Akamai Guardicore Platform für Zero Trust

Zero Trust Network Access und Mikrosegmentierung setzen die Grundprinzipien von Zero Trust durch – alle Entitäten gelten als nicht vertrauenswürdig, die geringstmöglichen Zugriffberechtigungen werden durchgesetzt und die Sicherheit wird kontinuierlich überwacht. Derzeit implementieren und verwalten Unternehmen zur Durchsetzung dieser Prinzipien voneinander getrennte Lösungen. Dies führt zu Komplexität und betrieblichem Mehraufwand – beides kann den Übergang eines Unternehmens zu Zero Trust verzögern.

Akamai Guardicore Access kombiniert Mikrosegmentierung und Zero Trust Network Access in einer einheitlichen Lösung, die eine einzige Strategie für den Anwendungszugriff und die Segmentierung bietet. Sie bietet umfassende End-to-End-Transparenz von der Nutzer- zur Workload-Ebene, identitätsbasierte Anwendungszugriffskontrolle für Nutzer unabhängig von ihrem Standort und Anwendungszugriff mit echter Endpoint-Segmentierung.