Acceso de red Zero Trust

La situación del dispositivo de Enterprise Application Access es una función clave para permitir, denegar o limitar el acceso de los usuarios a las aplicaciones. Funciona junto con la autorización de autenticación y las reglas de control de acceso, y recopila información sobre el estado del dispositivo (por ejemplo, si el firewall del dispositivo está activado, si tiene el sistema operativo más actualizado o si se ha instalado un antimalware). También recopila señales de amenazas externas de Akamai Secure Internet Access, Carbon Black y CrowdStrike. Puede crear niveles de riesgo que le permitan denegar o limitar las funciones de la aplicación en función del perfil de riesgo del dispositivo. La situación de los dispositivos ayuda a garantizar que los dispositivos que acceden a las aplicaciones cumplen los requisitos de seguridad necesarios.