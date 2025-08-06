X
+1-8774252624
+1-8774252624
Anmelden
Control Center
Zugriff auf die Akamai Plattform
Cloud Manager
Verwaltung Ihrer Cloudressourcen
Akamai testen
Support bei Angriffen
Anmelden
Control Center
Zugriff auf die Akamai Plattform
Cloud Manager
Verwaltung Ihrer Cloudressourcen

Akamai Guardicore Platform für Zero Trust

Eine Plattform für umfangreiche Abdeckung, umfassende Transparenz und detaillierte Kontrolle

Akamai Guardicore Platform für Zero Trust

Eine Plattform für umfangreiche Abdeckung, umfassende Transparenz und detaillierte Kontrolle

Demo anfordern

Zero Trust mit Einfachheit und Geschwindigkeit

Die Akamai Guardicore Platform kombiniert Mikrosegmentierung, Zero Trust Network Access, MFA, DNS-Firewall, Threat Hunting sowie KI, um Zero-Trust-Sicherheit zu bieten.

Lösungsüberblick lesen
Dieses Diagramm zeigt die Struktur einer umfassenden Zero-Trust-Architektur. Oben befindet sich ein Abschnitt mit der Bezeichnung „Eine einzige Konsole und ein einziger Agent“, der die Kernkomponenten des Systems verbindet. Zu diesen Komponenten gehören Guardicore Access für ZTNA-Lösungen (Zero Trust Network Access) und Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), Guardicore Segmentation für Mikrosegmentierung, Guardicore DNS für DNS-Firewalls und Akamai Hunt für die Bedrohungssuche. In das gesamte System ist eine leistungsstarke KI implementiert.
Dieses Diagramm zeigt die Struktur einer umfassenden Zero-Trust-Architektur. Oben befindet sich ein Abschnitt mit der Bezeichnung „Eine einzige Konsole und ein einziger Agent“, der die Kernkomponenten des Systems verbindet. Zu diesen Komponenten gehören Guardicore Access für ZTNA-Lösungen (Zero Trust Network Access) und Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), Guardicore Segmentation für Mikrosegmentierung, Guardicore DNS für DNS-Firewalls und Akamai Hunt für die Bedrohungssuche. In das gesamte System ist eine leistungsstarke KI implementiert.

Zero Trust mit Einfachheit und Geschwindigkeit

Die Akamai Guardicore Platform kombiniert Mikrosegmentierung, Zero Trust Network Access, MFA, DNS-Firewall, Threat Hunting sowie KI, um Zero-Trust-Sicherheit zu bieten.

Lösungsüberblick anzeigen

Schöpfen Sie das Potenzial von Zero Trust aus

Stellen Sie alles bereit, was Sie brauchen, wenn Sie es brauchen

Dank der modularen Flexibilität können Sie genau die Funktionen nutzen, die Sie benötigen. Sobald sich die Ausgangsbedingungen ändern, können Sie problemlos mehr Funktionen übernehmen.

Einfache Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien

Mit einer einheitlichen Richtlinien-Engine können Sie den North-South-Zugang und den East-West-Traffic durchsetzen, ohne die Syntax oder Konsolen ändern zu müssen.

Profitieren Sie von KI

Compliance, Vorfallsreaktion, Schwachstellenbewertung und die betrieblichen Abläufe sind mit integrierter KI noch schneller und einfacher.

Guardicore Access

Schützen Sie Nutzer und Anwendungen mit einer Kombination aus Zero Trust Network Access und Mikrosegmentierung.

Mehr erfahren

Guardicore Segmentation

Visualisieren, schützen und segmentieren Sie Ihre Vor-Ort-, Cloud- und Hybrid-Umgebungen.

Mehr erfahren

Guardicore DNS-Firewall

Erreichen Sie vollständige Transparenz und Kontrolle des DNS-Traffics für Workloads.

Mehr erfahren

Akamai Hunt

Managed Threat Hunting zum Erkennen und Beseitigen von getarnten Bedrohungen.

Mehr erfahren

Der Aufbau von Resilienz in einer unbeständigen Bedrohungslandschaft

KI-gestützte Ransomware entwickelt sich weiter und setzt auf DDoS und Compliance als Erpressungstools. Sie müssen sich zu wehren wissen.

Bericht herunterladen
Zero-Trust-Plattform – Anwendungsfälle

Erstellen Sie schnell und einfach Zero-Trust-Sicherheitsrichtlinien auf einer einheitlichen Plattform.

Schützen Sie sich vor Ransomware

Schützen Sie sich vor Ransomware

Da die Ausbreitung von Ransomware weiter zunimmt und Techniken immer ausgefeilter und leichter verfügbar werden, benötigen Unternehmen Tools, die die Bedrohung umfassend bekämpfen. Die Akamai Guardicore Platform bietet Ihnen Einblick in Datenflüsse und Zugriffspunkte sowohl an der Edge (North-South) als auch im Netzwerk (East-West). Entfernen Sie den impliziten Zugriff und erzwingen Sie eine Zugriffsrichtlinie mit den geringsten Berechtigungen. Unterbrechen Sie die Ransomware-Kill-Chain und blockieren Sie Ransomware-Angriffe bei jedem Schritt, vom ersten Zugriff über die laterale Netzwerkbewegung bis hin zu den Auswirkungen.

Vorteile: 

  • Sofortige Transparenz – Stellen Sie Ihre Ressourcen und deren Kommunikation sofort visuell dar, um den Sicherheitsverstoß zu untersuchen und die Eindämmung zu überprüfen.
  • Schnelle Richtlinieneinführung – Richtlinien werden mit nur wenigen Klicks durchgesetzt, um die Ausbreitung von Ransomware einzudämmen und die Reichweite eines Datenschutzvorfalls zu begrenzen.
  • Threat Hunting – Die Sicherheitsexperten von Akamai unterstützen Sie dabei, auch sehr gut getarnte Bedrohungen in Ihrer Umgebung zu finden und zu beseitigen.

Einfachere Compliance

Einfachere Compliance

Sicherheitsexperten müssen sich um mehr Sorgen machen als nur Datenschutzverletzungen und ihre Angriffsfläche. Sie müssen sich nun mit einer Vielzahl von gesetzlichen Auflagen für die Verwaltung der Datensicherheit auseinandersetzen. Compliance kann nicht nur umständlich und zeitaufwändig, sondern auch kostspielig sein. Eine umfassende Zero-Trust-Plattform kann die Compliance der Datensicherheitsanforderungen von PCI DSS v4.0, NIST und mehr erleichtern.

Vorteile:

  • Detaillierte Transparenz der Assets – Verstehen Sie, wie Workloads im Unternehmensnetzwerk kommunizieren, und kennzeichnen Sie Verbindungen einfach.
  • Mühelose Durchsetzung von Richtlinien – Erzwingen von Segmentierungsrichtlinien mit nur wenigen Klicks, um Sicherheitskontrollen nachzuweisen.
  • Validierungsberichte – Mit Echtzeit- und Verlaufsdaten Ihres Netzwerks war es noch nie so einfach, Auditoren Compliance zu demonstrieren.

Schützen Sie Ihre Clouds und Ihre Mitarbeiter

Schützen Sie Ihre Clouds und Ihre Mitarbeiter

Die Definition der Netzwerkperimeter wird immer schwieriger. Die Mitarbeiter arbeiten von zu Hause und vom Büro aus. Workloads werden lokal und in der Cloud, in SaaS-Anwendungen und Apps ausgeführt. VPNs und Firewalls allein sind dieser Aufgabe nicht mehr gewachsen. Sichern Sie Ihre Assets über diese verteilten Systeme hinweg. Profitieren Sie so von Kosteneinsparungen und Flexibilität – ohne die Sicherheitsrisiken für die Cloud.

Vorteile:

  • Sichern Ihrer hybriden Belegschaft – Lassen Sie Ihre Mitarbeiter von überall aus arbeiten, ohne sich um die Netzwerksicherheit zu sorgen.
  • Nutzung neuer Technologien – Nutzen Sie Cloudservices, IoT-Geräte und andere Innovationen ohne Bedenken, wie sich diese auf Ihre Sicherheitslage auswirken könnten. So eröffnet die Sicherheit viele geschäftliche Möglichkeiten, anstatt das Unternehmen zu hemmen.
  • Konsolidierung und Kostensenkung – Beseitigung der Kosten veralteter Netzkontrollen, die keine ausreichende Sicherheit mehr bieten.
  • Beschleunigen der Cloudmigration – Einführung einer Multicloud-Strategie, die die versprochene Effizienz ohne unerwünschten Zugang ermöglicht.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Die Akamai Guardicore Platform vereint unsere Mikrosegmentierung, Zero Trust Network Access, eine DNS-Firewall und Managed Threat Hunting. Zusammen bieten diese Komponenten Unternehmen eine einzige Lösung, um die Kernprinzipien von Zero Trust zu erfüllen. Dazu gehört auch die standardmäßige Behandlung aller Entitäten als nicht vertrauenswürdig, die Durchsetzung der geringstmöglichen Zugriffsberechtigungen und die Aufrechterhaltung einer umfassenden Sicherheitsüberwachung.

Andere Sicherheitslösungen, die für sich beanspruchen, Zero-Trust-Sicherheit zu ermöglichen, sind von Partnern oder Integrationen abhängig, um Zero Trust Network Access und Mikrosegmentierung gemeinsam anbieten zu können. Die Akamai Guardicore Platform bietet branchenführende Transparenz und Kontrolle sowohl des East-West- als auch den North-South-Traffic über eine einheitliche Konsole, die ein einziger vertrauenswürdiger Anbieter bereitstellt: Akamai.

Zero Trust Network Access und Mikrosegmentierung setzen die Grundprinzipien von Zero Trust durch – alle Entitäten gelten als nicht vertrauenswürdig, die geringstmöglichen Zugriffberechtigungen werden durchgesetzt und die Sicherheit wird kontinuierlich überwacht. Derzeit implementieren und verwalten Unternehmen zur Durchsetzung dieser Prinzipien voneinander getrennte Lösungen. Dies führt zu Komplexität und betrieblichem Mehraufwand – beides kann den Übergang eines Unternehmens zu Zero Trust verzögern.

Akamai Guardicore Access kombiniert Mikrosegmentierung und Zero Trust Network Access in einer einheitlichen Lösung, die eine einzige Strategie für den Anwendungszugriff und die Segmentierung bietet. Sie bietet umfassende End-to-End-Transparenz von der Nutzer- zur Workload-Ebene, identitätsbasierte Anwendungszugriffskontrolle für Nutzer unabhängig von ihrem Standort und Anwendungszugriff mit echter Endpoint-Segmentierung.

Die Akamai Guardicore Platform vereint unsere Mikrosegmentierung, Zero Trust Network Access, eine DNS-Firewall und Managed Threat Hunting. Zusammen bieten diese Komponenten Unternehmen eine einzige Lösung, um die Kernprinzipien von Zero Trust zu erfüllen. Dazu gehört auch die standardmäßige Behandlung aller Entitäten als nicht vertrauenswürdig, die Durchsetzung der geringstmöglichen Zugriffsberechtigungen und die Aufrechterhaltung einer umfassenden Sicherheitsüberwachung.

Andere Sicherheitslösungen, die für sich beanspruchen, Zero-Trust-Sicherheit zu ermöglichen, sind von Partnern oder Integrationen abhängig, um Zero Trust Network Access und Mikrosegmentierung gemeinsam anbieten zu können. Die Akamai Guardicore Platform bietet branchenführende Transparenz und Kontrolle sowohl des East-West- als auch den North-South-Traffic über eine einheitliche Konsole, die ein einziger vertrauenswürdiger Anbieter bereitstellt: Akamai.

Zero Trust Network Access und Mikrosegmentierung setzen die Grundprinzipien von Zero Trust durch – alle Entitäten gelten als nicht vertrauenswürdig, die geringstmöglichen Zugriffberechtigungen werden durchgesetzt und die Sicherheit wird kontinuierlich überwacht. Derzeit implementieren und verwalten Unternehmen zur Durchsetzung dieser Prinzipien voneinander getrennte Lösungen. Dies führt zu Komplexität und betrieblichem Mehraufwand – beides kann den Übergang eines Unternehmens zu Zero Trust verzögern.

Akamai Guardicore Access kombiniert Mikrosegmentierung und Zero Trust Network Access in einer einheitlichen Lösung, die eine einzige Strategie für den Anwendungszugriff und die Segmentierung bietet. Sie bietet umfassende End-to-End-Transparenz von der Nutzer- zur Workload-Ebene, identitätsbasierte Anwendungszugriffskontrolle für Nutzer unabhängig von ihrem Standort und Anwendungszugriff mit echter Endpoint-Segmentierung.

 

Dank der Akamai Cloud, die täglich mehr als 14 Billionen DNS-Anfragen auflöst, verfügt Akamai über umfassende Einblicke in den DNS-Traffic. Durch die Integration unserer DNS-Firewall in die Plattform bieten wir einen echten, mehrschichtigen Ansatz, um Zero Trust umzusetzen, indem wir den North-South-Traffic noch stärker sichern und gleichzeitig kostspielige Sicherheitsvorfälle verhindern. DNS ist ein wichtiger Bedrohungsvektor und unsere DNS-Firewall blockiert schädliche DNS-Anfragen und stoppt viele Bedrohungen, bevor sie auf Ihrem Computer landen und sich auf andere Ressourcen ausbreiten können. Gleichzeitig werden durch die Mikrosegmentierung Ihre Geräte und Workloads isoliert und potenzielle Sicherheitslücken eingedämmt, um eine laterale Bewegung zu verhindern.

Bei Akamai setzen wir KI verantwortungsbewusst in unseren Angeboten ein. Wir haben festgestellt, dass generative KI dazu beitragen kann, bestimmte Aufgaben und Vorgänge einfacher und intuitiver zu gestalten. Hier einige Beispiele:

  • Kommunikation mit dem Netzwerk: Mit der Akamai Guardicore Platform können Nutzer mit ihren Netzwerkprotokollen in natürlicher Sprache kommunizieren. Dadurch können Compliance-Bemühungen und zeitkritische Reaktionen auf Vorfälle beschleunigt werden.
  • Kennzeichnung beschleunigen: Kennzeichnungen sind die Voraussetzung für softwarebasierte Segmentierung, aber nicht jedes Unternehmen verfügt über ein genaues Inventar aller Assets, die es schützen muss. Die Akamai Guardicore Platform kann mithilfe von KI analysieren, wie sich diese Assets verhalten, und Kennzeichnungen für relevante Anwendungen vorschlagen. Diese Vorschläge werden mit einem Vertrauenswert und einer Erklärung für die Wahl der jeweiligen Kennzeichnung und entsprechenden Nachweisen bereitgestellt.
  • SQL-Abfragen generieren: Als Option bieten wir in der Akamai Guardicore Platform OSQuery, mit dem Sie bestimmte Informationen über die in Ihrer Umgebung ausgeführten Geräte abfragen können. Sie müssen jedoch wissen, wie Sie die relevante Anfrage mit einer SQL-ähnlichen Syntax erstellen. Die meisten Nutzer wissen, was sie fragen müssen, kennen aber die erforderliche Syntax nicht. Die Akamai Guardicore Platform kann KI nutzen, um natürliche Sprache in solche Anfragen zu übersetzen, sodass selbst ein technischer Laie schnell Antworten erhalten kann. Dies ist besonders nützlich bei der Bewertung von Schwachstellen, z. B. um festzustellen, ob und wie Sie für einen Exploit wie Log4j anfällig sind.

 

 

Ressourcen

Die Zukunft beginnt jetzt – mit der Akamai Guardicore Platform

David Holmes, Principal Analyst bei Forrester, erläutert, wie die Akamai Guardicore Platform die sonst oft schwer erreichbare Zero-Trust-Sicherheit möglich macht.

Webinar ansehen (25:30)

Wissen Sie, welche Funktionen zur Implementierung von Zero Trust erforderlich sind?

Entdecken Sie die wichtigsten Funktionen einer Zero-Trust-Plattform und nutzen Sie die umfassende Checkliste von Akamai, um Ihre Sicherheitsstrategie zu stärken und Risiken zu mindern.

Checkliste anzeigen
Es wird eine Person mit schwarzer Brille dargestellt, deren Gesicht vom Licht eines Computerbildschirms beleuchtet wird

Die Plattform macht den Unterschied

Überzeugen Sie sich selbst davon, wie unsere einheitliche Plattform die Kernkonzepte des Zero-Trust-Modells erfüllt. 

  • Überwachung des East-West- und North-South-Traffics bei gleichzeitiger Durchsetzung von Richtlinien mit einer einzigen Ansicht
  • Visualisierung, Segmentierung und Schutz von On-Premise-, Cloud- oder Hybrid-Workloads
  • Die richtigen Zugriffsrechte zur richtigen Zeit für jeden Nutzer, unabhängig davon, von wo aus sie arbeiten

 

Die Registrierung für Ihre Demo erfolgt in zwei einfachen Schritten:

  1. Senden Sie das Formular
  2. Buchen Sie einen Termin mit unserem Team

Vielen Dank für Ihre Anfrage.

Ein Experte von Akamai wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Demo zu planen. Bei Fragen können Sie sich gern an uns wenden.