Sector editorial

Implemente nuevas experiencias digitales, gestione el rendimiento y proteja el contenido.

Proteja su contenido frente a los bots scraper de IA. Descubrir cómo >

Las empresas de {industry} más innovadoras confían en Akamai

Deleite a los lectores con experiencias digitales excepcionales

Cree experiencias personalizadas y flexibles

Implemente el código en el Edge de Akamai para que los lectores puedan acceder en una fracción de segundo.

Acérquese a sus suscriptores

Optimice la toma de decisiones y respalde la inversión estratégica con información en tiempo real.

Proteja los sitios web, las aplicaciones y las operaciones a escala

Mitigue los ataques que amenazan la experiencia de sus lectores, su reputación y sus ingresos.

Soluciones para el sector editorial

Content Protector

Descubra cómo evitar que los scrapers roben su contenido y reduzcan sus tasas de conversión.

Bot Manager

Detenga los bots más peligrosos y evasivos antes de que puedan afectar a la confianza de sus clientes.

App & API Protector

Protección de seguridad líder para aplicaciones y API en el Edge.

API Security

Detecte, supervise y audite la actividad de API con análisis en tiempo real para responder a amenazas y usos indebidos.

Akamai Guardicore Segmentation

Detecte las filtraciones y refuerce la seguridad contra el ransomware con una segmentación granular definida por software.

Prolexic

Detenga los ataques DDoS con la protección más rápida y eficaz a escala.

EdgeWorkers

Despliegue funciones en el Edge de la red sin servidor distribuida más grande.

CloudTest

Ponga a prueba sus sitios web y aplicaciones realizando pruebas de carga sólidas y en tiempo real.

Akamai Cloud

Servicios en la nube de gestión de recursos informáticos, almacenamiento, redes, bases de datos y contenedores.

Associate Press

No podía fracasar. Akamai lo sabía, así que nos proporcionó la solución y los recursos expertos que necesitábamos para proteger todas nuestras plataformas orientadas al cliente.

Gianluca D'Aniello, director de Tecnología

Recursos

Informe sobre la solución

Edge Computing

El Edge Computing ofrece nuevas funciones para los desarrolladores, los equipos de TI y las empresas. Descubra cómo lo utilizan las empresas, entre otras cosas.

Información sobre el producto

Información sobre el producto EdgeWorkers

Vea cómo EdgeWorkers permite a los equipos de desarrollo crear nuevos microservicios.

Lista de comprobación

Lista de comprobación para combatir la extorsión mediante DDoS

Obtenga los 5 pasos para minimizar los riesgos de un ataque DDoS impulsado por extorsión.

¿Desea tener una ventaja competitiva?

