Protección de datos en Akamai
Akamai goza de confianza por ofrecer experiencias digitales rápidas, inteligentes y seguras. Somos conscientes de que la forma en la que procesamos los datos personales constituye una parte importante de esa confianza, por lo que nos comprometemos a mantener la privacidad de nuestros clientes, los usuarios finales de los clientes, los empleados y los usuarios online. Akamai cumple la legislación de todos los países en los que opera, incluidas las normativas de protección de datos en América, Europa y Asia.
El programa de privacidad y protección de datos de Akamai protege la información personal que procesamos respetando los principios de privacidad globales. La Oficina Mundial de Protección de Datos de Akamai, dirigida por el jefe de Privacidad de Akamai, gestiona este importante programa.
Recursos
General
Política de privacidad de Akamai. Más información.
Inteligencia artificial en Akamai.
La inteligencia artificial (IA) puede ser una herramienta muy útil en la misión de Akamai de potenciar y proteger la vida online. La implementamos en nuestros procesos de negocio, procurando un uso lo más fiable posible y el mínimo impacto negativo. Para ello, hemos establecido una serie de principios éticos y compromisos a la hora de utilizarla y de desarrollar herramientas de IA. Más información.
Programa de privacidad y protección de datos de Akamai. Más información.
Política sobre el marco de privacidad de los datos de Akamai Technologies, Inc. Más información.
Clientes y partners
Acuerdo de procesamiento de datos de Akamai – Clientes
Este acuerdo complementa y modifica los términos y las condiciones de Akamai con sus clientes. Descárguelo ahora.
Acuerdo de procesamiento de datos de Akamai – Partners
Este acuerdo complementa y modifica el acuerdo de canal entre Akamai y sus partners. Descárguelo ahora.
Países en los que Akamai mantiene servidores
En este documento se enumeran los países en los que Akamai mantiene puntos de presencia de servidores, y las filiales que poseen los servidores de Akamai. Más información.
Oficinas de Akamai para el aprovisionamiento de servicios. Más información.
Declaración de cumplimiento de las normativas HIPAA y HITECH. Más información.
Resumen de las actividades de procesamiento de datos personales de Akamai. Más información.
Transferencia de datos internacional de Akamai. Más información.
Medidas técnicas y organizativas para proteger datos personales
En esta descripción general se indican las medidas técnicas y organizativas que Akamai ha implementado para proteger los datos personales que procesa al proporcionar sus servicios.
Medidas técnicas y organizativas para servicios de distribución, seguridad empresarial y seguridad de aplicaciones. Más información.
Medidas técnicas y organizativas para la plataforma de seguridad Akamai Guardicore Segmentation. Más información.
Medidas técnicas y organizativas para servicios móviles de acceso seguro a Internet. Más información.
Medidas técnicas y organizativas para servicios de API Security de Noname. Más información.
Informes sobre la privacidad de los servicios de Akamai
Bot Manager Premier y Page Integrity Manager. Más información.
mPulse. Más información.
Proveedores
Acuerdo de procesamiento de datos de Akamai – Proveedores
Este acuerdo complementa y modifica el acuerdo de servicios principales o los términos y condiciones de compra entre Akamai y sus proveedores. Descargar ahora.
Normas de interacción y protección de datos para proveedores de Akamai. Más información.