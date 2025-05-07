Akamai goza de confianza por ofrecer experiencias digitales rápidas, inteligentes y seguras. Somos conscientes de que la forma en la que procesamos los datos personales constituye una parte importante de esa confianza, por lo que nos comprometemos a mantener la privacidad de nuestros clientes, los usuarios finales de los clientes, los empleados y los usuarios online. Akamai cumple la legislación de todos los países en los que opera, incluidas las normativas de protección de datos en América, Europa y Asia.

El programa de privacidad y protección de datos de Akamai protege la información personal que procesamos respetando los principios de privacidad globales. La Oficina Mundial de Protección de Datos de Akamai, dirigida por el jefe de Privacidad de Akamai, gestiona este importante programa.