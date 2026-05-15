Descubra cómo la protección contra DDoS de Akamai le ayuda a cubrir estas necesidades específicas.
Defensa contra DDoS y firewall de red en la nube. En la nube y en entornos locales o híbridos.
Disfrute de una protección contra DDoS completa, fiable y flexible con Prolexic, la solución de defensa contra DDoS más fiable del sector.
Akamai Prolexic ofrece una protección contra DDoS siempre activa o bajo demanda para cualquier entorno, incluidos los de nube, locales (con tecnología de Corero) e híbridos. Con una inigualable "capacidad de defensa dedicada" de más de 20 Tbps y un centro de control de operaciones de seguridad (SOCC) global que está disponible de manera ininterrumpida todos los días de la semana, todo el año, ni siquiera los ataques DDoS más grandes y complejos son rivales para nuestra solución.
Combata los ataques más grandes y dañinos
Cómo funciona Prolexic
Nuevas características
Prolexic a través de Akamai Direct Connect
Prolexic ya está disponible a través de Akamai Direct Connect
Akamai Direct Connect proporciona conectividad directa, segura, privada y de alto rendimiento entre el origen del cliente y Akamai. Prolexic a través de Akamai Direct Connect habilita un acceso de alta capacidad a la protección contra DDoS.
Prolexic Network Cloud Firewall
Vaya más allá de la protección contra DDoS con Prolexic Network Cloud Firewall.
Prolexic Network Cloud Firewall es la primera línea de defensa en el Edge, fuera del resto de firewalls. Puede definir y gestionar sus propias listas de control de acceso (ACL) y reglas de firewall, o bien hacer que Prolexic sugiera ACL para una defensa proactiva que vaya más allá de los ataques DDoS.
Características
- Detección, mitigación y protección de DDoS
- Disponible como servicio en la nube, como solución local (con tecnología de Corero) o como una solución híbrida que combina los dos casos
- Para empresas, proveedores de servicios de red, proveedores de alojamiento y nube, y plataformas SaaS/PaaS/IaaS
- Capacidad de la red Akamai con más de 1 Pbps y 32 centros de barrido de Anycast de Prolexic por todo el mundo con más de 20 Tbps de defensa dedicada frente a DDoS
- Opciones flexibles de conectividad e integración que protegen los orígenes híbridos
- Reglas de firewall y ACL en toda la red con Prolexic Network Cloud Firewall
- SLA de disponibilidad de la plataforma del 100 % y mitigación de cero segundos líder en el sector
- Asistencia ininterrumpida todos los días de la semana, todo el año, y variados servicios gestionados de SOC opcionales
- Controles de mitigación que controlan la capacidad para detener los ataques en los flujos de tráfico IPv4 e IPv6
Historias de clientes
Casos de uso de protección frente a DDoS
Defensas reforzadas
Defensas reforzadas frente a ataques de DDoS
Prolexic cuenta con controles de mitigación proactivos que detienen más del 98 % de los ataques al instante. Además, ofrece un SLA de cero segundos y una capacidad demostrada para detener ataques sin precedentes de gran complejidad, todo ello sin sacrificar la calidad de la mitigación.
Estrategia de seguridad unificada
Unifique sus estrategias de seguridad
Prolexic permite que las políticas de mitigación de DDoS se apliquen de forma sistemática, independientemente de dónde se alojen las aplicaciones, lo que ayuda a unificar sus estrategias de seguridad.
Respuesta ante incidentes optimizada
Respuesta ante incidentes optimizada
Trabajamos codo con codo para crear runbooks personalizados y ejercicios de validación de servicios, y realizamos simulacros de capacidad operativa para ayudarle a garantizar la continuidad del negocio en caso de que se produzca un ataque.
Servicio de valor añadido
Añada protección contra DDoS a su cartera de servicios
Los proveedores de servicios de red, alojamiento y nube, así como los ISP y las empresas que ofrecen SaaS, PaaS o IaaS, utilizan Prolexic no solo para proteger su infraestructura y plataformas, sino que también lo facilitan como un servicio de valor añadido para generar ingresos adicionales y mejorar la competitividad de sus principales ofertas.
Implementación flexible
Protección contra DDoS sin el coste del redireccionamiento del tráfico
Nuestro modelo de implementación flexible le permite disponer de servicios de barrido a nivel interno y minimizar o eliminar los costes de salida. Prolexic On-Prem cuenta con la tecnología de Corero, todo un veterano en soluciones locales. Además, si un ataque es tan grande que los enlaces quedan incapacitados, puede combinarse en una solución híbrida con Prolexic, una plataforma en la nube contra ataques DDoS que añade una capacidad de defensa de más de 20 Tbps, más de 32 centros de barrido a nivel mundial y unos SLA con un tiempo de actividad del 100 % y cero segundos.
Latencia baja para tráfico de gran volumen
Cumpla los requisitos de latencia para el tráfico de datos de gran volumen
Evite la latencia añadida del transporte de tráfico y la depuración externa para servicios en tiempo real con gran cantidad de datos, como aplicaciones de vídeo, juegos, voz o multimedia. Nuestra solución híbrida le permite llevar la protección contra DDoS al entorno local, a la vez que se sigue disfrutando de los beneficios de la enorme capacidad de defensa basada en la nube de Prolexic para protegerse de grandes ataques sostenidos.
Firewall de red en la nube
Amplíe su seguridad más allá de los ataques DDoS
Prolexic Network Cloud Firewall le permite llevar la seguridad de su red más allá de los ataques DDoS. El firewall en la nube se sitúa en el Edge para proteger el resto de firewalls especializados frente al tráfico malicioso antes de que entre en contacto con su red. Puede definir y gestionar sus propias listas de control de acceso (ACL) y reglas en función de restricciones geográficas o de IP, o bien hacer que Prolexic sugiera ACL para una estrategia de defensa proactiva. Esta función resulta especialmente útil cuando se detecta una vulnerabilidad de día cero, pues le permite tomar el control para proteger los activos de la red de manera rápida, sencilla y centralizada.
Además, el firewall de red en la nube se puede integrar con otros sistemas de seguridad a través de API. De esta manera, obtiene una mayor visibilidad de cómo ciertas reglas mantienen la seguridad de su red, dispone de mayor flexibilidad para proteger los recursos digitales según sus necesidades y puede facilitar el cumplimiento al reducir al mínimo los errores humanos.
Preguntas frecuentes
Akamai Prolexic es la plataforma contra ataques DDoS más grande del sector, disponible en la nube, en sistemas locales (con tecnología de Corero) o como una plataforma híbrida. Prolexic ofrece protección en línea/ruta de datos, en el Edge o a través de varios centros de barrido en más de 32 ubicaciones a nivel mundial, además de una asombrosa capacidad de defensa dedicada de más de 20 Tbps.
Todos los centros de barrido de Akamai proporcionarán protección frente a DDoS a su tráfico. Prolexic utiliza el enrutamiento de Anycast para mitigar el tráfico de ataque más cerca del origen, al tiempo que aplica la capacidad colectiva de la plataforma global para mitigar los ataques de mayor envergadura. Prolexic On-Prem, con tecnología de Corero, también ofrece barrido interno, con la opción de utilizar barrido basado en la nube para ataques sostenidos de gran tamaño que amenazan con sobrecargar las capacidades locales.
Prolexic está disponible de manera siempre activa o bajo demanda, por lo que puede elegir la mejor solución para su empresa. Nuestra solución siempre activa es la más popular, y enruta todo el tráfico entrante a través de Prolexic. Con la opción bajo demanda, su equipo de red solo enruta el tráfico durante un ataque. Akamai también ofrece un servicio de enrutamiento facilitado que puede gestionar la solución en vez de su equipo, si es necesario.
Prolexic ahora está disponible a través de Akamai Direct Connect, una interconexión de red directa, muy segura y privada entre el origen del cliente y la infraestructura de Akamai Prolexic. Permite acceder a los servicios de Akamai de manera rápida y es compatible con puertos 10 G y 100 G. Además, ofrece más rendimiento de tráfico que los servicios convencionales de Prolexic. Las empresas con grandes volúmenes de paquetes de datos pueden distribuir su tráfico a través de túneles GRE sin necesidad de fragmentación ni de ajustar el tamaño máximo del segmento (MSS). Prolexic a través de Akamai Direct Connect proporciona un tiempo de actividad de red del 99,9 % al 99,99 %, estipulado en el acuerdo de nivel de servicio (SLA). La plataforma de protección contra DDoS Prolexic incluye un SLA del 100 % de disponibilidad, lo que garantiza que la infraestructura digital del cliente tenga un acceso ininterrumpido a la protección contra DDoS más eficaz.
Para la opción Prolexic Routed GRE, debe tener asignado un bloque de red notificable /24 o mayor (IPv4), o /48 (IPv6), así como poder anunciar su tráfico de red a través de BGP y habilitar la encapsulación de enrutamiento genérica (GRE) en su hardware de red basado en el origen. También animamos a todos los clientes a establecer el tamaño máximo de segmento de todos los paquetes a fin de mejorar la estabilización del túnel GRE para Routed GRE. Para los clientes con menos de IPv4/24 o IPv6/48 enrutables, espacio IP fragmentado o un proveedor de alojamiento en la nube, la opción Prolexic IP Protect proporciona el mismo nivel de protección frente a DDoS a través de IP Anycast para enrutar el tráfico simétrico a través de los centros de barrido de Akamai.
Con más de 225 agentes de primera línea en seis ubicaciones globales, el servicio Prolexic totalmente gestionado incluye análisis y revisiones de ataques antes, durante y después de la mitigación por parte de nuestro SOCC ininterrumpido para ayudar a optimizar la mitigación de DDoS y la respuesta a incidentes.
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- Tendencias de ataques y amenazas específicas del sector
- Conocimientos sobre DDoS de Akamai respaldados por nuestro equipo de más de 225 investigadores de seguridad
- Estrategias de mitigación personalizadas para la superficie de ataque de su organización
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