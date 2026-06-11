En el caso de todos los demás países de Latinoamérica, tendrán que enviar un correo electrónico
Asistencia técnica global de manera ininterrumpida
Contacte con nuestra red de asistencia técnica a través de Akamai Control Center o el portal de asistencia, o por teléfono o correo electrónico, y aproveche la ayuda de los expertos para disfrutar de sistemas optimizados y resistentes.
Para problemas que no sean urgentes, visite el centro de asistencia para acceder a recursos de ayuda online o envíenos un correo electrónico.
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Formas de ponerse en contacto con nosotros
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Para obtener asistencia de Guardicore:
Envíe solicitudes de asistencia a través de Akamai Control Center.
O póngase en contacto con nosotros por teléfono.
¿Necesita ayuda urgente?
Formas de ponerse en contacto con nosotros
Para obtener asistencia en Latinoamérica:
Números de teléfono de asistencia:
Para obtener asistencia de Guardicore:
Envíe solicitudes de asistencia a través de Akamai Control Center.
O póngase en contacto con nosotros por teléfono.
Para obtener asistencia de API Security (anteriormente Noname Security):
Formas de ponerse en contacto con nosotros
Recursos adicionales
Póngase en contacto con el equipo de seguridad
Para preguntas relacionadas con la seguridad, póngase en contacto con nuestro equipo en security@akamai.com
Si desea cifrar sus comunicaciones, utilice la clave PGP de seguridad de Akamai.
Para obtener información sobre recompensas por hallar errores, consulte la página Informes de vulnerabilidades de Akamai.
Información de interconexión de Akamai
Akamai Technologies (AS20940) opera la red de distribución de contenido (CDN) más grande del mundo. La interconexión con Akamai permite una distribución más rápida y directa de un conjunto de contenido aún más diverso a sus usuarios finales.
Puede convertirse en un intercambiador de información de Internet; Akamai opera con una política de interconexión abierta y generalmente se conecta con servidores de rutas.
La interconexión privada está disponible para homólogos con gran ancho de banda. Para hacernos llegar cualquier pregunta, escriba a peering@akamai.com. Nuestra entrada PeeringDB contiene una lista actualizada de las instalaciones donde estamos presentes.
Akamai no opera una red, por tanto, podrá ver diferentes prefijos en cada punto de interconexión. Los diferentes contenidos pueden no estar disponibles en el clúster más cercano a su red y, por consiguiente, podrían servirse desde otra ubicación.
Prolexic (EN32787), ahora parte de Akamai, es el principal proveedor de servicios de mitigación de DDoS del mercado. Proporcionamos una solución basada en la nube a clientes de todo el mundo y estamos presentes en los puntos principales de intercambio de Internet.
La interconexión con Prolexic ofrece un camino corto en el que aligerar el tráfico de DDoS que transita por la red, así como una mejor proximidad a los clientes de nuestra red, muchos de los cuales son nombres familiares y marcas reconocidas.
Notificaciones de uso indebido
Si, después de consultar nuestra sección de preguntas frecuentes y de trabajar con sus proveedores de Internet y software, desea que Akamai analice el tráfico que está detectando, puede iniciar una investigación en Akamai. Rellene el siguiente formulario para informar a Akamai de cualquier sospecha de uso indebido.