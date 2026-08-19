Soluciones de juegos

La CDN distribuida globalmente de Akamai utiliza servidores en el Edge cerca de los usuarios finales para almacenar en caché activos multimedia y datos de juegos. Esta aproximación reduce la latencia, elimina el retraso y proporciona una reproducción fluida y de alta velocidad.
Cree experiencias de alta disponibilidad y baja latencia para cargas de trabajo de videojuegos
Potencie los últimos lanzamientos y los torneos más importantes con la plataforma en la nube ampliamente distribuida de Akamai. Las regiones informáticas principales de todo el mundo proporcionan la potencia informática que necesita, donde y cuando la necesita, lo que le ayuda a superar las expectativas de descargas, baja latencia y servicio de atención al cliente. Todo ello respaldado por la seguridad líder en el sector.
Potencia informática al alcance de sus jugadores
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Soluciones destacadas
Cree y optimice experiencias de juego de baja latencia
Aproveche nuestra plataforma flexible en la nube, optimice el rendimiento de sus API e implemente servicios y datos localmente para lograr una alta disponibilidad y una baja latencia.
Distribuya contenido de videojuegos en el Edge
Distribuya juegos, actualizaciones, streaming de vídeo, tráilers, eventos en directo y contenido generado por usuarios con una alta calidad y de forma adaptable en función de las condiciones de la red.
Proteja las aplicaciones de videojuegos, las API, los sitios web y las transacciones financieras
Proteja aplicaciones, API esenciales y servicios de videojuegos HTTP. Evite los ataques de malware y los bots maliciosos.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Akamai Adaptive Media Delivery utiliza el streaming en flujo a velocidad de bits adaptativa para optimizar eventos en directo, tráilers y contenido generado por los usuarios en función de las condiciones cambiantes de la red. Download Delivery proporciona transferencias rápidas, fiables y de gran ancho de banda para actualizaciones de parches e instaladores de juegos en todo el mundo.
La arquitectura de nube distribuida de la plataforma se amplía de forma dinámica para gestionar los picos de tráfico repentinos. Con TrafficPeak, que proporciona observabilidad en el Edge en tiempo real, los editores mantienen un rendimiento y una visibilidad de streaming uniformes durante los picos de carga del torneo.
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