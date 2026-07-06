La inteligencia contra amenazas de Secure Internet Access se basa en datos recopilados de forma ininterrumpida por Akamai Connected Cloud, que puede llegar a gestionar hasta un 30 % del tráfico web mundial y distribuye hasta 11 billones de consultas de DNS recursivo diarias. Esta inteligencia se mejora con direcciones IP y registros de tráfico de otros servicios de seguridad de Akamai y cientos de fuentes de información sobre amenazas externas (incluida la información de WHOIS y del registrador). Además, el conjunto de datos combinado se analiza y selecciona continuamente mediante técnicas avanzadas de análisis de comportamiento, aprendizaje automático (ML), algoritmos propios y un equipo de científicos de datos e investigadores de amenazas de seguridad. Conforme se van identificando nuevas amenazas, se agregan de inmediato los dominios y las URL maliciosos al servicio Secure Internet Access Enterprise, con el fin de ofrecer ciberseguridad en tiempo real. Además, los dominios y las URL que ya no representan una amenaza se eliminan de la lista. Este enfoque mejora la eficacia de la detección y reduce las alertas de seguridad de falsos positivos. Nuestro equipo también analiza los registros de DNS de los clientes en busca de indicadores de compromiso (IOC). Si se detectan IOC, se avisa a los clientes afectados a través del portal de Secure Internet Access, lo cual es importante para contribuir a reducir el impacto potencial de las amenazas recién descubiertas.