Sede corporativa
145 Broadway
Cambridge, MA 02142
617-444-3000
Fax: 617-444-3001
Consulte nuestra lista de ubicaciones a nivel mundial
Año de constitución: 1998
Akamai Technologies, Inc. es una empresa que cotiza en bolsa: (NASDAQ: AKAM)
Ingresos: 4,2 mil millones de dólares de ingresos anuales en 2025, con un aumento interanual del 5 % si se ajusta por divisas
Empleados actuales: más de 11 400 empleados
A escala global, Akamai es el partner de confianza de:
- Los 10 principales proveedores de streaming de vídeo
- Las 10 principales compañías de videojuegos
- Los 10 principales servicios de corretaje
- Las 10 principales empresas de banca
- 9 de los 10 principales operadores de telecomunicaciones
- 8 de las 10 principales empresas de software
- 8 de los 10 principales proveedores de atención sanitaria
- 8 de las 10 principales empresas de automoción
- 8 de las 10 principales empresas de tecnología financiera
- 8 de las 10 empresas de retail más importantes
- 7 de las 10 principales aseguradoras de atención sanitaria
- 7 de las 10 empresas farmacéuticas más importantes
- Las 6 divisiones de las fuerzas armadas de Estados Unidos
- 14 de las 15 agencias federales estadounidenses del gabinete civil