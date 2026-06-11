Una higiene deficiente en el uso de las contraseñas, como el empleo de la misma contraseña para los inicios de sesión personales y corporativos, suele ser la causa raíz del robo de cuentas de los empleados. Muchos proveedores de identidad como servicio (IDaaS) están de acuerdo en que deben eliminarse las contraseñas como factor de autenticación principal y sustituirse por otros factores, como la autenticación multifactorial. Sin embargo, la sustitución de un factor no seguro (contraseñas) por otro factor no seguro (es decir, MFA con notificación push estándar, SMS o contraseñas de un solo uso) cambia el problema de seguridad, en lugar de resolverlo.

La implementación de Akamai MFA como componente clave de su transición a la autenticación sin contraseña proporciona una experiencia sin contraseña totalmente segura y fluida para la autenticación de usuarios, y refuerza su gestión de acceso e identidades para verificar que todos los inicios de sesión son legítimos.

