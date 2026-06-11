Visibilidad del DNS multinube

La gestión del DNS en un entorno multinube es compleja. Cada proveedor incorpora sus propios riesgos y configuraciones.

DNS Posture Management simplifica esta tarea, ya que ofrece una visibilidad unificada en todos los entornos. Permite a los equipos supervisar la actividad del DNS, detectar configuraciones erróneas y aplicar políticas de seguridad coherentes, todo ello desde una única interfaz.

El análisis del tráfico en tiempo real ayuda a identificar las vulnerabilidades de forma temprana y a detener las amenazas antes de que se agraven. Al integrarse directamente con infraestructuras multinube, DNS Posture Management elimina las brechas de visibilidad y proporciona información completa de principio a fin.

Este enfoque optimizado reduce la sobrecarga operativa, refuerza la seguridad de la red y preserva el rendimiento en diversos entornos de nube.

