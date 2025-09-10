Detenga los ataques en constante evolución con una seguridad más inteligente

La mayoría de los WAF tienen dificultades para seguir el ritmo de las amenazas en constante evolución, lo que hace que las aplicaciones y las API sean vulnerables a los ataques de día cero, el abuso de API y el sofisticado fraude basado en DDoS o bots. Muchos equipos de seguridad deben actualizar manualmente las reglas, ajustar las políticas y añadir herramientas de terceros para la protección, lo que ralentiza los tiempos de respuesta y aumenta el número de falsos positivos.

Akamai Adaptive Security Engine ofrece protección automatizada en tiempo real en entornos de Edge, de nube e híbridos. Actualiza continuamente las políticas de seguridad basadas en la inteligencia de amenazas global, defendiendo contra las 10 amenazas principales, CVE y vulnerabilidades de API de OWASP. App & API Protector Hybrid amplía la protección de WAF más allá de la CDN, protegiendo el tráfico norte-sur y este-oeste para una estrategia de seguridad unificada.