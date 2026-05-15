Content Protector

Manipulación/scalping/scraping de inventario

Los especuladores hacen ping de manera constante a los sitios objetivo para buscar productos de moda y los añaden a los carritos, con lo que esos productos dejan de estar disponibles para los clientes reales. Este es también el primer paso en ataques de acaparamiento de inventario más complejos. Al eliminar a los especuladores, los clientes estarán más satisfechos, ya que podrán acceder a los productos deseados. También aumentarán los ingresos gracias a las oportunidades de venta incremental que surgen cuando los consumidores añaden productos adicionales a sus carritos una vez que se han hecho con el artículo que buscaban.