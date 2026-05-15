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Año de constitución: 1998

Akamai Technologies, Inc. es una empresa que cotiza en bolsa: (NASDAQ: AKAM)

Ingresos: 4,2 mil millones de dólares de ingresos anuales en 2025, con un aumento interanual del 5 % si se ajusta por divisas

Empleados actuales: más de 11 400 empleados

A escala global, Akamai es el partner de confianza de: