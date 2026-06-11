Los complementos y las extensiones de navegador promocionales o de cupones no gestionados pueden inyectar códigos automáticamente en el punto de conversión, lo que supone un coste para los ingresos de su empresa. Del mismo modo, las extensiones de comparación del explorador pueden desviar a un usuario de su sitio, lo que le lleva a adquirir el mismo producto o servicio de un sitio de la competencia.