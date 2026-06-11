- Haga posible el uso de un servidor de nombres lógico en varios servidores físicos implementados en distintas partes del planeta
- Utilice un servicio de proxy inverso bidireccional que proteja sus activos de DNS locales e híbridos de ataques de agotamiento de recursos (NXDOMAIN)
- Proteja el DNS de los atacantes que explotan vulnerabilidades y riesgos, como la suplantación de la dirección de origen
- Evite los ataques causados por falsificación de DNS con extensiones de seguridad del sistema de nombres de dominio (DNSSEC).
- Permita que los desarrolladores automaticen Edge DNS mediante API y las herramientas de gestión existentes.
- Evite ataques de suplantación de direcciones IP priorizando el flujo de trabajo para los servidores de nombres recursivos de confianza
- Utilice una arquitectura única que segmenta los recursos de DNS en nubes no superpuestas
- Obtenga información y análisis procesables sobre el rendimiento de la infraestructura de DNS en periodos de paz y cuando está siendo atacada
Alcance un nivel de seguridad, rendimiento y disponibilidad inigualables con Akamai Edge DNS
Proteja, escale y optimice su DNS con una solución flexible que protege frente a ataques sofisticados, garantiza la disponibilidad ininterrumpida y acelera el rendimiento. Con la plataforma más distribuida del mundo podrá reducir la carga de origen y la latencia de página y, al mismo tiempo, mantener un control total con una gestión intuitiva en tiempo real.
Mejore la seguridad y el rendimiento de DNS con nuestra potente plataforma en el Edge
Cómo funciona Edge DNS
Nuevas características
Akamai Shield NS53 es una solución de proxy inverso que protege la infraestructura de DNS híbrida y local, incluidos los GSLB, los firewalls y los servidores de nombres, de los ataques de agotamiento de recursos. Los clientes pueden configurar, gestionar y aplicar sus propias políticas dinámicas de forma automática en tiempo real.
Características
Historia de cliente
Casos de uso de DNS Security
Protección completa frente a ataques DDoS
Edge DNS le proporciona la escalabilidad y las capacidades necesarias para un funcionamiento normal, incluso cuando se producen incidentes de gran volumen, lo que proporciona una disponibilidad ininterrumpida de las aplicaciones web y las API. También proporciona asignación de vértice de zona y gestión de tráfico integrada con un SLA de tiempo de actividad del 100 %.
Unifique su estrategia de seguridad de DNS
Utilice la escalabilidad y la potencia de Edge DNS como solución de DNS autoritativa basada en la nube o combínela con Shield NS53 para proteger y gestionar de forma intuitiva su infraestructura de DNS híbrida y local para unificar su seguridad de DNS. Además, utilice Edge DNS y Shield NS53 con Prolexic, la plataforma de protección frente a DDoS diseñada específicamente de Akamai, para proteger su infraestructura digital en todas las capas, puertos y protocolos.
DNS secundario
Consiga una gestión de zonas DNS secundarias en una infraestructura DNS orientada a Internet y protección adicional para los recursos DNS primarios con un recurso secundario de alta disponibilidad.
Información procesable de análisis de DNS
Obtenga información incisiva sobre los periodos de paz, así como sobre el tráfico y el rendimiento de su infraestructura de DNS durante un ataque para planificar y proteger de forma proactiva su presencia web online.
Código DNS y gestión del tráfico
Simplifique y automatice los flujos de trabajo de DNS mediante la integración de Edge DNS con los kits de herramientas y los recursos de DevOps estándar a través de las API. Edge DNS distribuye las consultas de DNS para optimizar los tiempos de respuesta y mantener la disponibilidad en respuesta al estado del centro de datos/servidor, lo que proporciona simplicidad operativa, un rendimiento óptimo de las aplicaciones/API y una alta disponibilidad.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Muchas empresas implementan una infraestructura de DNS reducida y suelen depender de tan solo dos o tres servidores DNS para respaldar sus operaciones globales. Esto puede tener un impacto grave en el rendimiento del DNS y hacer que su implementación de DNS, y toda su infraestructura web, no pueda escalarse y sea cada vez más vulnerable a interrupciones del centro de datos y a ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS) basados en DNS. Edge DNS se integra sobre la extensa red de Edge de Akamai, que está sobreescalada para poder gestionar los picos de tráfico de todos nuestros clientes, incluso durante un ataque.
No es extraño que las organizaciones tengan algunos servidores de nombres DNS y GSLB locales para el cumplimiento de los requisitos administrativos o de conformidad, y que no puedan migrar todas sus zonas a una solución de DNS autoritativa basada en la nube. En tales casos, Shield NS53, el servicio de proxy inverso bidireccional de Akamai, ofrece una seguridad integral frente a ataques maliciosos y mejora el rendimiento al permitir que los clientes gestionen de forma autónoma sus políticas, listas de control de acceso (ACL) y respuestas en caché para aliviar la carga de su infraestructura DNS on-premise.
IP Anycast es una metodología de direccionamiento y enrutamiento de red que permite anunciar direcciones IP desde varios puntos de Internet. En el contexto de DNS, IP Anycast describe de qué modo varios servidores de nombres tendrán la misma dirección IP y responderán a una consulta DNS realizada a esa dirección, garantizando que el usuario siempre se conecte al servidor más cercano para un mayor rendimiento y disponibilidad.
Edge DNS es compatible con DNSSEC. Los clientes que requieran compatibilidad con DNSSEC deben adquirir la opción segura de Edge DNS.
Edge DNS proporciona un SLA de disponibilidad con un tiempo de actividad garantizado del 100 %. Además, Edge DNS no le cobra ninguna tarifa adicional por el tráfico relacionado con DDoS, que puede ser considerable, dado el tamaño de los ataques modernos.
- Una forma de simplificar los flujos de trabajo para configurar políticas, como en el caso de las respuestas basadas en la ubicación geográfica
- Un acceso práctico a una mayor extensibilidad y flexibilidad para el flujo de trabajo de DNS
- Una forma económica de gestionar requisitos de direccionamiento específicos, como los de conformidad
Recursos
Pruebe gratis: Pruebe Edge DNS/Shield NS53 durante 30 días
Descubra por sí mismo las ventajas de Edge DNS o Shield NS53:
- Disponibilidad continua del DNS garantizada
- Proteja sus activos de DNS locales e híbridos
- Disfrute de la tranquilidad que le proporciona un DNS secundario
Configure su prueba gratuita de 30 días:
- Envíe el formulario
- Confirme su correo electrónico
- Supere el proceso de validación y evaluación de Akamai
- Reciba instrucciones de inicio de sesión
- Inicie sesión y configure su instancia de Edge DNS Shield NS53
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