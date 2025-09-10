X
App & API Protector

Seguridad integral y sin riesgos para sitios web, aplicaciones y API

App & API Protector

Seguridad integral y sin riesgos para sitios web, aplicaciones y API

Obtenga hasta 9 meses gratis de App & API Protector, además de complementos y asistencia experta, disponible solo para los nuevos clientes de Akamai.*

Amplia seguridad de aplicaciones y protecciones de API en una solución

Tenga la confianza de unas bases de seguridad sólias con la solución de firewall de aplicaciones web (WAF) de Akamai, que identifica rápidamente las vulnerabilidades y mitiga las amenazas en las arquitecturas web y de API más complicadas. Amplíe sus protecciones WAF desde el Edge de Akamai hasta la nube híbrida y entornos de varias CDN, o aproveche la potencia del Edge con protecciones contra bots, API y DDoS avanzadas en una única solución.

Seguridad de API y aplicaciones más sólida con menos esfuerzo

Adapte las defensas a las amenazas más recientes

Adapte de forma dinámica las protecciones a los ataques en constante evolución, incluidos aquellos dirigidos a las principales vulnerabilidades según OWASP y los sofisticados ataques DDoS.

Automatice las actualizaciones y utilice el ajuste automático para simplificar la seguridad

Minimice el esfuerzo de la seguridad y el desarrollo de aplicaciones con las actualizaciones gestionadas por Akamai y el ajuste automático basado en aprendizaje automático.

Respalde a los equipos de seguridad y desarrollo

Proteja las aplicaciones con una selección de herramientas de DevOps populares y lleve la seguridad a los procesos de integración e implementación continuas (CI/CD).

★ ★ ★ ★ ★

"Akamai ha supuesto un cambio radical en la distribución de aplicaciones y web de nuestra empresa, así como en la seguridad".

Jefe de producto, servicios de CDN, sector de la educación1

Cómo funciona App & API Protector

Aprendizaje

En el centro se encuentra la tecnología Adaptive Security Engine, que aprende los patrones de ataque y se adapta a las ciberamenazas futuras.

Defensa

Cada solicitud se inspecciona en tiempo real para protegerle frente a ataques DDoS, ataques a aplicaciones web y API, y bots maliciosos.

Fuerza

La defensa automatizada del motor de DDoS conductual protege a su empresa de ataques volumétricos sofisticados.

Simplificación

Las actualizaciones automáticas, el ajuste automático y la detección de API reducen el esfuerzo de identificación de vulnerabilidades y protegen los datos confidenciales.

Akamai supera a otros proveedores de WAAP: Consulte los datos

SecureIQLab ha puesto a prueba las soluciones de protección de API y aplicaciones web (WAAP) líderes en la nube frente a más de 1360 amenazas. Akamai se alzó con la victoria en comparación con AWS, CloudFlare y Microsoft.

Características

  • Las protecciones adaptables aplican automáticamente las defensas para aplicaciones y API más recientes, incluidas las protecciones de día cero y CVE
  • La solución todo en uno incluye nuestro WAF, además de defensa contra DDoS a la capa 7, detección de API, protección de datos confidenciales y controles de bots
  • Protéjase frente al ransomware, las interrupciones, la pérdida de datos y mucho más con la seguridad contra malware en el Edge

 

  • Integración de DevOps con una interfaz de usuario gráfica sencilla, o con nuestro proveedor de Terraform, las API o la interfaz de línea de comandos (CLI) de Akamai

  • Amplíe la seguridad fuera de la plataforma de Akamai con App & API Protector Hybrid para entornos locales, de nube híbrida y de varias CDN

  • La rápida incorporación y las operaciones simplificadas proporcionan una seguridad integral para las aplicaciones y las API sin mucho esfuerzo

  • Los paneles de gestión basados en IA comunican de forma proactiva la detección de anomalías y amenazas, y aconsejan sobre cómo actuar

El módulo de protección contra malware ya está disponible con App & API Protector

La protección contra malware analiza los archivos en el Edge para evitar que los atacantes lleguen al origen.

Forrester nombra a Akamai líder en soluciones WAF

Akamai recibe valoraciones de los clientes más positivas en relación con la media y obtiene la puntuación más alta posible en cuanto a visión, hoja de ruta, flexibilidad de precios y transparencia.

Historias de clientes

Finastra logo

Finastra

Finastra, empresa líder en FinTech, protege las API y las aplicaciones financieras abiertas con Akamai

SMU

SMU, el gigante chileno de los supermercados, recurre a App & API Protector y Dynamic Site Accelerator para disfrutar de una experiencia de compra online segura, rápida y fiable.

Grupo Xcaret

Grupo Xcaret

Grupo Xcaret confía en Akamai para la protección de aplicaciones y API, la mitigación de bots y una entrega de contenido web óptima y rápida.

Casos de uso de seguridad de aplicaciones

Descubra cómo logra Akamai simplificar la seguridad unificada, detener las amenazas en constante evolución y garantizar el tiempo de actividad sin añadir complejidad.

Detenga los ataques en evolución

Detenga los ataques en constante evolución con una seguridad más inteligente

La mayoría de los WAF tienen dificultades para seguir el ritmo de las amenazas en constante evolución, lo que hace que las aplicaciones y las API sean vulnerables a los ataques de día cero, el abuso de API y el sofisticado fraude basado en DDoS o bots. Muchos equipos de seguridad deben actualizar manualmente las reglas, ajustar las políticas y añadir herramientas de terceros para la protección, lo que ralentiza los tiempos de respuesta y aumenta el número de falsos positivos.

Akamai Adaptive Security Engine ofrece protección automatizada en tiempo real en entornos de Edge, de nube e híbridos. Actualiza continuamente las políticas de seguridad basadas en la inteligencia de amenazas global, defendiendo contra las 10 amenazas principales, CVE y vulnerabilidades de API de OWASP. App & API Protector Hybrid amplía la protección de WAF más allá de la CDN, protegiendo el tráfico norte-sur y este-oeste para una estrategia de seguridad unificada.

Optimice las soluciones

Consolide soluciones puntuales y reduzca la complejidad

Los equipos de seguridad suelen gestionar varios proveedores, herramientas de seguridad desconectadas y configuraciones de políticas complejas solo para lograr una protección básica. La superposición de WAF, puertas de enlace de API, defensas contra bots y herramientas DDoS independientes añade costes económicos y operativos, al tiempo que crea puntos ciegos que los atacantes aprovechan.

El enfoque todo en uno de Akamai consolida WAF, seguridad de API, gestión de bots y protección contra DDoS en una única solución. App & API Protector protege en el Edge y bloquea instantáneamente los ataques a gran escala, mientras que App & API Protector Hybrid amplía la defensa WAF a los entornos multinube y locales, lo que garantiza políticas coherentes en las arquitecturas distribuidas. Gracias a las actualizaciones automatizadas y la detección basada en el aprendizaje automático, los equipos dedican menos tiempo a gestionar la seguridad y más a innovar.

Garantice la disponibilidad y el rendimiento

Garantice la disponibilidad y el rendimiento sin concesiones

Muchos WAF dependen de controles de velocidad estáticos y reglas de tráfico rígidas, lo que provoca falsos positivos, ralentizaciones de las aplicaciones y brechas de seguridad durante eventos de alto tráfico o ataques DDoS. A menudo, las organizaciones necesitan herramientas de DDoS independientes, lo que aumenta la complejidad y el coste.

El enfoque centrado en el Edge de Akamai detiene las amenazas antes de que lleguen a su infraestructura, lo que elimina la necesidad de herramientas adicionales de limitación de velocidad. App & API Protector detecta y mitiga automáticamente los ataques en tiempo real en aplicaciones y API para vectores de amenazas OWASP, así como ataques DDoS y de bots. Gracias a la puntuación inteligente de amenazas y a las protecciones de ajuste automático, la seguridad se adapta de forma dinámica, lo que garantiza el máximo tiempo de actividad y experiencias digitales fluidas. Además, puede aumentar la agilidad llevando las protecciones WAF de Akamai fuera del Edge a entornos locales, de nube híbrida y de varias CDN para obtener una estrategia de seguridad simplificada y unificada.

Preguntas frecuentes

Hay disponible una API abierta para automatizar los cambios de configuración de App & API Protector en un canal de CI/CD. También hay disponibles proveedores CLI y Terraform para realizar llamadas API, o bien puede llamar a la API directamente. La documentación de las API abiertas, CLI y el proveedor Terraform está disponible públicamente; también hay una colección Postman pública disponible para probar la API. Esta seguridad ágil permite a los equipos de seguridad centrarse en las pruebas de penetración y el modelado de amenazas para proteger aún más las aplicaciones en el proceso de desarrollo.

Mediante el uso de herramientas de pruebas de seguridad continuas y la automatización de la supervisión en tiempo real, App & API Protector identifica y mitiga los riesgos de seguridad, como los ataques de día cero, los CVE y las 10 principales vulnerabilidades según OWASP (por ejemplo, la inyección SQL y el filtro de scripts de sitios). Garantiza la aplicación de medidas de seguridad durante todo el proceso de desarrollo y el ciclo de vida de las aplicaciones para abordar muchos tipos de seguridad de las aplicaciones. App & API Protector también corrige las amenazas de seguridad incluidas en la lista de las 10 principales vulnerabilidades de las API según OWASP.

App & API Protector ofrece conectores para Splunk y otros proveedores, así como un módulo de integración SIEM para una mejor identificación, detección y análisis forense de ataques.

App & API Protector es una solución fácil de usar que ahorra tiempo a los equipos de seguridad. Sin embargo, para las empresas que necesitan algo más, App & API Protector cuenta, de forma opcional, con servicios profesionales gestionados que se pueden ampliar para adaptarse a su empresa. El servicio de asistencia técnica avanzada del centro de control de operaciones de seguridad proporciona una mejor experiencia del cliente y de contacto muy personalizada. Akamai también ofrece tres opciones de nivel de asistencia entre las que elegir para satisfacer las necesidades de su empresa: (1) totalmente gestionado, (2) gestión conjunta en la que Akamai le ayuda y (3) autoservicio.

Akamai diseña sus productos con la idea de que nuestros clientes no pueden tener ninguna latencia; su negocio depende de ello. Al igual que todos los productos de Akamai, App & API Protector es muy eficiente y el impacto en el rendimiento de su aplicación o sitio no debería ser perceptible para los usuarios.

Los ataques DDoS de capa 7 tienen como objetivo la capa de aplicación y pretenden interrumpir la interfaz de usuario o los servicios como HTTP, HTTPS, DNS y SMTP. Estos ataques son especialmente peligrosos porque dañan la capa de aplicación, ya que, a menudo, eluden las medidas de seguridad tradicionales. App & API Protector cuenta con la tecnología del nuevo motor de DDoS conductual, con un conjunto completo de capacidades de capa 7 para defenderse automáticamente contra los sofisticados ataques DDoS.

Recursos

Simplifique la seguridad de las aplicaciones web

Las complejas aplicaciones actuales ofrecen a los cibercriminales innumerables maneras de atacar. Esta es la razón por la que la mejor defensa es la simplicidad.

De WAF a WAAP: Seguridad holística de aplicaciones y API

Modernice su protección más allá del WAF tradicional. Descubra por qué el mercado está evolucionando hacia la WAAP.

Lista definitiva para evaluar soluciones WAF

Lista completa para evaluar a los proveedores de firewall de aplicaciones web (WAF), y de protección de aplicaciones web y API (WAAP) que mejor se adaptan a sus necesidades financieras, operativas, de seguridad y de rendimiento.

Pruebe gratis: pruebe App & API Protector durante 30 días

Descubra las ventajas de App & API Protector:

  • Adapte las protecciones a los ataques en constante evolución

  • Simplifique la seguridad con actualizaciones automatizadas y ajuste automático

  • Respalde a los desarrolladores y a los equipos de seguridad


GARTNER® es una marca comercial registrada y una marca de servicio, y PEER INSIGHTS™ es una marca comercial registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE. UU. y otros países, y se usa aquí con permiso. Todos los derechos reservados.

* Se aplican términos y condiciones.