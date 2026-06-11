Una vez que descubra la rapidez de su sitio gracias a mPulse, podrá identificar el modo de mejorar su velocidad. Con la llegada de cada baliza de datos, el panel de control de mPulse le ofrece un resumen de los temporizadores del back-end y el front-end, además de minigráficos que muestran el rendimiento a lo largo del tiempo. También le ofrece un desglose visual del rendimiento del front-end y el back-end y del tráfico a lo largo del tiempo. mPulse le permite medir directamente cómo se ven afectados los usuarios por los retrasos del sitio, lo que permite obtener una estimación mucho más precisa de cuál debe ser su velocidad objetivo y le ayuda a identificar dónde debe priorizar las mejoras.