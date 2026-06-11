Sí, DNS Posture Management está diseñado para funcionar en infraestructuras de DNS basadas en la nube. Proporciona una visibilidad y una gestión unificadas en entornos híbridos, lo que garantiza que la seguridad y el cumplimiento de las normativas sean coherentes.
Proteja su infraestructura de DNS con información y un control completos
Refuerce la seguridad de DNS de su organización mediante la detección y la corrección proactivas de las vulnerabilidades de DNS. Mejore la resiliencia operativa gracias a la visibilidad avanzada de los entornos multinube.
Supervisión y protección continuas de los activos de DNS
Cómo funciona DNS Posture Management
Características
Ofrezca una vista unificada de todos los activos de DNS de los diversos proveedores de nube y de la infraestructura local
- Realice una supervisión continua en busca de errores de configuración, desviaciones de DNS y dominios falsos para detener las amenazas antes de que se agraven
Optimice los flujos de trabajo y la respuesta con alertas priorizadas, orientación para la corrección y la integración del seguimiento de incidencias
Ofrezca información e implementación instantáneas mediante análisis lateral sin tener que instalar terminales o servidores
- Reduzca los riesgos normativos, gánese y mantenga la confianza de los clientes con una seguridad que cumpla la normativa CIS
- Supervise y evalúe los certificados digitales para evitar riesgos derivados de certificados caducados, mal configurados o no autorizados
- Disponible como servicio gestionado opcional con asesoramiento experto y asistencia operativa
Resuelva la seguridad de la red y el cumplimiento de normativas con Akamai DNS Posture Management
Visibilidad del DNS multinube
Visibilidad del DNS multinube
La gestión del DNS en un entorno multinube es compleja. Cada proveedor incorpora sus propios riesgos y configuraciones.
DNS Posture Management simplifica esta tarea, ya que ofrece una visibilidad unificada en todos los entornos. Permite a los equipos supervisar la actividad del DNS, detectar configuraciones erróneas y aplicar políticas de seguridad coherentes, todo ello desde una única interfaz.
El análisis del tráfico en tiempo real ayuda a identificar las vulnerabilidades de forma temprana y a detener las amenazas antes de que se agraven. Al integrarse directamente con infraestructuras multinube, DNS Posture Management elimina las brechas de visibilidad y proporciona información completa de principio a fin.
Este enfoque optimizado reduce la sobrecarga operativa, refuerza la seguridad de la red y preserva el rendimiento en diversos entornos de nube.
Automatice la detección de activos de DNS
Automatice la detección de activos de DNS
Los entornos de DNS son dinámicos y en ellos se crean, modifican u olvidan con frecuencia nuevos activos. El seguimiento manual de activos suele dejar brechas críticas que pueden presentar riesgos de seguridad para las organizaciones.
DNS Posture Management aborda este problema con la detección automatizada de activos de DNS, que analiza e identifica continuamente todos los registros, zonas y configuraciones de DNS de la red. Garantiza un inventario completo y actualizado de los activos, incluidos aquellos que se podían haber pasado por alto anteriormente.
Al automatizar la detección, los equipos de TI pueden detectar rápidamente posibles vulnerabilidades, cambios no autorizados o configuraciones incorrectas. Esto permite reforzar la seguridad, ya que reduce las superficies de ataque, así como optimizar la gestión de activos, lo que garantiza el cumplimiento de las políticas normativas y organizativas, y mejora el control general de las infraestructuras de DNS.
Detecte errores de configuración de DNS
Detecte errores de configuración de DNS
Los errores de configuración de DNS representan una amenaza significativa, aunque a menudo invisible, para la ciberseguridad y las operaciones de la organización. Sin una visibilidad adecuada, algunos problemas como los dominios caducados, la configuración incorrecta de los registros y valores de TTL incoherentes pueden permanecer ocultos hasta que provocan interrupciones del servicio o vulneraciones de seguridad.
DNS Posture Management analiza continuamente todo el entorno del DNS en todos los proveedores, identificando automáticamente los errores de configuración que no pueden detectar las herramientas de supervisión tradicionales. Mediante el establecimiento de políticas de base y la detección proactiva de infracciones, las organizaciones pasan de la resolución de problemas reactiva a la gestión preventiva.
La plataforma identifica los problemas potenciales, como registros CNAME colgantes, vulnerabilidades en las transferencias de zona y una delegación incorrecta, antes de que afecten a los servicios DNS.
Esta visibilidad integral reduce la frecuencia de los incidentes, acelera los tiempos de resolución y evita que una sucesión de problemas de DNS menores provoquen interrupciones importantes del negocio.
Supervise las desviaciones del DNS
Supervise las desviaciones del DNS
La desviación del DNS se produce cuando se realizan cambios no deseados o no autorizados en las configuraciones de DNS, lo que provoca posibles vulnerabilidades de seguridad, un enrutamiento incorrecto del tráfico hacia sitios web maliciosos o interrupciones del servicio.
Algunos ejemplos de desviación del DNS son la eliminación accidental de un registro DNS, modificaciones no autorizadas en los archivos de zona o cambios que podrían entrar en conflicto con políticas de seguridad establecidas, como la desactivación de DNSSEC.
DNS Posture Management aborda este desafío mediante la supervisión continua de las configuraciones de DNS y la detección de desviaciones con respecto a una referencia definida o un estado esperado. Cuando se identifica una desviación, el sistema genera alertas y ofrece orientación para la corrección, lo que permite a los equipos solucionar rápidamente el problema.
Por ejemplo, si se modifica un registro crítico de modo que apunte a una dirección IP incorrecta, la plataforma detecta el cambio y notifica a los administradores antes de que afecte a los usuarios. Al automatizar la detección de desviaciones del DNS, las organizaciones pueden mantener la coherencia de la configuración y reducir el riesgo de configuraciones erróneas.
Cumplimiento continuo
Cumplimiento continuo
DNS Posture Management ayuda a las organizaciones a cumplir los requisitos de conformidad garantizando que su infraestructura de DNS esté correctamente configurada y continuamente supervisada para protegerse frente a las ciberamenazas.
Muchas normativas, como NIST, ISO 27001, SOC 2 y RGPD, exigen que las organizaciones protejan la infraestructura crítica, eviten el acceso no autorizado y mantengan registros de auditoría.
Al identificar errores de configuración, cambios no autorizados y brechas de seguridad, DNS Posture Management ayuda a las empresas a reducir la exposición al riesgo y a aplicar las políticas de seguridad. La supervisión continua proporciona una visibilidad clara de la gestión del DNS, el historial de cambios y las evaluaciones de riesgos.
En el caso de los sectores con normativas estrictas, como los servicios financieros y la atención sanitaria, garantizar la seguridad adecuada del DNS ayuda a evitar filtraciones de datos, tiempos de inactividad y el secuestro de DNS, lo que puede conllevar sanciones por incumplimiento.
Gestión de certificados
Gestión de certificados
La gestión de certificados ha cobrado una importancia decisiva, ya que las organizaciones dependen cada vez más de los certificados digitales para proteger las comunicaciones, autenticar los sistemas y mantener la confianza de los clientes.
Sin una visibilidad y un control adecuados, los certificados caducados o mal configurados pueden provocar interrupciones inesperadas, vulnerabilidades de seguridad e infracciones de conformidad.
DNS Posture Management va más allá de la seguridad de DNS tradicional puesto que amplía la visibilidad a la gestión de certificados en todo su ecosistema digital. Nuestro enfoque integrado permite a las organizaciones supervisar y evaluar continuamente todos los certificados digitales, lo que evita riesgos de seguridad derivados de certificados caducados, mal configurados o no autorizados antes de que afecten a las operaciones.
La plataforma detecta automáticamente las claves débiles, los algoritmos obsoletos y las emisiones no autorizadas que podrían poner en peligro su estrategia de seguridad.
Al unificar la visibilidad del DNS y los certificados en una única solución, los equipos de seguridad obtienen un control completo de estos componentes de infraestructura críticos que se suelen pasan por alto, lo que garantiza una protección, una conformidad y una flexibilidad operativa coherentes sin implementar herramientas adicionales ni aumentar la complejidad de gestión.
Supervisión de la criptografía poscuántica (PQC)
Supervisión de la criptografía poscuántica (PQC)
La supervisión de la criptografía postcuántica (PQC) aborda el desafío de seguridad emergente que plantean las capacidades de computación cuántica que podrían descifrar los estándares de cifrado actuales.
Mientras las organizaciones realizan la transición hacia algoritmos criptográficos resistentes a la computación cuántica, es fundamental mantener una visibilidad uniforme en toda la infraestructura del DNS.
DNS Posture Management ayuda a analizar e inventariar continuamente las implementaciones criptográficas en todo el entorno del DNS, e identifica el cifrado heredado que puede ser vulnerable a los ataques cuánticos.
La plataforma supervisa su progreso hacia la adopción de la PQC, identifica zonas o registros no conformes que utilizan algoritmos obsoletos y verifica que los protocolos resistentes a la computación cuántica recién implementados estén configurados correctamente.
Al proporcionar información completa sobre su situación criptográfica, DNS Posture Management permite a los equipos de seguridad priorizar las actualizaciones de forma estratégica, validar el cumplimiento de los estándares de PQC emergentes y garantizar la continuidad del negocio conforme evoluciona el panorama criptográfico. Este enfoque proactivo evita futuras brechas de seguridad y, al mismo tiempo, hace posible una transición eficaz hacia una infraestructura de DNS segura frente a la computación cuántica.
Preguntas frecuentes
DNSSEC está diseñado como protección frente a la manipulación y la suplantación de DNS mediante la validación de la autenticidad de los registros DNS, pero no cubre los errores de configuración de DNS, los registros obsoletos, las amenazas de DNS ni la exposición accidental de servicios internos. DNS Posture Management complementa las medidas de seguridad de DNSSEC puesto que se asegura de que las configuraciones de DNS sigan las prácticas recomendadas, lo cual mejora tanto la seguridad como la eficiencia operativa.
DNS Posture Management ayuda a identificar una amplia gama de amenazas de DNS, que incluyen:
- Registros DNS mal configurados: Detecta A, CNAME, MX, SRV, TXT, RRSIG, PTR y CAA incorrectos que pueden provocar errores de enrutamiento o la exposición involuntaria de servicios internos.
- Amenazas de DNS: identifica errores de configuración que pueden provocar colisiones de nombres de Active Directory, reflexión de DNS, ataques de amplificación, túneles DNS y vulnerabilidades de robo de subdominios. Estos errores de configuración pueden exponer los recursos internos, permitir que los atacantes hagan un uso indebido del DNS para la amplificación de DDoS o incluso permitir que dirijan el tráfico malicioso por un túnel a través de la infraestructura de DNS, lo que pone en riesgo la red.
- Túneles: Identifica las instancias en las que los atacantes establecen servidores DNS maliciosos e infectan los registros DNS de una víctima con malware, a menudo para recuperar información confidencial. DNS Posture Management supervisa de forma proactiva los riesgos de los túneles provocados por registros DNS mal configurados.
- Configuraciones erróneas de TTL: Identifica una configuración de TTL incorrecta que puede provocar problemas de rendimiento o retrasos en la propagación de las actualizaciones de DNS.
- Implementación DNSSEC débil o inexistente: Garantiza que DNSSEC esté configurado correctamente para evitar la manipulación de datos o el secuestro de registros DNS.
- Fast Flux: los atacantes suelen cambiar las direcciones IP de un dominio para evadir la detección y dificultar el bloqueo de sitios maliciosos. DNS Posture Management admite la mitigación de ataques de Fast Flux mediante la supervisión continua del DNS en busca de cambios rápidos, detectando registros anómalos y alertando a los administradores para validar los cambios.
DNS Posture Management ayuda a garantizar que las configuraciones de DNS se ajusten a los estándares y los marcos normativos críticos del sector, como SOC 2 y RGPD. Genera registros e informes de auditoría completos, lo que le permite demostrar el cumplimiento durante las auditorías y resolver de forma activa las vulnerabilidades.
DNS Posture Management no interfiere con el rendimiento de las consultas de DNS. Funciona de forma pasiva realizando análisis de configuraciones y proporcionando información, alertas y recomendaciones sin afectar a la velocidad ni a la disponibilidad de su infraestructura de DNS.
Sí, DNS Posture Management se integra a la perfección con las herramientas de seguridad existentes, como las plataformas SIEM y los sistemas de gestión en la nube, para proporcionar alertas en tiempo real, optimizar la respuesta a incidentes y mejorar su estrategia de seguridad general.
Recursos
Los errores de configuración de DNS le dejan expuesto a amenazas y tiempo de inactividad
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- Identificar su DNS y la superficie de riesgo de certificados: descubra errores de configuración, certificados caducados y exposiciones en su DNS
- Disfrutar de una visibilidad sin esfuerzo: obtenga una visión única de la situación de DNS en todas las zonas, con información clara y procesable
- Demostrar el valor rápidamente: demuestre cómo la gestión de la postura DNS fortalece la resiliencia y reduce la sobrecarga operativa.
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