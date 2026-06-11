Fomenta una mayor participación identificando a diferentes usuarios y ofreciendo contenido personalizado y adaptado, experimentando en tiempo real con pruebas A/B para identificar las preferencias del usuario sin sacrificar el rendimiento, o personalizando los manifiestos en vídeo para permitir una mejor personalización, seguridad del contenido e inserción de anuncios.
Ofrezca una experiencia excepcional al cliente en el Edge
EdgeWorkers es una solución informática sin servidor de función como servicio (FaaS) que le permite ejecutar su propio JavaScript en el Edge y crear excepcionales experiencias de usuario personalizadas. Mediante el uso del motor JavaScript V8 que se ha implementado en miles de puntos de presencia globales en la plataforma de Akamai, sus desarrolladores pueden ejecutar cargas de trabajo ligeras, hiperlocales y ligeras.
Acelere sus aplicaciones. Escale sin límites. Solo tiene que traer su código.
Cómo funciona EdgeWorkers
Características
La mayor plataforma de informática sin servidor en el Edge del mundo ofrece cercanía a los usuarios finales
Escale la infraestructura, incluso en casos de crecimiento continuo o enormes picos de tráfico
Acceda a los datos de forma local con Akamai EdgeKV: los datos en el Edge se leen como si estuvieran almacenados en caché
Utilice una sola plataforma de informática sin servidor en todo su entorno híbrido o multinube
Ejecute código bajo demanda en cualquier servidor en el Edge, con un tiempo de arranque en frío extremadamente rápido gracias a instancias aisladas V8
Pague solo por lo que utiliza sin tener que proporcionar recursos en función de picos y según la escala
Historias de clientes
Estos son algunos de los casos de negocio comunes que EdgeWorkers puede ayudar a resolver.
Cree nuevas experiencias de usuario
Cree nuevas experiencias de usuario
Optimice la entrega de contenido
Optimice la entrega de contenido
Dirija el tráfico a diferentes orígenes en función de las características de la solicitud o como parte de la migración de un centro de datos o una aplicación, o cree una oferta simulada de canales lineales en directo mediante clips de vídeo a la carta o listas de reproducción existentes.
Simplifique los procesos internos
Simplifique los procesos internos
Implemente rápidamente código de terceros a escala sin necesidad de realizar cambios intensivos en las aplicaciones ni de invertir en tiempo y recursos de desarrollo; autentique, autorice y limite la velocidad del tráfico de API en el Edge para ampliar su infraestructura de gestión de API; o implemente un gestor de tokens de red de distribución de contenido (CDN) que genere y aplique tokens a la CDN de cada cliente.
Preguntas frecuentes
La informática sin servidor es un entorno computacional de gestión cero. Permite a los desarrolladores implementar y ejecutar una lógica basada en eventos y datos contextuales sin preocuparse por la infraestructura subyacente. Los entornos sin servidor suelen existir en nubes centralizadas o en el Edge como servicios gestionados. Informática sin servidor:
- Traslada las responsabilidades operativas al proveedor de nube o Edge, eliminando las tareas de mantenimiento de la infraestructura
- Se escala automáticamente de forma nativa para evitar la creación de capacidad por adelantado
- Libera a los desarrolladores para que se centren en la creación y ejecución de aplicaciones y servicios sin tener que pensar en los servidores
FaaS es un método sin servidor para ejecutar pequeños elementos de código en el Edge. Permite a los desarrolladores escribir e implementar código rápidamente para controlar los procesos informáticos basados en eventos con el fin de optimizar la experiencia empresarial o del usuario.
EdgeWorkers admite JavaScript compatible con ES2015 (ECMAScript 2015). Typescript también es compatible como una opción precompilada a través de enlaces a nuestra especificación EdgeWorkers JavaScript.
EdgeWorkers utiliza el motor V8 de Google para su tiempo de ejecución de código. Es de alto rendimiento y está en mejora y evolución constantes.
Sí. Eche un vistazo a nuestro repositorio público de GitHub, que describe varios casos de uso de ejemplo para EdgeWorkers. Además, hay un sitio de demostración en directo que le permite hacer clic en cada caso de uso para revisar cómo funciona el código.
EdgeWorkers ofrece una prueba gratuita de 30 días para implementar código en la plataforma de Edge Computing de baja latencia más distribuida del mundo. No se le cobrará nada durante el periodo de prueba gratuita.
Recursos
Prueba gratuita: EdgeWorkers
Su ventaja competitiva comienza ahora. ¿Qué ventajas le ofrece la mayor plataforma en el Edge de todo el mundo? Ponga EdgeWorkers a prueba durante 30 días de forma gratuita y descúbralo. Se aplican términos y restricciones.
Configure su prueba gratuita de 30 días:
- Envíe el formulario
- Confirme su correo electrónico
- Supere el proceso de validación y evaluación de Akamai
- Reciba instrucciones de inicio de sesión
- Inicie sesión y configure su instancia de EdgeWorkers
Se aplican términos y restricciones.