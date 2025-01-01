Defiéndase del ransomware

El ransomware es un tipo de software malicioso o malware. Después de descargarlo en un servidor o en el ordenador de un usuario, el ransomware cifra los archivos del dispositivo, bloqueando el acceso y haciendo que los archivos queden inutilizables hasta que se pague un rescate. Versiones como REvil y WannaCry son responsables de algunos de los ciberataques más grandes y devastadores. El ransomware puede propagarse a través de archivos troyanos en un correo electrónico que parece legítimo, pero que en realidad contiene malware. También es posible que se utilicen botnets, como la botnet Meris masiva, para propagar ransomware o encontrar vulnerabilidades que puedan ser explotadas por bandas de ransomware.
Detenga el ransomware con los principios Zero Trust
Mejore la protección frente a filtraciones protegiendo cada terminal con controles de acceso detallados, desde los servidores hasta los dispositivos de los usuarios.
Refuerce su estrategia de seguridad con nuestras soluciones complementarias Zero Trust
El malware es un término amplio que abarca todo software diseñado para dañar o explotar un equipo o una red, mientras que el ransomware es un tipo específico de malware que cifra los datos de una víctima y exige un pago de rescate para restaurar el acceso. Básicamente, el ransomware es un tipo de software malicioso, pero no todo el malware es ransomware.
La mayoría de los ataques de ransomware utilizan técnicas de ingeniería social, como los ataques de phishing: correos electrónicos o sitios web falsos que engañan a los usuarios para que revelen sus credenciales, lo que permite a los atacantes acceder a un entorno de TI.
A continuación, el malware utiliza el movimiento lateral para encontrar e infectar activos de gran valor. Algunos ransomware se propagan como un gusano por toda la red y otros son botnets que infectan miles o millones de máquinas con malware que permite a los atacantes controlar los dispositivos.
Contar con un plan de respuesta ante incidentes sólido es fundamental para responder al ransomware, y también para asegurarse de que se dispone de las soluciones de seguridad adecuadas que puedan detenerlo.
Las soluciones de seguridad de Akamai le permiten protegerse del ransomware reduciendo la posibilidad de infección inicial y detener el movimiento lateral en tiempo real, conteniendo la vulneración y facilitando la recuperación.
Gracias a la combinación del acceso de red Zero Trust, la autenticación multifactorial (MFA) y la detección de amenazas de Akamai, puede reducir la superficie de ataque de su empresa para minimizar las vulnerabilidades.
Por supuesto, la formación de concienciación de los empleados sobre los riesgos del ransomware debe ser la base de cualquier práctica recomendada en materia de ciberseguridad.
La protección más eficaz contra el ransomware implica un enfoque multicapa, que incluye copias de seguridad rigurosas, una autenticación sólida con autenticación multifactor, actualizaciones periódicas del sistema y el uso de software de seguridad integral.
Las copias de seguridad de datos ayudan a garantizar que los datos confidenciales se puedan restaurar después de un ataque, y una autenticación sólida impide el acceso no autorizado.
Mantener actualizados todos los sistemas operativos y aplicaciones de los dispositivos conectados a la red contribuye a mitigar las vulnerabilidades que explotan el ransomware. El software de seguridad ayuda a detectar y bloquear actividades maliciosas.
Las soluciones de Akamai se adaptan tanto a entornos locales como basados en la nube, lo que garantiza una protección versátil contra el ransomware en toda su infraestructura.
Permítanos mostrarle cómo detener el movimiento lateral con controles granulares.
- Visibilidad instantánea: Visualice inmediatamente todos sus activos y sus comunicaciones para investigar el ataque y validar la contención.
- Rápida implementación de políticas: Aplique las políticas en tan solo unos clics para contener la propagación de la infección de ransomware y limitar la escala de un ataque.
- Evite el movimiento lateral durante la recuperación: Bloquee fácilmente todas las conexiones entrantes durante la recuperación para evitar la reinfección.
