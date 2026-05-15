Amplíe su seguridad más allá de los ataques DDoS

Prolexic Network Cloud Firewall le permite llevar la seguridad de su red más allá de los ataques DDoS. El firewall en la nube se sitúa en el Edge para proteger el resto de firewalls especializados frente al tráfico malicioso antes de que entre en contacto con su red. Puede definir y gestionar sus propias listas de control de acceso (ACL) y reglas en función de restricciones geográficas o de IP, o bien hacer que Prolexic sugiera ACL para una estrategia de defensa proactiva. Esta función resulta especialmente útil cuando se detecta una vulnerabilidad de día cero, pues le permite tomar el control para proteger los activos de la red de manera rápida, sencilla y centralizada.

Además, el firewall de red en la nube se puede integrar con otros sistemas de seguridad a través de API. De esta manera, obtiene una mayor visibilidad de cómo ciertas reglas mantienen la seguridad de su red, dispone de mayor flexibilidad para proteger los recursos digitales según sus necesidades y puede facilitar el cumplimiento al reducir al mínimo los errores humanos.