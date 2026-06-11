Implemente rápidamente código de terceros a escala sin necesidad de realizar cambios intensivos en las aplicaciones ni de invertir en tiempo y recursos de desarrollo; autentique, autorice y limite la velocidad del tráfico de API en el Edge para ampliar su infraestructura de gestión de API; o implemente un gestor de tokens de red de distribución de contenido (CDN) que genere y aplique tokens a la CDN de cada cliente.