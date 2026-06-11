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EdgeWorkers

Despliegue funciones en el Edge de la plataforma sin servidor más distribuida

Ver el vídeo (2:07)
Prueba gratuita

Ofrezca una experiencia excepcional al cliente en el Edge

EdgeWorkers es una solución informática sin servidor de función como servicio (FaaS) que le permite ejecutar su propio JavaScript en el Edge y crear excepcionales experiencias de usuario personalizadas. Mediante el uso del motor JavaScript V8 que se ha implementado en miles de puntos de presencia globales en la plataforma de Akamai, sus desarrolladores pueden ejecutar cargas de trabajo ligeras, hiperlocales y ligeras.

Leer información del producto

Acelere sus aplicaciones. Escale sin límites. Solo tiene que traer su código.

Proporcione servicios y aplicaciones más rápidos

Escriba e implemente código personalizado en el Edge sin problemas con la infraestructura ni nuevos lenguajes.

Cree experiencias digitales más personalizadas

Enrute el tráfico de forma dinámica, personalice las respuestas y mucho más; todo en el Edge con su propio código.

Escale con mayor fiabilidad y seguridad

Escale fácilmente el código aprovechando la alta capacidad, fiabilidad y seguridad que ofrece la plataforma de Akamai.

Cómo funciona EdgeWorkers

Explore

Hay disponibles ejemplos de casos de uso para generar ideas en un repositorio público de GitHub.

Configuración

Los motores JavaScript V8 se utilizan para el tiempo de ejecución de código, lo que garantiza un entorno altamente escalable y de muy baja latencia.

Código

El código JavaScript para la ejecución en el Edge puede escribirse utilizando el IDE de su elección o el proporcionado.

Gestión

Hay disponibles una amplia variedad de herramientas para probar, depurar y tener una visibilidad completa del rendimiento.

Características

  • La mayor plataforma de informática sin servidor en el Edge del mundo ofrece cercanía a los usuarios finales

  • Escale la infraestructura, incluso en casos de crecimiento continuo o enormes picos de tráfico

  • Acceda a los datos de forma local con Akamai EdgeKV: los datos en el Edge se leen como si estuvieran almacenados en caché

  • Utilice una sola plataforma de informática sin servidor en todo su entorno híbrido o multinube

  • Ejecute código bajo demanda en cualquier servidor en el Edge, con un tiempo de arranque en frío extremadamente rápido gracias a instancias aisladas V8

  • Pague solo por lo que utiliza sin tener que proporcionar recursos en función de picos y según la escala

Historias de clientes

“Gracias a EdgeWorkers, hemos logrado multiplicar por seis el rendimiento de nuestras API”.

Yuichi Kato, departamento de Promoción de Estrategias de TI, división de Promoción de Gestión, Nissen Holdings Co., Ltd.

Leer historia de cliente
Casos de uso de EdgeWorkers

Estos son algunos de los casos de negocio comunes que EdgeWorkers puede ayudar a resolver.

Cree nuevas experiencias de usuario

Cree nuevas experiencias de usuario

Fomenta una mayor participación identificando a diferentes usuarios y ofreciendo contenido personalizado y adaptado, experimentando en tiempo real con pruebas A/B para identificar las preferencias del usuario sin sacrificar el rendimiento, o personalizando los manifiestos en vídeo para permitir una mejor personalización, seguridad del contenido e inserción de anuncios.

Optimice la entrega de contenido

Optimice la entrega de contenido

Dirija el tráfico a diferentes orígenes en función de las características de la solicitud o como parte de la migración de un centro de datos o una aplicación, o cree una oferta simulada de canales lineales en directo mediante clips de vídeo a la carta o listas de reproducción existentes.

Simplifique los procesos internos

Simplifique los procesos internos

Implemente rápidamente código de terceros a escala sin necesidad de realizar cambios intensivos en las aplicaciones ni de invertir en tiempo y recursos de desarrollo; autentique, autorice y limite la velocidad del tráfico de API en el Edge para ampliar su infraestructura de gestión de API; o implemente un gestor de tokens de red de distribución de contenido (CDN) que genere y aplique tokens a la CDN de cada cliente.

Preguntas frecuentes

La informática sin servidor es un entorno computacional de gestión cero. Permite a los desarrolladores implementar y ejecutar una lógica basada en eventos y datos contextuales sin preocuparse por la infraestructura subyacente. Los entornos sin servidor suelen existir en nubes centralizadas o en el Edge como servicios gestionados. Informática sin servidor:

  • Traslada las responsabilidades operativas al proveedor de nube o Edge, eliminando las tareas de mantenimiento de la infraestructura
  • Se escala automáticamente de forma nativa para evitar la creación de capacidad por adelantado
  • Libera a los desarrolladores para que se centren en la creación y ejecución de aplicaciones y servicios sin tener que pensar en los servidores

FaaS es un método sin servidor para ejecutar pequeños elementos de código en el Edge. Permite a los desarrolladores escribir e implementar código rápidamente para controlar los procesos informáticos basados en eventos con el fin de optimizar la experiencia empresarial o del usuario.

EdgeWorkers admite JavaScript compatible con ES2015 (ECMAScript 2015). Typescript también es compatible como una opción precompilada a través de enlaces a nuestra especificación EdgeWorkers JavaScript.

EdgeWorkers utiliza el motor V8 de Google para su tiempo de ejecución de código. Es de alto rendimiento y está en mejora y evolución constantes.

Sí. Eche un vistazo a nuestro repositorio público de GitHub, que describe varios casos de uso de ejemplo para EdgeWorkers. Además, hay un sitio de demostración en directo que le permite hacer clic en cada caso de uso para revisar cómo funciona el código.

EdgeWorkers ofrece una prueba gratuita de 30 días para implementar código en la plataforma de Edge Computing de baja latencia más distribuida del mundo. No se le cobrará nada durante el periodo de prueba gratuita.

Recursos

Lógica global, procesamiento local: 5 casos de uso del Edge Computing

Descubra cómo Akamai le permite sacar su aplicación al Edge, desplegando código en la plataforma de Edge Computing de baja latencia más distribuida del mundo.

Leer el eBook

Edge Computing: nuevas posibilidades para desarrolladores, equipos de TI y la empresa

El Edge Computing ofrece nuevas funciones para los desarrolladores, los equipos de TI y las empresas. Descubra cómo lo utilizan las empresas, entre otras cosas.

Leer información sobre la solución

Repositorio de GitHub de Akamai EdgeWorkers

Acceda a ejemplos prácticos que puede utilizar para iniciarse en EdgeWorkers.

Visitar GitHub
Se muestra a una persona con gafas negras y la cara iluminada por la luz de la pantalla de un ordenador

Prueba gratuita: EdgeWorkers

Su ventaja competitiva comienza ahora. ¿Qué ventajas le ofrece la mayor plataforma en el Edge de todo el mundo? Ponga EdgeWorkers a prueba durante 30 días de forma gratuita y descúbralo. Se aplican términos y restricciones.

Configure su prueba gratuita de 30 días:

  1. Envíe el formulario
  2. Confirme su correo electrónico
  3. Supere el proceso de validación y evaluación de Akamai
  4. Reciba instrucciones de inicio de sesión
  5. Inicie sesión y configure su instancia de EdgeWorkers

Se aplican términos y restricciones.