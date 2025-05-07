X
Channel Partners

Partners de canal

Ofrezca más valor a sus clientes gracias a las soluciones de confianza de Akamai y a su reventa.

Akamai y Deloitte anuncian una alianza estratégica para ofrecer segmentación Zero Trust y respuesta gestionada a incidentes. Más información >

Impulse su crecimiento y beneficie a los clientes

  • Obtenga más beneficios. Cree y califique nuevas oportunidades. Genere ingresos adicionales prestando servicios y asistencia.
  • Céntrese en lo importante. Benefíciese de precios predecibles, descuentos, reembolsos y recompensas. Céntrese en ofrecer valor a los clientes.
  • Preste servicios con confianza. Sírvase de nuestras soluciones de entrega, seguridad y cloud computing, fiables y líderes en el sector.
Conviértase en partner

Revendedor/VAR

Venda productos y soluciones de Akamai directamente a los clientes. Combine el software de Akamai con otras soluciones.

Distribución

Distribuya o revenda productos y soluciones de Akamai. Aproveche la experiencia en tecnología.

GSI/MSSP

Proporcione a los clientes un enfoque integrado respecto a los servicios de implementación o seguridad global gestionada.

Juntos somos más fuertes.

Licklibrary

Licklibrary

Licklibrary elige a Akamai y Defenx para ofrecer una experiencia de aprendizaje increíble a los guitarristas.

bofrost

bofrost*

bofrost* elige a Akamai y T-Systems para ofrecer una experiencia de compra fluida y agradable a sus clientes. 

SPORTSBIKESHOP

SPORTSBIKESHOP

SPORTSBIKESHOP, el mayor retailer de ropa y accesorios para motocicletas del Reino Unido, elige a Akamai y Defenx para la seguridad y distribución en la nube.

Colabore con un líder galardonado del sector

CRN ha reconocido el compromiso de Akamai con la innovación y las asociaciones en varias categorías, lo que pone de relieve nuestro liderazgo en la nube, la seguridad y la estrategia del canal.

Recursos destacados

Historia de partner

Doyen se asocia para resolver problemas de clientes

Doyen satisface las necesidades de más clientes de todo el mundo gracias a la combinación de sus conocimientos con Akamai Guardicore Segmentation.

Vídeo

Aspectos destacados de Learn Akamai Live: API Security

Algunos de nuestros partners más valorados se han unido a los expertos de Akamai para asistir a un evento de formación en profundidad centrado exclusivamente en la seguridad de las API.

Folleto

Marketing conjunto para impulsar su crecimiento

Akamai dota a los partners de recursos y herramientas que les ayudan, como Akamai Campaign Builder y el portal de partners.

Obtenga más información sobre nuestro programa de partners tecnológicos

