API Security

Proteja todas sus API frente a los ataques y al robo de datos, que son cada vez más frecuentes

API Security

Proteja todas sus API frente a los ataques y al robo de datos, que son cada vez más frecuentes

Novedad: Managed Service for API Security. Protección ininterrumpida de API por parte de los expertos de Akamai.

Descubra y obtenga visibilidad de todas las API para defenderse de las amenazas

API Security le ofrece visibilidad completa de todos los activos de API mediante detección continua y análisis en tiempo real. Aprenda a identificar vulnerabilidades y analizar el comportamiento de las API para detectar ataques y corregir riesgos en esta superficie de ataque de rápido crecimiento.

Encuentre y elimine los riesgos de seguridad ocultos de las API

Descubra los activos de API completos

Encuentre y haga el inventario de todas sus API, incluidas las que se encuentran en la sombra, las zombis y las no autorizadas, mediante detección y supervisión continuas.

Identifique las API vulnerables

Realice auditorías de las API para detectar las vulnerabilidades y los errores de configuración que suelen atacar los ciberdelincuentes, incluidos los 10 principales riesgos de seguridad de las API según OWASP.

Prevención de abuso y ataques de API

Utilice información contextual para identificar riesgos como la filtración de datos, el comportamiento sospechoso, los bots maliciosos y los ataques a las API.

Cómo funciona API Security

Conozca

Genere un inventario completo de API que incluya qué tipo de API tiene y cuántas.

Pruebas

Añada seguridad a su canal de CI/CD sin sacrificar la velocidad para proteger las API antes de pasarlas a producción.

Detección

Identifique las vulnerabilidades y los ataques a las API con una detección automatizada impulsada por el aprendizaje automático.

Respuesta

Cree flujos de trabajo avanzados para solucionar problemas de API mediante la integración con sus WAF, SIEM y herramientas de ITSM.

KuppingerCole nombra a Akamai líder en cuatro categorías de seguridad y gestión de API

Vea por qué Akamai API Security fue nombrada líder en las categorías general, producto, innovación y mercado en un nuevo informe.

Características

  • Evalúe el tráfico de las API con una conexión nativa a la red de distribución de contenido (CDN) de Akamai e intégrelo en sus puertas de enlace de API, balanceadores de carga y firewalls de aplicaciones web (WAF).
  • Descubra todas las API, dominios y problemas relacionados de estos tipos de API: HTTP, RESTful, GraphQL, SOAP, XML-RPC y RPC JSON.
  • Identifique los tipos de datos confidenciales a los que pueden acceder sus API y realice un seguimiento del acceso de los usuarios a dichas API.
  • Identifique y priorice las posibles vulnerabilidades de la estrategia de seguridad, incluidos los 10 principales riesgos de seguridad de las API según OWASP, y reduzca los costes de corrección.
  • Conozca el contexto de las API, al observar la lógica empresarial, la infraestructura de red física y los flujos de tráfico de estas.
  • Supervise continuamente el cumplimiento de los requisitos normativos, los estándares del sector y las políticas internas
  • Identifique el uso anómalo, los ataques a API, la filtración de datos, la manipulación y las infracciones de políticas
  • Bloquee los ataques de API y configure flujos de trabajo para acelerar la corrección, o aproveche Managed Security Service para aumentar la eficacia de su SOC.
Managed Service for API Security

Amplíe su equipo de SOC con los expertos de Akamai en seguridad de API y obtenga supervisión continua y detección rápida de amenazas.

Estado de la seguridad de API y aplicaciones 2025: Cómo cambia la IA el panorama digital

Una nueva investigación de Akamai revela que la IA trae consigo nuevas vulnerabilidades para las empresas y nuevos modos de ataque, a la vez que crecen las amenazas.

Historias de clientes

Netskope

Una empresa líder en seguridad utiliza Akamai API Security para ayudar a miles de clientes a cumplir la normativa y garantizar la seguridad de decenas de miles de API.

Novant Health

Novant Health detecta y mitiga los riesgos de las API con visibilidad, protección de datos y pruebas "shift-left" con la ayuda de Akamai API Security.

DHgate

El proveedor de una plataforma mayorista de comercio electrónico con sede en China resolvió los problemas de seguridad asociados a su inventario de API con API Security.

Casos de uso de API Security

Descubra cómo Akamai API Security puede proteger su negocio digital y sus datos en varios frentes.

Pruebe sus API

Realice pruebas de API antes de pasarlas a la fase de producción

Las pruebas de API son fundamentales para su estrategia de seguridad de API, porque ayudan a las organizaciones a realizar pruebas "shift left" mediante la detección y corrección de vulnerabilidades como el abuso de la lógica empresarial en una fase temprana del ciclo de vida de desarrollo de software (SDLC), antes de que las API lleguen a la producción.

Con las pruebas de API, puede ejecutar automáticamente más de 150 pruebas dinámicas que simulan tráfico malicioso, incluidos los 10 principales riesgos de seguridad de API según OWASP. Programe pruebas para que se ejecuten automáticamente en los intervalos deseados en cualquier fase del desarrollo.

Obtenga un inventario de sus API

Obtenga un inventario de las API de toda su empresa

Mantener un inventario completo y continuamente actualizado de todas las API de toda su organización es esencial para lograr una estrategia de seguridad de API eficiente. La detección bajo demanda o diaria no es suficiente debido a la gravedad de los riesgos asociados a los ataques a las API. Además, es necesario visualizar el comportamiento real de las API (llamadas de API) para que los miembros clave del equipo de seguridad, desarrollo y operaciones comprendan cómo se utilizan correcta e incorrectamente las API. Esto facilita la comunicación y la investigación entre los equipos de su organización. 

API Security ofrece una detección automatizada y continua de las API en varias tecnologías e infraestructuras. También identifica las API recién implementadas y compara sus propiedades con la documentación existente. API Security detecta las API en la sombra que a menudo se pierden y las vulnerabilidades conocidas de las API, como las descritas en los 10 principales riesgos de seguridad de API según OWASP

La detección de API es un proceso constante, y nuestra supervisión continua detecta nuevas API y cambios en las existentes de forma ininterrumpida. Los equipos de seguridad obtienen una visibilidad sin precedentes y son los primeros en saber cuándo implementan los desarrolladores una API o un servicio nuevos.

Comprenda la situación de riesgo de sus API

Comprenda la situación de riesgo de sus API

Las API alimentan todos los productos y servicios digitales que lanza una empresa. Por lo tanto, no es de extrañar que las API estén creciendo en alcance y escala. Sin embargo, esta proliferación conduce a un aumento de API que remodela su superficie de ataque.

Los atacantes actuales buscan vulnerabilidades en las API, como errores de software o de configuración, que puedan aprovechar para:

  • obtener acceso a las funcionalidades confidenciales de la aplicación;
  • encontrar, comprometer o robar datos confidenciales; y
  • utilizar incorrectamente las API con fines maliciosos.

Los 10 principales riesgos de seguridad de API según OWASP proporcionan un resumen útil de algunas de las vulnerabilidades y amenazas de las API que más se aprovechan y que las organizaciones deben intentar identificar y abordar.

Con API Security, puede evitar que las API vulnerables y mal configuradas expongan a su empresa a ataques de API notificando rápidamente a los equipos de seguridad, desarrollo y API los posibles riesgos, errores de configuración y vulnerabilidades. También puede determinar fácilmente si un partner ha configurado incorrectamente su API o si hay vulnerabilidades en el código. 

Las alertas contextuales y condicionales funcionan a la perfección dentro de sus flujos de trabajo existentes, como la creación automática de una incidencia de Jira para que pueda solucionar rápidamente cualquier problema.

Supervise el abuso de las API

Supervise el abuso de las API

Las API están diseñadas para utilizarse mediante programación, lo que hace que diferenciar el uso legítimo de los ataques y el abuso sea extremadamente difícil.

Aunque los métodos de ataque a las API varían, algunas de las formas más comunes son las siguientes:

  • Abuso de la lógica empresarial: los ataques a la lógica empresarial aprovechan los defectos de diseño o implementación de una aplicación para generar un comportamiento inesperado y no autorizado, beneficiando así a los atacantes. 
  • Acceso no autorizado a los datos: este método de ataque común aprovecha los mecanismos de autenticación y autorización comprometidos para acceder a datos restringidos. 
  • Robo de cuentas: el robo de cuentas se basa en el robo de credenciales o en ataques de scripts de sitios (XSS) que buscan explotar las API haciéndose pasar por un usuario legítimo. 
  • Scraping de datos: los agentes maliciosos pueden consultar de forma agresiva los recursos disponibles públicamente para realizar la captura general de conjuntos de datos valiosos de gran tamaño.
  • Denegación de servicio (DoS) empresarial: las llamadas a API sin restricciones pueden provocar una "erosión del servicio" o una denegación completa de este en la capa de aplicación. 

Para la detección y prevención de estos y otros posibles riesgos de seguridad de las API es necesario usar los controles avanzados disponibles en soluciones de seguridad de las API dedicadas como parte de su estrategia de seguridad de aplicaciones más amplia.

Preguntas frecuentes

Akamai API Security es una solución de protección contra amenazas a API independiente del proveedor que no requiere el uso de otras soluciones de Akamai. Complementa las soluciones de seguridad de Akamai y garantiza que los clientes obtengan una protección completa, teniendo en cuenta que los ataques a las API se han vuelto mucho más sofisticados, lo que requiere nuevas técnicas de detección y respuestas automatizadas.

 

App & API Protector y API Security son dos soluciones diferentes que ofrece Akamai para proteger su empresa.

  • App & API Protector detecta y mitiga las amenazas a las API de todas sus aplicaciones web y API que se ejecutan a través de Akamai Cloud. Es capaz de bloquear cualquier tráfico en línea que contenga amenazas potenciales para su empresa.
  • API Security es independiente de plataformas y proporciona una detección y una visibilidad completas en todos los terminales de API de la empresa. Proporciona un análisis en tiempo real del tráfico de actividad de las API y determina las respuestas concretas que debe adoptar para mitigar el tráfico de API recién vulnerado. 

    Cuando se implementan conjuntamente, App & API Protector y API Security funcionan en línea y ofrecen la visibilidad más completa y continua de las API. Le permiten descubrir, auditar, detectar y abordar las preocupaciones relacionadas con las API en toda su infraestructura. Además, la integración de ambas soluciones facilitará una implementación más sólida y sencilla de API Security.

 

Sí, nuestra solución de pruebas de API se ha diseñado específicamente para proporcionar una cobertura completa de las vulnerabilidades específicas de las API. Con nuestra solución podrá realizar detectar de forma temprana y frecuente, así como integrar, las pruebas de seguridad de API en todas las fases del desarrollo.

API Security supervisa y protege el tráfico tanto de este a oeste como de norte a sur, revisando todas las API de su empresa en busca de anomalías que puedan indicar un riesgo de seguridad.

API Security identifica qué API contienen información de identificación personal (PII), documentación interna, propiedad intelectual, etc., para que pueda automatizar la protección específica de dichas API. Todas las muestras de tráfico, sean sospechosas o no, están ocultas y solo las pueden ver los administradores y colaboradores, lo que simplifica sus iniciativas de privacidad y cumplimiento.

API Security es independiente de plataformas y funciona en todos los entornos, como SaaS, híbridos y locales, incluidos aquellos que son complejos y tienen varias CDN, WAF, puertas de enlace y API ampliamente distribuidas en toda la empresa (tanto de norte a sur como de este a oeste). API Security proporciona visibilidad en toda la empresa del comportamiento de las API, independientemente de dónde se detecten.

Akamai API Security incluye un conector nativo que le permite enviar sin problemas una copia de su tráfico de Akamai Cloud a Akamai API Security para su análisis. Esta integración se implementa directamente en API Security y Akamai Cloud, lo que evita la latencia y minimiza los riesgos. El conector nativo automáticamente detecta y realiza un seguimiento de las API en los entornos gestionados por Akamai, ayuda a identificar las vulnerabilidades y permite a los clientes detener a los atacantes en el Edge.

API Security cubre los 10 principales riesgos de seguridad de las API de OWASP.

Recursos

Protéjase contra los 10 riesgos de seguridad de las API según OWASP

Las actualizaciones de los 10 principales riesgos de seguridad de API muestran nuevas vulnerabilidades que exigen nuevas estrategias de mitigación y defensas.

Más allá del Edge: añadiendo seguridad de API siempre activa a la protección WAAP

Conozca prácticas recomendadas de seguridad de las API y descubra por qué la protección de API y aplicaciones web (WAAP) por sí sola no es suficiente.

Aprenda de nuestros expertos en seguridad de las API

Únase a nosotros para profundizar en los aspectos técnicos de la seguridad de las API en nuestra serie mensual "Si sus API hablaran".

Descubra las capacidades esenciales de la seguridad de API

Descubra qué funciones de API Security pueden ayudarle a evitar ataques mediante ejemplos prácticos, entre los que se incluyen los siguientes:

  • Detección y supervisión: detecte y responda de forma instantánea a las amenazas con nuestro sistema de supervisión ininterrumpido.
  • Alertas: investigue cómo se gestionan las alertas de situación y tiempo de ejecución.
  • Integración sencilla: integración perfecta con la pila tecnológica existente, independientemente de la complejidad.

 

