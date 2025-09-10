Teniendo en cuenta que los ataques a aplicaciones web y API han aumentado un 49 %, proteger sus aplicaciones y API nunca ha sido tan importante.

Una defensa sólida y multicapa ayuda a las empresas a anticiparse a las amenazas en constante evolución. Al integrar Akamai API Security con App & API Protector, las organizaciones pueden reforzar su estrategia de seguridad y proteger con confianza sus activos digitales.