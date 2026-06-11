Los complementos y las extensiones de navegador promocionales o de cupones no gestionados pueden inyectar códigos automáticamente en el punto de conversión, lo que supone un coste para los ingresos de su empresa. Del mismo modo, las extensiones de comparación del explorador pueden desviar a un usuario de su sitio, lo que le lleva a adquirir el mismo producto o servicio de un sitio de la competencia.
Escala sin precedentes. Entrega fiable. Sólida protección del contenido.
Adaptive Media Delivery ofrece acceso instantáneo e ininterrumpido a su contenido de vídeo en cualquier dispositivo con el nivel de rendimiento que exige el público global. Garantiza una experiencia de visualización uniforme y de alta calidad en todos los tipos de red e incluye sólidas funciones de seguridad diseñadas para evitar la piratería, detener el acceso no autorizado al contenido y proteger sus fuentes de ingresos.
Streaming de vídeo sorprendente desde la red en el Edge más fiable
Cómo funciona Adaptive Media Delivery
Características
- Garantice un SLA con disponibilidad del 100 % para un acceso consistente al contenido, armonizando su marca con la previsibilidad del servicio
- Mejore la calidad de la reproducción de vídeo de su audiencia con optimizaciones de rendimiento en el Edge
- Proteja el contenido con cifrado, marcas de agua, revocación de acceso y detección de proxy mejorada
- Almacene el contenido en caché de manera inteligente cerca de los espectadores para descongestionar el tráfico de la infraestructura de origen
- Posibilite que los equipos de desarrollo disfruten de las ventajas de capacidades de la computación sin servidor en el edge
- Obtenga información sobre los indicadores clave de rendimiento para descubrir tendencias útiles y los niveles de interacción
Descubra cómo puede ayudarle Adaptive Media Delivery a abordar los problemas empresariales más comunes y ofrecer contenido multimedia de alta calidad a sus usuarios a escala.
Satisfaga la demanda global
Satisfaga la demanda global con streaming de alta calidad
Permite una multitud de plataformas de streaming lineal para satisfacer las necesidades de consumidores de todo el mundo proporcionando contenido de primera clase a audiencias de diferentes escalas y desde distintas ubicaciones en una amplia gama de dispositivos y formatos de vídeo.
Inserte anuncios de forma dinámica
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Integración perfecta adaptada a las preferencias del usuario, la ubicación geográfica y otros criterios, lo que enriquece el contacto con la publicidad y optimiza los ingresos de los proveedores de contenido.
Mitigue las promociones no deseadas y la publicidad
Mitigue las promociones no deseadas y la publicidad competitiva
Protéjase del fraude de afiliados
Protéjase del fraude de afiliados
El fraude de afiliados se produce cuando una extensión del explorador inyecta silenciosamente un iframe que carga un ID de referencia fraudulento y un tercero se adjudica ventas de afiliado que no ha realizado haciendo un uso abusivo de su programa de afiliados.
Preguntas frecuentes
Adaptive Media Delivery ofrece verificación de tokens de autenticación (también denominada autenticación por token), un proceso que consiste en la generación de tokens y su asociación a una sesión de usuario autenticada y, a continuación, la validación de la solicitud mediante estos tokens para evitar el uso compartido no autorizado de enlaces a su contenido.
Adaptive Media Delivery distribuye de manera fiable contenido multimedia de streaming en directo y a la carta preparado y presegmentado basado en HTTP. Incluye la compatibilidad con los siguientes formatos:
- HTTP Live Streaming (HLS), compatible con dispositivos iOS, navegadores que ejecutan HTML5 y mucho más
- HTTP Dynamic Streaming (HDS), compatible con dispositivos que ejecutan Adobe Flash y AIR Runtimes
- Microsoft Smooth Streaming (MSS), compatible con dispositivos que ejecutan Microsoft Silverlight
- Dynamic Adaptive Streaming a través de HTTP (MPEG-DASH)
- Common Media Application Format, formato común de aplicaciones multimedia (CMAF)
Adaptive Media Delivery dispone de una función opcional denominada focalización de contenidos que le permite autorizar o denegar el acceso a su contenido en función de los valores específicos de la región asociados al usuario solicitante. Por ejemplo, puede agregar el comportamiento Focalización de contenidos - Protección, y configurarlo para denegar el acceso a los usuarios de una región geográfica específica, o para permitir solo las solicitudes procedentes de un conjunto específico de direcciones IP.
Adaptive Media Delivery dispone de una función de autoservicio opcional de distribución geográfica (GeoDelivery) que le permite controlar desde qué países o zonas (grupos de países) se distribuye el contenido. Podrá crear políticas "delivered-from" para incluir o excluir zonas geográficas.
Adaptive Media Delivery dispone de una función de failover opcional que le permite cambiar de un origen a otro o enviar un código de estado HTTP específico al usuario solicitante si se produce un fallo en el origen principal. Esto le ayudará a garantizar que su contenido esté totalmente disponible.
Adaptive Media Delivery dispone de una función opcional denominada enlace de IP del edge que le permite distribuir tráfico desde un pequeño conjunto estático de direcciones IP de forma escalable. Puede agregar un enlace IP del edge para realizar lo siguiente:
- Admitir la facturación de tarifa cero. Ofrezca un tráfico específico sin coste alguno a los usuarios finales o evite que una distribución específica se descuente de un límite de datos.
- Identificar el tráfico del proveedor de contenido en función de la IP de origen. Esto resulta útil cuando no se puede realizar una inspección profunda de paquetes.
- Proporcionar una única dirección IP de origen o un número limitado de direcciones IP de origen. Puede ser de utilidad si los sistemas de infraestructura son demasiado complejos y necesitan una única IP de origen o un número muy limitado de IP de origen.
- Eliminar las actualizaciones frecuentes en rangos de direcciones IP. Es aplicable si los sistemas de asistencia empresarial u operativa no pueden gestionar actualizaciones frecuentes.
- Proporcionar sencillez y escalabilidad. Puede ayudar a eliminar la necesidad de dominios o IP adicionales.
Adaptive Media Delivery tiene una función de marca de agua. Cuando un usuario válido solicita contenido, la marca de agua distribuye segmentos de contenido siguiendo un patrón que es único para ese usuario. Si su contenido se piratea o redistribuye, puede analizarlo y extraer el patrón de marca de agua del usuario para identificar al usuario que filtró originalmente el contenido.
Los informes de Adaptive Media Delivery proporcionan un análisis de la entrega de sus formatos de streaming adaptativo HTTP. Puede crear sus propios informes utilizando una amplia variedad de métricas y dimensiones, como el tiempo medio de descarga, el volumen de tráfico interno, los códigos de país y el tipo de red. Puede utilizar el análisis para mejorar la calidad de la experiencia de visualización del usuario final en una amplia variedad de tipos de red con diferentes velocidades de conexión.
Recursos
Prueba gratuita: Adaptive Media Delivery
Su ventaja competitiva comienza ahora.
¿Qué ventajas le ofrece la mayor plataforma en el Edge de todo el mundo? Ponga Adaptive Media Delivery a prueba durante 30 días de forma gratuita y descúbralo.
Se aplican términos y restricciones.