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Proveedores de servicios de Internet y operadores de redes móviles

Amplíe sus ofertas de servicios, proteja tanto los recursos esenciales para el negocio como los recursos orientados a clientes y gestione sus redes de manera rentable.

Conviértase en un partner de red
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Descubra por qué somos el mejor socio

Los proveedores de servicios están transformando sus redes y operaciones para potenciar la rentabilidad y simplificar la habilitación de servicios. Proteger los datos, las cargas de trabajo, la infraestructura y a los clientes es fundamental para cumplir con los objetivos financieros y los mandatos regulatorios. Akamai se asocia con ISP y MNO para construir redes y servicios ágiles y resilientes, y proteger tanto los activos empresariales como a los suscriptores.

Portátil rugerizado en un bosque que muestra un mapa del mundo digital iluminado con puntos de datos, ubicado sobre equipamiento táctico en una operación de campo.

Diferencie sus acceso a Internet, proteja el negocio y mejore la red

Vaya más allá de la velocidad y la fiabilidad

Los servicios de Akamai Secure Internet Access ofrecen defensas de nivel empresarial para familias y PYMES que son muy fáciles de usar.

Proteja los activos empresariales con soluciones de seguridad líderes

Las soluciones de Akamai protegen las aplicaciones, las cargas de trabajo y las API, y defienden la infraestructura.

Mejore la experiencia de los suscriptores y reduzca los costes operativos

La infraestructura DNS de Akamai sienta las bases para redes escalables, ágiles y resilientes.

Historias de clientes

Globe Telecom

Globe Telecom

La empresa de telecomunicaciones obtuvo una transparencia superior del tráfico de red y la capacidad de contener los movimientos laterales con segmentación basada en software.

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Comcast

Comcast Business

Al incorporar SecurityEdge (impulsado por Akamai) y otros productos nuevos, el proveedor experimentó un aumento tanto en el número de clientes como en los ingresos por cliente.

Leer historia de cliente
Swisscom

Swisscom

Descubra cómo Swisscom, empresa de telecomunicaciones líder en el mercado, utilizó Akamai para mantener protegidos a sus clientes en línea.

Leer historia de cliente
Telecom Argentina

Telecom Argentina

Para obtener una mejor visibilidad y seguridad de la información sensible, Telecom Argentina eligió Akamai Guardicore Segmentation.

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Utilice hoy mismo la nube del futuro para ofrecer servicios nativos en el borde

Implemente aplicaciones de baja latencia, como la inferencia de IA, mejore la capacidad de observación y virtualice las funciones.

Proteja y amplíe la base de suscriptores en todos los mercados

Vaya más allá de la velocidad y la fiabilidad: marque la diferencia en el acceso a Internet con la seguridad.

Servicios Secure Internet Access

Marque la diferencia en el acceso a Internet y demuestre su compromiso con la protección de los suscriptores.

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Secure Internet Access Consumer

Secure Internet Access para mercados de consumo es fácil de implementar para los ISP y ofrece protecciones de seguridad fundamentales para los suscriptores.

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Secure Internet Access SMB

Conozca la oportunidad de mercado para la seguridad en las PYMES y cómo los proveedores pueden elaborar un caso de negocio.

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Construya redes y servicios resistentes y resilientes

Reduzca los costes operativos y mejore la experiencia del suscriptor con soluciones DNS inteligentes.

DNSi CacheServe

Descubra cómo DNSi CacheServe ayuda a ofrecer servicios de internet rápidos, confiables y seguros.

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Secure Internet Access ThreatAvert

Proteja los activos de red vitales e identifique el malware que afecta a los suscriptores.

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DNSi AuthServe

DNSi AuthServe es un servidor DNS autoritativo que permite servicios de nombres con alta resiliencia, seguros y siempre activos (always-on).

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Edge DNS

Akamai DNS protege el sistema de nombres de dominio (DNS) en las instalaciones, en la nube e híbrido, al tiempo que garantiza una alta disponibilidad y rendimiento.

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Proteja las API, elimine el riesgo de red

Descubra las API y prevenga el abuso; segmente y proteja los entornos locales, en la nube e híbridos.

API Security

Detecte, supervise y audite la actividad de API con análisis en tiempo real para responder a amenazas y usos indebidos.

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Akamai Guardicore Segmentation

Detecte las filtraciones y refuerce la seguridad contra el ransomware con una segmentación granular definida por software.

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Mantenga su reputación

Detecte y bloquee sitios web falsos, ciberataques, filtraciones de datos, ransomware, phishing, intentos de malware, suplantación y piratería de marcas comerciales.

Akamai Cloud

Servicios en la nube de gestión de recursos informáticos, almacenamiento, redes, bases de datos y contenedores.

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Akamai Inference Cloud

Convierta los modelos entrenados en inteligencia en tiempo real con un rendimiento seguro a escala global.

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Recursos

Servicios de Secure Internet Access para ISP y MNO

Obtenga más información sobre los servicios para ISP y MNO diseñados específicamente para los mercados de consumo, PYMES y empresas.

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DNSi CacheServe

Descubra cómo DNSi CacheServe ayuda a ofrecer servicios de internet rápidos, confiables y seguros.

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