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Soluciones de juegos

Cree y distribuya experiencias de juego en cloud computing y la plataforma de red de distribución de contenido (CDN) globales de Akamai.

Game Solutions
Gaming Solutions Splash

Cree experiencias de alta disponibilidad y baja latencia para cargas de trabajo de videojuegos

Potencie los últimos lanzamientos y los torneos más importantes con la plataforma en la nube ampliamente distribuida de Akamai. Las regiones informáticas principales de todo el mundo proporcionan la potencia informática que necesita, donde y cuando la necesita, lo que le ayuda a superar las expectativas de descargas, baja latencia y servicio de atención al cliente. Todo ello respaldado por la seguridad líder en el sector.

Potencia informática al alcance de sus jugadores

Cloud computing distribuido

Escale las cargas de trabajo de los videojuegos para satisfacer la demanda de los jugadores mediante recursos de cloud computing distribuido.

Ahorro sin dependencias

Utilice la plataforma distribuida en la nube de Akamai para pagar los recursos informáticos solo cuando sea necesario y minimizar así los costes de salida.

Flexibilidad para escalar en función de la demanda

La presencia de carga global garantiza la experiencia del usuario y le permite ampliar según sea necesario.

Historias de clientes

Soluciones destacadas

Cree y optimice experiencias de juego de baja latencia

Aproveche nuestra plataforma flexible en la nube, optimice el rendimiento de sus API e implemente servicios y datos localmente para lograr una alta disponibilidad y una baja latencia.

CPU

Adapte los planes de Shared CPU, Dedicated CPU y High Memory a sus necesidades y presupuesto.

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GPU

Cargas de trabajo de procesos paralelos, incluidos el aprendizaje automático (ML), la computación científica y el procesamiento de vídeo.

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LKE: motor de Kubernetes gestionado

Motor de orquestación de contenedores K8 gestionado para cargas de trabajo contenerizadas.

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Block Storage


Añada fácilmente capacidad de almacenamiento escalable y de alta disponibilidad a su instancia.

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Object Storage

Almacene sus datos para disfrutar de una alta disponibilidad, durabilidad o distribución.

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EdgeWorkers

Ejecute las funciones de JavaScript en el Edge para optimizar el rendimiento del sitio y personalizar las experiencias web.

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Distribuya contenido de videojuegos en el Edge

Distribuya juegos, actualizaciones, streaming de vídeo, tráilers, eventos en directo y contenido generado por usuarios con una alta calidad y de forma adaptable en función de las condiciones de la red.  

Download Delivery

Ofrezca descargas de archivos de gran tamaño sin problemas, en todo momento y a escala global.

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Adaptive Media Delivery

Ofrezca vídeos online coherentes y de alta calidad de forma segura y a gran escala.

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Global Traffic Management

Optimice el rendimiento de las aplicaciones y evite interrupciones con el balanceo de carga inteligente.

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DataStream

Una fuente de datos de baja latencia que ofrece visibilidad e ingesta en herramientas de control terceros.

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NetStorage

Una solución de almacenamiento segura y replicada que presta servicio automáticamente desde la región geográfica más cercana.

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Akamai Traffic Peak

Capacidad de observación integral para operaciones y seguridad de la información a escala del Edge.

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Proteja las aplicaciones de videojuegos, las API, los sitios web y las transacciones financieras

Proteja aplicaciones, API esenciales y servicios de videojuegos HTTP. Evite los ataques de malware y los bots maliciosos.

App & API Protector

Protección de seguridad líder para aplicaciones y API en el Edge.

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API Security

Detecte, supervise y audite la actividad de API con análisis en tiempo real para responder a amenazas y usos indebidos.

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Prolexic

Proteja su infraestructura frente a ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS).

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Akamai Guardicore Segmentation

Detecte las filtraciones y refuerce la seguridad contra el ransomware con una segmentación granular definida por software.

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Bot Manager

Gestión avanzada de bots diseñada para detectar y mitigar bots maliciosos complejos, y permitir al mismo tiempo los bots legítimos.

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Akamai Traffic Peak

Capacidad de observación integral para operaciones y seguridad de la información a escala del Edge.

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Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

La CDN distribuida globalmente de Akamai utiliza servidores en el Edge cerca de los usuarios finales para almacenar en caché activos multimedia y datos de juegos. Esta aproximación reduce la latencia, elimina el retraso y proporciona una reproducción fluida y de alta velocidad.

Akamai Adaptive Media Delivery utiliza el streaming en flujo a velocidad de bits adaptativa para optimizar eventos en directo, tráilers y contenido generado por los usuarios en función de las condiciones cambiantes de la red. Download Delivery proporciona transferencias rápidas, fiables y de gran ancho de banda para actualizaciones de parches e instaladores de juegos en todo el mundo.

La arquitectura de nube distribuida de la plataforma se amplía de forma dinámica para gestionar los picos de tráfico repentinos. Con TrafficPeak, que proporciona observabilidad en el Edge en tiempo real, los editores mantienen un rendimiento y una visibilidad de streaming uniformes durante los picos de carga del torneo.

Recursos

¿Tiene alguna pregunta?

Sus retos. Nuestras soluciones. Póngase en contacto con los expertos de Akamai para obtener hoy mismo una revisión personalizada de su situación con respecto a la seguridad, la nube o el rendimiento.

Gracias por su solicitud. Un experto de Akamai se pondrá en contacto con usted en breve.