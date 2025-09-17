Obtenga un inventario de las API de toda su empresa

Mantener un inventario completo y continuamente actualizado de todas las API de toda su organización es esencial para lograr una estrategia de seguridad de API eficiente. La detección bajo demanda o diaria no es suficiente debido a la gravedad de los riesgos asociados a los ataques a las API. Además, es necesario visualizar el comportamiento real de las API (llamadas de API) para que los miembros clave del equipo de seguridad, desarrollo y operaciones comprendan cómo se utilizan correcta e incorrectamente las API. Esto facilita la comunicación y la investigación entre los equipos de su organización.

API Security ofrece una detección automatizada y continua de las API en varias tecnologías e infraestructuras. También identifica las API recién implementadas y compara sus propiedades con la documentación existente. API Security detecta las API en la sombra que a menudo se pierden y las vulnerabilidades conocidas de las API, como las descritas en los 10 principales riesgos de seguridad de API según OWASP.

La detección de API es un proceso constante, y nuestra supervisión continua detecta nuevas API y cambios en las existentes de forma ininterrumpida. Los equipos de seguridad obtienen una visibilidad sin precedentes y son los primeros en saber cuándo implementan los desarrolladores una API o un servicio nuevos.