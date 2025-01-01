El cumplimiento relacionado con la ciberseguridad es el proceso de cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas que rigen la forma en que las organizaciones deben proteger los sistemas digitales, las redes y los datos. A menudo implica la implementación de controles de seguridad, la realización de evaluaciones de riesgos y el mantenimiento de un plan de respuesta ante incidentes.
Los requisitos varían según el sector y pueden abarcar tipos de datos específicos, como información sanitaria protegida (PHI), o aplicarse a los sectores en virtud de normativas como HIPAA, FISMA o PCI DSS. El cumplimiento ayuda a reducir la exposición a las ciberamenazas y a evitar sanciones por incumplimiento.
Lo que no vemos ni controlamos es vulnerable
Cumplir con los requisitos normativos no es negociable. Pero estos esfuerzos pueden aprovecharse para mejorar la eficiencia, la política de seguridad y la protección de los datos en todo el entorno. Obtenga más información acerca de nuestro enfoque detallado en el informe "Convierta el cumplimiento en una ventaja competitiva con la seguridad de Akamai".
Afronte los desafíos de cumplimiento centrándose en cuatro pilares de seguridad
Soluciones para proteger las aplicaciones y garantizar el cumplimiento
Los requisitos de cumplimiento relacionado con la ciberseguridad varían según la región y el sector, pero hay varias normas clave ampliamente reconocidas. En EE. UU., las normativas como la HIPAA y la FISMA establecen reglas estrictas para proteger los datos de salud y federales.
En la UE, DORA y el RGPD regulan los servicios financieros y la privacidad de los datos personales. Otros estándares globales como PCI DSS, ISO 27001, el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST), SOC 2 y SOX también desempeñan un papel fundamental a la hora de dar forma a los marcos de cumplimiento de la seguridad.
Una evaluación de riesgos de ciberseguridad es un componente fundamental de la gestión de riesgos de su empresa. Las evaluaciones de riesgos de ciberseguridad ayudan a las organizaciones a identificar vulnerabilidades en sistemas, redes y aplicaciones.
Proporciona la base para implementar controles de seguridad adecuados, reducir la exposición a las ciberamenazas y respaldar el cumplimiento de normativas como HIPAA, FISMA y PCI DSS.
El Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST, National Institute of Standards and Technology) es una agencia gubernamental de los EE. UU. que se encarga de crear las directrices y normas de ciberseguridad para proteger los datos confidenciales y los sistemas de información.
Marcos de ciberseguridad como el NIST SP 800-53 y el NIST Cybersecurity Framework (CSF) ayudan a las organizaciones a gestionar el riesgo mediante controles de seguridad, planificación de respuesta a incidentes y supervisión continua. El cumplimiento del NIST a menudo es obligatorio en virtud de normativas federales como la FISMA y respalda esfuerzos más amplios para proteger frente a los ciberataques y garantizar la seguridad de los datos confidenciales.
Las normativas como la HIPAA en los Estados Unidos requieren que los proveedores protejan la información sanitaria garantizando así la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.
Esto incluye el mantenimiento de controles de acceso, los planes de respuesta a incidentes y los procedimientos de gestión de riesgos para proteger la información sanitaria protegida (PHI) frente a filtraciones o usos no autorizados.
El incumplimiento de los requisitos de ciberseguridad, como la Ley Federal de Modernización de la Seguridad de la Información (FISMA, Federal Information Security Modernization Act) de EE. UU., puede conllevar riesgos significativos, como filtraciones de datos, sanciones administrativas, sanciones económicas y pérdida de confianza pública.
Sin una evaluación de riesgos adecuada, controles de seguridad y un plan de respuesta ante incidentes, las organizaciones son más vulnerables a las ciberamenazas. Para los proveedores que manejan PHI o sistemas federales, el incumplimiento también puede interrumpir las operaciones y dar lugar a la revocación de contratos o certificaciones.
