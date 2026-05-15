La protección contra el scraping de Content Protector mitiga los scrapers persistentes y el daño que pueden causar a su negocio.
No permita que los scrapers roben su contenido y reduzcan sus tasas de conversión
Evite que los scrapers persistentes roben contenido que se pueda utilizar con fines maliciosos, como inteligencia o espionaje competitivos, manipulación de inventario, degradación del rendimiento del sitio y falsificación. Proteja su propiedad intelectual, su reputación y su potencial de ingresos con detecciones especializadas.
Lleve la seguridad a la oficina
Cómo funciona Content Protector
Funciones
- Detecciones: un conjunto de métodos de detección basados en aprendizaje automático (ML) analiza los datos del lado del cliente y del servidor
- Evaluación a nivel de protocolo: el reconocimiento de huella de protocolo evalúa la forma en que el cliente se conecta al servidor.
- Evaluación a nivel de aplicación: determina si el cliente puede ejecutar alguna lógica empresarial escrita en JavaScript.
- Interacción del usuario: las métricas evalúan las interacciones humanas con el cliente a través de la pantalla táctil, el teclado y el ratón
- Comportamiento del usuario: analiza el recorrido del usuario por el sitio web para detectar mejor los comportamientos anómalos
- Detección de navegador sin interfaz: un JavaScript personalizado detecta los indicadores que dejan los navegadores sin interfaz, incluso cuando se ejecutan en modo oculto
- Clasificación de riesgos: asigna el tráfico como de riesgo bajo, medio o alto en función de las anomalías detectadas en las evaluaciones de solicitudes
- Acciones de respuesta: incluye monitorización y negación, tarpits de retardo para ralentizar las conexiones y medidas de seguridad basadas en los desafíos.
Casos de uso de Content Protector
Problemas de rendimiento del sitio
Degradación del rendimiento del sitio
La protección contra el scraping de Content Protector mitiga los scrapers persistentes y el daño que pueden causar a su negocio.
Inteligencia competitiva
Espionaje e información sobre la competencia
Los competidores extraen su contenido para utilizar la información en su contra, ya que les permite reducir los precios y modificar sus ofertas. Al detener a los scrapers evasivos, reduce la presión sobre los precios y evita la pérdida de ventas causada por la bajada de precios de la competencia.
Manipulación de inventario
Manipulación/scalping/scraping de inventario
Los especuladores hacen ping de manera constante a los sitios objetivo para buscar productos de moda y los añaden a los carritos, con lo que esos productos dejan de estar disponibles para los clientes reales. Este es también el primer paso en ataques de acaparamiento de inventario más complejos. Al eliminar a los especuladores, los clientes estarán más satisfechos, ya que podrán acceder a los productos deseados. También aumentarán los ingresos gracias a las oportunidades de venta incremental que surgen cuando los consumidores añaden productos adicionales a sus carritos una vez que se han hecho con el artículo que buscaban.
Productos falsificados
Productos falsificados
Los falsificadores utilizan el contenido extraído mediante scraping para crear sitios falsos, catálogos de productos e incluso inserciones informativas para engañar a los clientes y hacerles creer que están comprando productos legítimos. Conserve los ingresos que le corresponden y defienda la reputación de su marca al tiempo que protege a los clientes de las falsificaciones de mala calidad y de la creencia de que están comprando productos legítimos del vendedor original.
Scraping de sitios del sector multimedia y reutilización del contenido
Scraping de sitios del sector multimedia y reutilización del contenido
Los atacantes pueden extraer artículos de noticias, blogs y otro contenido de sitios web y colocarlo en sus propios sitios, lo que provoca que la organización original pierda visitantes. Y, puesto que las tarifas publicitarias y la posición en los resultados de búsqueda se basan a menudo en el número de visitantes o la audiencia del sitio, si hay menos visitantes, obtendrá menos dinero por su publicidad o empeorará su posicionamiento SEO. Detenga el scraping web para proteger o aumentar sus ingresos publicitarios y conservar a su audiencia y a los visitantes en su sitio web.
Contaminación de las métricas del sitio
Contaminación de las métricas del sitio
Los ataques de bots no detectados distorsionan en gran medida las métricas clave, como la conversión del sitio, en las que confían los equipos empresariales para tomar decisiones de inversión sobre la estrategia de productos y las campañas de marketing. Asegúrese de disponer de métricas precisas para poder tomar mejores decisiones de inversión y aumentar los ingresos.
Preguntas frecuentes
La especialización de los bots dificulta la detección, ya que cada grupo de operadores puede centrarse en una parte del bot, como la telemetría, y luego encadenar esas piezas para crear un bot especializado para cada caso de uso único. En la actualidad, las herramientas y el desarrollo de los bots varían en función de su caso de uso, lo que requiere detecciones diferentes para cada tipo de bot especializado.
Los scrapers de contenido se han vuelto mucho más sofisticados desde 2020. El potencial de beneficios de los atacantes durante y después de la pandemia de COVID-19 aumentó drásticamente debido a las crisis y al desabastecimiento de la cadena de suministro. Muchos artículos empezaron a ser muy codiciados; por ejemplo, durante la primera parte de la pandemia resultaba muy difícil conseguir vacunas, y los billetes de avión y las reservas de hotel adquirieron un gran valor una vez que los viajes volvieron a normalizarse. Aunque antes era relativamente fácil detectar los bots de scrapers, ahora se han vuelto más sofisticados, evasivos y persistentes.
Hay dos grandes motivos de preocupación: la enorme cantidad de contenido que se extrae y el uso que se hace de ese contenido una vez extraído mediante scraping. En primer lugar, aunque usted decida ofrecer públicamente una gran cantidad de contenido en sus páginas web, hay una diferencia considerable entre que un consumidor busque cuánto cuesta su producto en su sitio de comercio digital y que su competidor extraiga todo su catálogo de productos para asegurarse de que sus precios son siempre un poco más bajos que los suyos. En segundo lugar, al margen de las razones competitivas, hay muchas formas de utilizar el contenido extraído para hacerle daño. Por ejemplo, los falsificadores deben hacer que sus productos falsificados parezcan lo más realistas posible, y para ello pueden utilizar las imágenes de sus productos, las descripciones, el logotipo, etc.
Demostración de Content Protector
Le guiaremos a través de la simulación de un ataque de scraping para que pueda experimentar de primera mano cómo Content Protector:
- aprovecha la inteligencia artificial para detectar comportamientos sospechosos e identificar un ataque en curso
- proporciona una evaluación más precisa y autorregulada del tráfico de bots
- proporciona muchas respuestas matizadas para que pueda detener los bots sin poner sobre aviso a los hackers
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