habilitación de servicios. Proteger los datos, las cargas de trabajo, la infraestructura y a los clientes es fundamental para cumplir con los objetivos financieros y los mandatos regulatorios. Akamai se asocia con ISP y MNO para construir redes y servicios ágiles y resilientes, y proteger tanto los activos empresariales como a los suscriptores.