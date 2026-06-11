- Recopile datos de cada evento de usuario al momento, con un almacenamiento durante 13 meses para realizar análisis históricos
- Distinga el tráfico humano de los bots y realice un seguimiento de la repercusión de estos últimos en las métricas del negocio
- Detecte comportamientos inusuales de forma automática y evite posibles problemas
- Analice las métricas clave en todo el sitio para optimizar el negocio digital; incluye Core Web Vitals de Google
- Identifique cómo podrían afectar las actualizaciones al rendimiento del sitio web con análisis hipotéticos avanzados
- Supervise y gestione recursos de terceros para anuncios, análisis y mucho más, y optimícelos según sea necesario
Mida lo importante
Correlacione el rendimiento de las aplicaciones y los sitios web con los resultados empresariales mediante Akamai mPulse, una solución de supervisión de usuarios reales (RUM) que combina datos de comportamiento de los usuarios en tiempo real con métricas detalladas y análisis predictivos. Modele escenarios para evaluar el impacto de los posibles cambios en el sitio en los ingresos y otros resultados, y obtenga información útil para mejorar el rendimiento, la facilidad de uso y la experiencia digital general.
Optimice la experiencia digital de cada cliente
Funcionamiento de mPulse
Características
Casos de uso de mPulse
Explore algunos problemas empresariales comunes que puede resolver mPulse.
Ofrezca experiencias de usuario excepcionales
Obtenga información útil en tiempo real y métricas personalizadas que realicen un seguimiento de sus indicadores clave de rendimiento (KPI) para obtener una visibilidad completa de las oportunidades de optimización del rendimiento exclusivas para su sitio web.
Controle los recursos de terceros
Los recursos y scripts de proveedores externos se utilizan para anuncios, análisis, redes sociales y otros muchos fines. mPulse le permite supervisar y gestionar fácilmente el impacto en el rendimiento de los recursos de terceros.
Priorice las mejoras del sitio
Identifique cuellos de botella en el rendimiento y descubra el impacto real en su negocio de los KPI, como las tasas de conversión y registro, las visitas a páginas, la retención de visitantes, el abandono de página y factores similares. Un análisis hipotético patentado predice cómo reaccionará un sitio a los cambios en la relación entre el rendimiento, los ingresos y los resultados de conversión. Esto permite a las empresas priorizar los problemas que deben solucionarse en primer lugar para lograr el mayor impacto.
Escalabilidad ante los picos
Cuando sus sitios digitales experimenten cambios ambientales en el comportamiento y el tráfico de los usuarios, podrá seguir obteniendo una visión coherente de los usuarios web y móviles, e identificar problemas de rendimiento reales en tiempo real. Mida la rapidez con la que sus sitios cumplen los objetivos empresariales de escalabilidad y capacidad de respuesta ante cambios repentinos en el tráfico y la actividad online, así como la que deberían tener.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
mPulse permite utilizar una fuente de datos externa para realizar un seguimiento de los cambios en el rendimiento y el estado de las aplicaciones. mPulse admite las siguientes fuentes de datos externas:
- Amazon CloudWatch
- AppDynamics
- CA Wily Introscope
- Data Science Workbench
- Dynatrace
- New Relic
- Rigor
Puede crear informes de mPulse personalizados que compartan un panel y se ejecuten de forma periódica para realizar análisis semanales, mensuales o anuales. También puede crear informes puntuales para dar respuesta a cuestiones empresariales específicas.
Una vez que descubra la rapidez de su sitio gracias a mPulse, podrá identificar el modo de mejorar su velocidad. Con la llegada de cada baliza de datos, el panel de control de mPulse le ofrece un resumen de los temporizadores del back-end y el front-end, además de minigráficos que muestran el rendimiento a lo largo del tiempo. También le ofrece un desglose visual del rendimiento del front-end y el back-end y del tráfico a lo largo del tiempo. mPulse le permite medir directamente cómo se ven afectados los usuarios por los retrasos del sitio, lo que permite obtener una estimación mucho más precisa de cuál debe ser su velocidad objetivo y le ayuda a identificar dónde debe priorizar las mejoras.
mPulse recopila las siguientes categorías de datos de los usuarios reales
- Core Web Vitals, como Largest Contentful Paint (LCP), First Input Delay (FID) y Cumulative Layout Shift (CLS)
- Métricas de rendimiento (por ejemplo, TTI, TTFB, carga de página y contenido de DOM cargado)
- Nivel superior (incluidos el dominio, la marca de tiempo y la dirección IP)
- Sesión (identificador de sesión y hora de inicio de sesión)
- Agente de usuario (como la familia de navegadores, la versión principal y el tipo de dispositivo)
- Geográficos (país, región, etc.)
- Ancho de banda (incluidos los Kbps y el bloque de ancho de banda)
- Métricas personalizadas (por ejemplo, conversión e ingresos)
- Dimensiones personalizadas (que pueden incluir el número de tienda, el estado de inicio de sesión o el servidor de origen)
- Análisis de terceros (incluidos Google, Adobe e IBM Digital Analytics)
- Datos de tiempo de los recursos (por ejemplo, startTime, dns_start y dns_end)
- Errores de JavaScript
Aunque Akamai no distribuya su tráfico web, puede utilizar mPulse para recopilar y analizar los datos de rendimiento. El flujo de trabajo es prácticamente el mismo, con algunas excepciones menores. Para empezar, deberá crear una aplicación de mPulse y, a continuación, colocar manualmente el fragmento de código de mPulse en las páginas de su sitio en el servidor de origen o utilizar un administrador de etiquetas para esa tarea.
Recursos
Software RUM gratuito: mPulse Lite
Su ventaja competitiva comienza ahora.
¿Qué ventajas le ofrece la mayor plataforma en el Edge de todo el mundo? Inicie su prueba gratuita de 30 días de mPulse Lite y descúbralo.
Obtendrá:
- Rendimiento de usuarios reales
- Análisis en tiempo real
- Paneles de DevOps y ejecutivos
- Aplicación móvil iOS
- 1 millón de balizas al mes
Actualice a mPulse y obtenga:
- Mediante alertas
- Generación de informes
- Información de la ciencia de datos
- Detección de anomalías
- Dimensiones, métricas y temporizadores personalizados
- Grupos de páginas ilimitados
Se aplican términos y restricciones.