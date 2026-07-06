De los proveedores de software se espera que ofrezcan experiencias uniformes, seguras y optimizadas para todos los usuarios y en todos los dispositivos. Porque, cuando la experiencia de descarga no es predecible ni fiable, la participación del usuario tiende a disminuir, lo que puede afectar en última instancia a los resultados. Por otro lado, el público online, en constante crecimiento, también puede ser exigente e impredecible. Los proveedores de software deben ser capaces de gestionar el aumento de la demanda y, al mismo tiempo, satisfacer las expectativas de sus usuarios finales. Una estrategia de distribución y descarga de software eficaz es un factor clave para mantener la satisfacción y la participación de los usuarios finales.

Download Delivery se basa en la plataforma distribuida globalmente Akamai Cloud para garantizar una capacidad, una escalabilidad, una disponibilidad y un rendimiento superiores, y proporcionar a los usuarios finales una experiencia de descarga rápida y predecible.

Entre los casos comunes de usuario de software se incluyen: