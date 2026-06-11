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API Acceleration

Optimice el rendimiento y la disponibilidad de las API, a la vez que optimiza la experiencia de usuario

Prueba gratuita

Tome el control de sus API

Proporcione experiencias de API seguras y coherentes con la optimización de rutas, el almacenamiento en caché de respuestas y la autenticación escalable. API Acceleration mejora el rendimiento durante los picos de tráfico, reduce la carga de origen y mantiene costes de infraestructura de nube predecibles con un SLA de tiempo de actividad del 100 %. Con funciones sin servidor y control de acceso basado en IP, agiliza el desarrollo y protege su infraestructura de origen.

Leer información del producto

Acelere el rendimiento de las API a escala

Aumente el rendimiento de las API en el edge

Brinde experiencias digitales de alta fiabilidad con un enrutamiento inteligente y respuestas rápidas de API.

Escale instantáneamente para gestionar los picos de demanda

Escale los terminales sin esfuerzo con la capacidad que prefiera en el edge.

Mejore la seguridad de las API y gestione el acceso

Proteja sus terminales de API. Traslade la autenticación desde el origen hacia el edge.

Cómo funciona API Acceleration

Descongestión

API Acceleration descongestiona las solicitudes de las infraestructuras de origen al edge.

Distribución

Las respuestas en caché y el contenido dinámico se enrutan al usuario a través de un servidor en el edge cercano o una ruta óptima.

Protección

Las API están seguras con una protección del origen escalable y un flujo de trabajo de incorporación singular.

Protección

Si se produce un error, API Acceleration cambia de un origen a otro para garantizar la disponibilidad.

Características

  • Aligere la carga de solicitudes de API de las infraestructuras de origen mediante soluciones de balanceo y enrutamiento que le permitan ofrecer respuestas rápidas

  • Proteja sus API cifrando las respuestas y realizando la autenticación fuera de la infraestructura de origen

  • Controle los costes de infraestructura con lógica de almacenamiento en caché inteligente para REST y GraphQL

  • Proporcione a los equipos de desarrollo capacidades sin servidor como autenticación y orquestación de API

  • Acuerdo de nivel de servicio con disponibilidad del 100 %: logre la máxima disponibilidad para las API, incluso en los picos de mayor tráfico

  • Obtenga información en tiempo real sobre dimensiones, tendencias e indicadores clave del rendimiento de las API

Preguntas frecuentes

La aceleración de API se refiere al proceso de aumentar la velocidad, la fiabilidad y la disponibilidad de las API y las API web. Debido a que muchas aplicaciones diferentes utilizan las API, cualquier latencia en el procesamiento de las respuestas puede provocar retrasos o problemas de rendimiento significativos, lo que se traduce en una mala experiencia para los usuarios. Las estrategias y tecnologías de aceleración de API están diseñadas para aumentar el rendimiento y la disponibilidad, y ofrecer experiencias de usuario online mejores y más rápidas.

API Acceleration funciona con XML, JSON y otros tipos de tráfico transaccional y programático pequeños.

API Acceleration ofrece a los desarrolladores muchas formas de mejorar las funciones de API, entre las que se incluyen:

  • Escalabilidad a la carta: escale los terminales sin esfuerzo durante los picos con la capacidad que prefiera en el borde de Internet
  • Alta fiabilidad: reduzca los errores de respuesta de API para un tráfico elevado de CPU mediante el uso de hardware especializado en el borde de Internet
  • Almacenamiento en caché de la respuesta de API: descongestione su origen a través de una lógica de almacenamiento en caché avanzada para las API de REST y GraphQL
  • Autenticación: autorice las solicitudes en el edge mediante la validación de JWT
  • Integraciones de CI/CD: combine sin problemas el desarrollo de Akamai con flujos de trabajo de DevOps existentes con API para todo, así como la interfaz de línea de comandos (CLI) de Akamai
  • Informática sin servidor: informática preconfigurada y abierta directamente en el edge para una entrega rápida
  • Pruebas en fase inicial: realice pruebas en fases tempranas para que los desarrolladores puedan probar su código desde el principio
  • Purga rápida y activación de metadatos: para cambios rápidos de contenido y configuración

API Acceleration es beneficiosa para las aplicaciones con:

  • Usuarios altamente distribuidos, como una API pública
  • Contenido dinámico no almacenable en caché con un gran volumen de solicitudes
  • Flujo de tráfico asimétrico, como telemetría o balizas que a menudo tienen más entrada que salida
  • Comunicación bidireccional entre la aplicación y el origen, como chat, juegos o redes sociales
  • Fuente de datos B2B, en algunos casos de servidor a servidor, donde la demanda se origina desde una ubicación concentrada
  • Multitudes repentinas que provocan picos rápidos en las solicitudes, como eventos multitudinarios, aplicaciones de apuestas y subastas online

Recursos

Implementación de Harper y Akamai Cloud

Descubra cómo implementar HarperDB y Akamai Cloud juntos para obtener un rendimiento de API más rápido y una experiencia de usuario sin precedentes.

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Se muestra a una persona con gafas negras y la cara iluminada por la luz de la pantalla de un ordenador

Prueba gratuita: API Acceleration

Su ventaja competitiva comienza ahora.

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