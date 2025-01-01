X
+1-8774252624
+1-8774252624
Iniciar sesión
Control Center
Acceda a la plataforma de Akamai
Cloud Manager
Gestione su recursos de nube
Probar Akamai
¿Está sufriendo un ataque?
Iniciar sesión
Control Center
Acceda a la plataforma de Akamai
Cloud Manager
Gestione su recursos de nube

Cumplimiento relacionado con la ciberseguridad

Obtenga visibilidad sobre su entorno, aumente la seguridad y tenga todo preparado para las auditorías

Cumplimiento de normativas

Proteja su empresa y reduzca la complejidad del cumplimiento de normativas

Hablar con un experto

Lo que no vemos ni controlamos es vulnerable

Cumplir con los requisitos normativos no es negociable. Pero estos esfuerzos pueden aprovecharse para mejorar la eficiencia, la política de seguridad y la protección de los datos en todo el entorno. Obtenga más información acerca de nuestro enfoque detallado en el informe "Convierta el cumplimiento en una ventaja competitiva con la seguridad de Akamai".

Leer white paper

Afronte los desafíos de cumplimiento centrándose en cuatro pilares de seguridad

Consiga una visibilidad y una detección integrales

Consiga una visibilidad completa de su entorno de TI en la nube, en las instalaciones locales y en entornos híbridos. Identifique, gestione y supervise todos sus activos. Localice fácilmente los datos confidenciales, aplique las políticas de seguridad y controle el acceso para cumplir con los requisitos de cumplimiento. Elimine los puntos ciegos y refuerce su estrategia de seguridad con confianza.

Cloud icon with magnifying glass over it
Caution icon over threat network server icons

Evite el movimiento lateral en redes, aplicaciones y API

Reduzca el movimiento lateral mediante la segmentación de las redes, limitando el riesgo de filtraciones y de cumplimiento. Separe los datos y los sistemas, limite la propagación de malware y aplique los privilegios mínimos. Utilice el etiquetado de activos basado en IA para mejorar la seguridad. Supervise continuamente el tráfico de API para proteger los datos confidenciales y garantizar el cumplimiento de normativas.

Evite el acceso no autorizado y el uso indebido

Proteja el acceso y supervise el comportamiento de los usuarios para minimizar los ciclos de garantía y los riesgos de cumplimiento. Implemente un control de acceso granular, Zero Trust y controles de autenticación que limiten el acceso a los datos solo a los usuarios y procesos autorizados.

Caution icon next to user badge icon
Laptop icon with a security lock icon on it

Proteja los datos confidenciales y la información de la cuenta

Implemente medidas de seguridad que mantengan los datos a salvo de las vulnerabilidades. Protéjase frente a pérdidas, filtraciones, usos indebidos y fraudes para garantizar el cumplimiento y el uso eficiente del tiempo y los recursos. Asegure y supervise de forma proactiva y automática el tráfico de red, las aplicaciones y las API para protegerse frente a las 10 principales amenazas de seguridad según OWASP.

★ ★ ★ ★ ★

"Con Akamai Client-Side Protection and Compliance podemos seguir cumpliendo con la normativa y los requisitos de PCI DSS 4.0 para el inventario y la supervisión de scripts”.

Ingeniero de soluciones, ciberseguridad, seguros1

Leer reseña de expertos
Forrester

Lessons Learned from the World’s Biggest Data Breaches

Forrester examina las mayores filtraciones y multas ocurridas en 2024 y comparte seis lecciones para ayudarle a proteger su organización.

Descargar informe

Responda a todas las exigencias de cumplimiento con un único conjunto de soluciones

Las soluciones de ciberseguridad de Akamai pueden ayudarle a cumplir los requisitos de cumplimiento recurrentes, independientemente de si aborda HIPAA, FISMA, DORA, NIS2, PCI DSS, u otros.

Akamai Guardicore Segmentation

Consulte y establezca políticas para los dispositivos y sistemas que se comunican a través de su red, y demuestre que todos los recursos incluidos están seguros.

Ver información del producto

Soluciones para proteger las aplicaciones y garantizar el cumplimiento

API Security

Detecte, supervise y audite la actividad de API con análisis en tiempo real para responder a amenazas y usos indebidos.

Ver información del producto

App & API Protector

Protección de seguridad líder para aplicaciones y API en el Edge.

Ver información del producto

Client-Side Protection & Compliance

Facilite el cumplimiento de la norma del sector de las tarjetas de pago (PCI) y proteja su sitio web frente a ataques de JavaScript.

Ver información del producto

Historias de clientes

Victorinox mejoró la seguridad globalmente mediante la segmentación de su red 

El famoso fabricante de cuchillos obtuvo el control total de sus redes y reforzó su estrategia gracias a Akamai Guardicore Segmentation.

Leer historia de cliente

Netskope ayudó a miles de clientes a resolver las vulnerabilidades de las API

Descubra cómo utilizó Netskope la solución Akamai API Security para proteger mejor los datos confidenciales de sus clientes y cumplir las normativas.

Leer historia de cliente

Una entidad bancaria internacional simplificó su cumplimiento gracias a la microsegmentación

Un gran banco de UE redujo la complejidad derivada de mantener el cumplimiento en tres regiones aplicando la microsegmentación.

Leer historia de cliente

Preguntas frecuentes

El cumplimiento relacionado con la ciberseguridad es el proceso de cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas que rigen la forma en que las organizaciones deben proteger los sistemas digitales, las redes y los datos. A menudo implica la implementación de controles de seguridad, la realización de evaluaciones de riesgos y el mantenimiento de un plan de respuesta ante incidentes.

Los requisitos varían según el sector y pueden abarcar tipos de datos específicos, como información sanitaria protegida (PHI), o aplicarse a los sectores en virtud de normativas como HIPAA, FISMA o PCI DSS. El cumplimiento ayuda a reducir la exposición a las ciberamenazas y a evitar sanciones por incumplimiento.

Los requisitos de cumplimiento relacionado con la ciberseguridad varían según la región y el sector, pero hay varias normas clave ampliamente reconocidas. En EE. UU., las normativas como la HIPAA y la FISMA establecen reglas estrictas para proteger los datos de salud y federales.

En la UE, DORA y el RGPD regulan los servicios financieros y la privacidad de los datos personales. Otros estándares globales como PCI DSS, ISO 27001, el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST), SOC 2 y SOX también desempeñan un papel fundamental a la hora de dar forma a los marcos de cumplimiento de la seguridad.

Una evaluación de riesgos de ciberseguridad es un componente fundamental de la gestión de riesgos de su empresa. Las evaluaciones de riesgos de ciberseguridad ayudan a las organizaciones a identificar vulnerabilidades en sistemas, redes y aplicaciones.

Proporciona la base para implementar controles de seguridad adecuados, reducir la exposición a las ciberamenazas y respaldar el cumplimiento de normativas como HIPAA, FISMA y PCI DSS.

El Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST, National Institute of Standards and Technology) es una agencia gubernamental de los EE. UU. que se encarga de crear las directrices y normas de ciberseguridad para proteger los datos confidenciales y los sistemas de información.

Marcos de ciberseguridad como el NIST SP 800-53 y el NIST Cybersecurity Framework (CSF) ayudan a las organizaciones a gestionar el riesgo mediante controles de seguridad, planificación de respuesta a incidentes y supervisión continua. El cumplimiento del NIST a menudo es obligatorio en virtud de normativas federales como la FISMA y respalda esfuerzos más amplios para proteger frente a los ciberataques y garantizar la seguridad de los datos confidenciales.

Las normativas como la HIPAA en los Estados Unidos requieren que los proveedores protejan la información sanitaria garantizando así la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.

Esto incluye el mantenimiento de controles de acceso, los planes de respuesta a incidentes y los procedimientos de gestión de riesgos para proteger la información sanitaria protegida (PHI) frente a filtraciones o usos no autorizados.

El incumplimiento de los requisitos de ciberseguridad, como la Ley Federal de Modernización de la Seguridad de la Información (FISMA, Federal Information Security Modernization Act) de EE. UU., puede conllevar riesgos significativos, como filtraciones de datos, sanciones administrativas, sanciones económicas y pérdida de confianza pública.

Sin una evaluación de riesgos adecuada, controles de seguridad y un plan de respuesta ante incidentes, las organizaciones son más vulnerables a las ciberamenazas. Para los proveedores que manejan PHI o sistemas federales, el incumplimiento también puede interrumpir las operaciones y dar lugar a la revocación de contratos o certificaciones.

Recursos para el cumplimiento de normativas

Lograr la conformidad con el estándar PCI DSS v4.0 con Akamai

Obtenga respuestas claras sobre cómo abordan nuestras soluciones los requisitos de certificación específicos y cómo acotan ante auditorías de la norma PCI.

Leer la información sobre la solución

Reglamento sobre la resiliencia operativa digital con Akamai

Conozca los cinco pilares del enfoque del reglamento DORA y cómo puede ayudarle Akamai a gestionar y cumplir con las normativas.

Leer la información sobre la solución

Obtenga visibilidad sobre la red y tenga todo preparado para las auditorías con Akamai

Compare Akamai Guardicore Segmentation con la segmentación tradicional para ofrecer visibilidad, cobertura, creación de políticas y mucho más.

Ver la lista de comprobación

¿Tiene alguna pregunta?

Solucionar problemas es nuestro trabajo. Póngase en contacto con nosotros, incluso si no está seguro de qué hacer a continuación. Un experto se pondrá en contacto con usted hoy mismo.

Gracias por su solicitud.

Un experto de Akamai se pondrá en contacto con usted en breve.

1GARTNER® es una marca comercial registrada y una marca de servicio, y PEER INSIGHTS™  es una marca comercial registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE. UU. y otros países, y se usa aquí con permiso. Todos los derechos reservados. Gartner Peer Insights incluye opiniones de usuarios finales individuales basadas en sus propias experiencias, que no deben interpretarse como declaraciones de hecho ni representan las opiniones de Gartner o sus afiliados. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en este contenido ni ofrece garantía alguna, expresa o implícita, con respecto a este contenido, sobre su precisión o integridad, incluidas las garantías de comerciabilidad o adecuación a un fin específico.