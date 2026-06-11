API Acceleration

La aceleración de API se refiere al proceso de aumentar la velocidad, la fiabilidad y la disponibilidad de las API y las API web. Debido a que muchas aplicaciones diferentes utilizan las API, cualquier latencia en el procesamiento de las respuestas puede provocar retrasos o problemas de rendimiento significativos, lo que se traduce en una mala experiencia para los usuarios. Las estrategias y tecnologías de aceleración de API están diseñadas para aumentar el rendimiento y la disponibilidad, y ofrecer experiencias de usuario online mejores y más rápidas.