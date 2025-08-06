Akamai Guardicore Platform für Zero Trust

Einfachere Compliance
Sicherheitsexperten müssen sich um mehr Sorgen machen als nur Datenschutzverletzungen und ihre Angriffsfläche. Sie müssen sich nun mit einer Vielzahl von gesetzlichen Auflagen für die Verwaltung der Datensicherheit auseinandersetzen. Compliance kann nicht nur umständlich und zeitaufwändig, sondern auch kostspielig sein. Eine umfassende Zero-Trust-Plattform kann die Compliance der Datensicherheitsanforderungen von PCI DSS v4.0, NIST und mehr erleichtern.
Vorteile:
- Detaillierte Transparenz der Assets – Verstehen Sie, wie Workloads im Unternehmensnetzwerk kommunizieren, und kennzeichnen Sie Verbindungen einfach.
- Mühelose Durchsetzung von Richtlinien – Erzwingen von Segmentierungsrichtlinien mit nur wenigen Klicks, um Sicherheitskontrollen nachzuweisen.
- Validierungsberichte – Mit Echtzeit- und Verlaufsdaten Ihres Netzwerks war es noch nie so einfach, Auditoren Compliance zu demonstrieren.