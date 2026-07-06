- Proporcione contenido en todo momento, alineando su marca con la previsibilidad del servicio
- Utilice optimizaciones, como el almacenamiento en caché inteligente en el Edge, para aumentar el rendimiento de las descargas de los usuarios
- Acceso seguro al contenido con opciones de TLS, autenticación por token y detección de proxy mejorada
- Utilice una conexión privada entre el Edge y la nube pública para transferir datos de forma rentable
- Posibilite que los equipos de desarrollo disfruten de las ventajas de capacidades de la informática sin servidor en el Edge
- Obtenga información sobre los indicadores clave de rendimiento al descubrir las tendencias y conocer los niveles de interacción de los usuarios
Distribución y descargas de archivos de gran tamaño de alto rendimiento
Acelere la distribución de archivos de gran tamaño con Download Delivery, una solución de alto rendimiento que se amplía sin problemas para ofrecer activos para videojuegos, actualizaciones de software, actualizaciones inalámbricas OTA de vehículos, contenido multimedia y mucho más, de forma rápida, fiable y global.
Deleite a los usuarios más exigentes con descargas más rápidas desde cualquier lugar
Cómo funciona Download Delivery
Características
Historias de clientes
Casos de uso de Download Delivery
Descubra los distintos modos de uso de Download Delivery para distribuir contenido basado en archivos de gran tamaño a través de Internet.
De los proveedores de software se espera que ofrezcan experiencias uniformes, seguras y optimizadas para todos los usuarios y en todos los dispositivos. Porque, cuando la experiencia de descarga no es predecible ni fiable, la participación del usuario tiende a disminuir, lo que puede afectar en última instancia a los resultados. Por otro lado, el público online, en constante crecimiento, también puede ser exigente e impredecible. Los proveedores de software deben ser capaces de gestionar el aumento de la demanda y, al mismo tiempo, satisfacer las expectativas de sus usuarios finales. Una estrategia de distribución y descarga de software eficaz es un factor clave para mantener la satisfacción y la participación de los usuarios finales.
Download Delivery se basa en la plataforma distribuida globalmente Akamai Cloud para garantizar una capacidad, una escalabilidad, una disponibilidad y un rendimiento superiores, y proporcionar a los usuarios finales una experiencia de descarga rápida y predecible.
Entre los casos comunes de usuario de software se incluyen:
- Actualizaciones de firmware, incluidas las inalámbricas (OTA)
- Actualizaciones de software para toda la empresa
- Nuevas versiones y compras de software
Tener éxito el primer día es vital. Los usuarios, cada vez más numerosos, pueden ser muy exigentes e impredecibles, lo que en ocasiones se traduce en picos de demanda repentinos durante eventos de lanzamiento de juegos o cuando un juego se hace viral de forma inesperada. Los editores de videojuegos deben ser capaces de gestionar los picos de demanda y satisfacer las expectativas de los jugadores para evitar las consecuencias de una gran cantidad de malas experiencias de juego, como son la publicación de comentarios negativos y el deterioro de la percepción de la marca. Una estrategia eficaz de distribución y descarga de contenido es un factor clave para maximizar la captación, la retención y la monetización de los jugadores.
Los jugadores buscan experiencias fluidas, lo que requiere una combinación de descargas de juegos rápidas y actualizaciones prácticamente instantáneas, además de un preposicionamiento inteligente de los activos de juego en el dispositivo de los jugadores antes de que se soliciten.
Download Delivery ofrece una distribución online de alto rendimiento optimizada para juegos y otros contenidos basados en archivos. Basada en la plataforma distribuida globalmente Akamai Cloud para garantizar una capacidad, una escalabilidad, una disponibilidad y un rendimiento inigualables, proporciona a los jugadores una experiencia de descarga rápida y predecible que fomenta su participación al tiempo que le ayuda a alcanzar de forma segura sus objetivos empresariales.
El contenido descargable existe en toda la web en imágenes de redes sociales, contenido de vídeo descargable, bibliotecas de audio y mucho más. Los usuarios esperan un acceso instantáneo a este contenido cuando lo solicitan y, si la experiencia no es predecible y fiable, puede afectar a su marca y a su negocio.
Los usuarios no entienden, y francamente, no les interesa, la complejidad necesaria para ofrecer una experiencia de usuario perfecta en cualquier lugar del mundo y en cualquier tipo de dispositivo, a la vez que se superan los desafíos habituales de Internet. Las empresas que ofrecen contenido descargable deben contar con una estrategia de distribución y descarga de contenido eficaz para la captación, la retención y la monetización de los jugadores.
Download Delivery proporciona una distribución fiable y de alto rendimiento del contenido a escala global. Basado en Akamai Cloud para ofrecer una capacidad, una escalabilidad, una disponibilidad y un rendimiento superiores, le permite proporcionar una experiencia de descarga rápida y uniforme para ofrecer experiencias de usuario excepcionales. Download Delivery se puede combinar con los productos de rendimiento de Akamai para obtener una solución de descarga integral.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Download Delivery es compatible con todos los tipos y tamaños de contenido, pero es ideal para vídeos y archivos de gran tamaño descargados progresivamente de más de 100 MB, como software, juegos, parches, firmware, etc.
Download Delivery incluye un acuerdo de nivel de servicio de Akamai, que puede encontrar en su cuenta del portal de clientes.
Download Delivery ofrece varias API diferentes, que incluyen el gestor de propiedades, el aprovisionamiento de certificados y la generación de informes.
Download Delivery se incluye con Akamai Game Delivery y Akamai Software Delivery, que son conjuntos de soluciones de distribución que abordan las necesidades específicas de esos jugadores y usuarios, respectivamente.
Akamai NetStorage es una solución de almacenamiento en la nube con numerosas funciones y altamente escalable que ofrece replicación de contenido distribuida geográficamente con una gran resiliencia, una alta disponibilidad y un alto rendimiento.
Download Delivery ofrece diversos informes que se pueden personalizar para satisfacer sus necesidades, que incluyen datos en tiempo real, tráfico histórico, rendimiento histórico, disponibilidad histórica, solicitudes de URL históricas, espectadores individuales, informes de URL heredados para datos por URL y protección de proxy. Akamai también ofrece la API Informes de distribución de contenido multimedia a la que puede llamar para generar informes personalizados que satisfagan sus necesidades específicas.
Download Delivery no es una red de distribución de contenido (CDN). Utiliza Akamai Cloud, la plataforma distribuida globalmente más grande del mundo, que actúa como CDN. Esto permite a Download Delivery distribuir contenido más cerca de los usuarios sin retrasos perceptibles.
Recursos
Prueba gratuita: Download Delivery
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