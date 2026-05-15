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Datos y cifras

Sede corporativa

145 Broadway
Cambridge, MA 02142
617-444-3000
Fax: 617-444-3001
Consulte nuestra lista de ubicaciones a nivel mundial

Año de constitución: 1998

Akamai Technologies, Inc. es una empresa que cotiza en bolsa: (NASDAQ: AKAM)

Ingresos: 4,2 mil millones de dólares de ingresos anuales en 2025, con un aumento interanual del 5 % si se ajusta por divisas

Empleados actuales: más de 11 400 empleados

A escala global, Akamai es el partner de confianza de:

  • Los 10 principales proveedores de streaming de vídeo
  • Las 10 principales compañías de videojuegos
  • Los 10 principales servicios de corretaje
  • Las 10 principales empresas de banca
  • 9 de los 10 principales operadores de telecomunicaciones
  • 8 de las 10 principales empresas de software
  • 8 de los 10 principales proveedores de atención sanitaria
  • 8 de las 10 principales empresas de automoción
  • 8 de las 10 principales empresas de tecnología financiera 
  • 8 de las 10 empresas de retail más importantes 
  • 7 de las 10 principales aseguradoras de atención sanitaria
  • 7 de las 10 empresas farmacéuticas más importantes
  • Las 6 divisiones de las fuerzas armadas de Estados Unidos
  • 14 de las 15 agencias federales estadounidenses del gabinete civil