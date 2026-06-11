Muchas empresas implementan una infraestructura de DNS reducida y suelen depender de tan solo dos o tres servidores DNS para respaldar sus operaciones globales. Esto puede tener un impacto grave en el rendimiento del DNS y hacer que su implementación de DNS, y toda su infraestructura web, no pueda escalarse y sea cada vez más vulnerable a interrupciones del centro de datos y a ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS) basados en DNS. Edge DNS se integra sobre la extensa red de Edge de Akamai, que está sobreescalada para poder gestionar los picos de tráfico de todos nuestros clientes, incluso durante un ataque.