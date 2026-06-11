API Acceleration ofrece a los desarrolladores muchas formas de mejorar las funciones de API, entre las que se incluyen:
- Escalabilidad a la carta: escale los terminales sin esfuerzo durante los picos con la capacidad que prefiera en el borde de Internet
- Alta fiabilidad: reduzca los errores de respuesta de API para un tráfico elevado de CPU mediante el uso de hardware especializado en el borde de Internet
- Almacenamiento en caché de la respuesta de API: descongestione su origen a través de una lógica de almacenamiento en caché avanzada para las API de REST y GraphQL
- Autenticación: autorice las solicitudes en el edge mediante la validación de JWT
- Integraciones de CI/CD: combine sin problemas el desarrollo de Akamai con flujos de trabajo de DevOps existentes con API para todo, así como la interfaz de línea de comandos (CLI) de Akamai
- Informática sin servidor: informática preconfigurada y abierta directamente en el edge para una entrega rápida
- Pruebas en fase inicial: realice pruebas en fases tempranas para que los desarrolladores puedan probar su código desde el principio
- Purga rápida y activación de metadatos: para cambios rápidos de contenido y configuración