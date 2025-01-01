X
Defiéndase del ransomware

Mitigue los ataques de ransomware limitando la entrada de malware y deteniendo la propagación lateral del ataque

El ransomware sigue siendo muy costoso para las empresas

Las empresas pierden miles de millones de dólares cada año debido a las amenazas de ransomware, el tiempo de inactividad y los costes de recuperación relacionados, así como por daños a la marca y a la reputación. El conjunto de herramientas de seguridad de Akamai proporciona protección frente a una amplia gama de ciberamenazas, lo que detiene el malware antes de que se propague y amenace a su empresa.

¿Está sufriendo un ataque? Podemos ayudarle.

Nuestro equipo de Akamai Guardicore Segmentation puede identificar la vulneración y contener el movimiento lateral rápidamente.

Detenga el ransomware con los principios Zero Trust

Mejore la protección frente a filtraciones protegiendo cada terminal con controles de acceso detallados, desde los servidores hasta los dispositivos de los usuarios.

Evite la infección inicial

Detenga el ransomware antes de que se produzca mediante una combinación de acceso de red Zero Trust y seguridad de DNS. Enterprise Application Access y Secure Internet Access Enterprise protegen el tráfico norte-sur, lo que reduce la probabilidad de que el ransomware se infiltre en la red.

Protéjase contra el movimiento lateral

Reduzca la capacidad del ransomware de desplazarse por la red y acceder a aplicaciones esenciales. Guardicore Segmentation de Akamai aplica una política de seguridad granular de capa 7. Con tan solo unos clics, aplique una configuración contra movimientos laterales sospechosos, lo que contiene la propagación del ransomware y reduce el alcance de una filtración.

Recupérese más rápido

Vuelva a ponerse en marcha lo antes posible después de un ataque. Akamai Guardicore Segmentation puede bloquear fácilmente todas las conexiones entrantes durante la recuperación para evitar la reinfección, una táctica común utilizada por los grupos de ransomware. Podrá reanudar las comunicaciones normales tras el éxito de los esfuerzos de recuperación para que su empresa vuelva a estar online.

Cómo aumentar la resiliencia en un panorama de amenazas volátil

El ransomware respaldado por IA está evolucionando, con tácticas como el uso de ataques DDoS y el cumplimiento como herramientas de extorsión. Aprenda a devolver el golpe.

Gartner Logo

La ruta ideal para su transición a Zero Trust

Las empresas se están viendo afectadas por fallos en sus proyectos de Zero Trust. Haga que los suyos sean todo un éxito con una hoja de ruta estratégica de Gartner®.

Mitigue el ataque al tiempo que conserva el acceso de los usuarios

Las soluciones Zero Trust de Akamai trabajan conjuntamente para mitigar los ataques maliciosos al tiempo que permiten a los usuarios verificados acceder de forma segura a lo que necesitan.

Historias de clientes

Gran proveedor de servicios financieros en riesgo tras un ataque de ransomware

Un importante banco de Brasil protege el acceso remoto con Akamai Guardicore Segmentation.

Los servicios gestionados de TI eligen Akamai Guardicore Segmentation

Una empresa de servicios de resolución de filtraciones utiliza Akamai Guardicore Segmentation en la respuesta y y la recuperación ante incidentes de ransomware.

Un proveedor de infraestructuras de comunicaciones detiene el ransomware

Este proveedor de infraestructuras de comunicaciones de EE. UU. garantiza que las empresas y los residentes permanezcan conectados.

Protéjase con nuestra completa plataforma para Zero Trust

La plataforma Akamai Guardicore cuenta con funciones integradas para hacer frente a la amenaza del ransomware, como la microsegmentación basada en IA, el acceso de red Zero Trust (ZTNA), la autenticación multifactorial (MFA), un firewall de DNS y la búsqueda de amenazas gestionadas.

Refuerce su estrategia de seguridad con nuestras soluciones complementarias Zero Trust

Akamai Guardicore Segmentation

Detecte las filtraciones y refuerce la seguridad contra el ransomware con una segmentación granular definida por software.
Akamai Hunt

Encuentre y corrija los riesgos de seguridad más evasivos con un servicio de búsqueda de amenazas gestionado.
Enterprise Application Access

Enterprise Application Access se adapta a los cambios repentinos de empleados, lo que le permite tomar decisiones inteligentes sobre el acceso y ampliar el acceso remoto sin las VPN lentas y complejas...
Akamai MFA

Mitigue el robo de cuentas de empleados con la autenticación multifactorial a prueba de phishing basada en FIDO2.
Secure Internet Access Enterprise

Detecte y bloquee de forma proactiva los ataques de malware, ransomware, phishing y exfiltración de datos.
Preguntas frecuentes

El ransomware es un tipo de software malicioso o malware. Después de descargarlo en un servidor o en el ordenador de un usuario, el ransomware cifra los archivos del dispositivo, bloqueando el acceso y haciendo que los archivos queden inutilizables hasta que se pague un rescate. Versiones como REvil y WannaCry son responsables de algunos de los ciberataques más grandes y devastadores. El ransomware puede propagarse a través de archivos troyanos en un correo electrónico que parece legítimo, pero que en realidad contiene malware. También es posible que se utilicen botnets, como la botnet Meris masiva, para propagar ransomware o encontrar vulnerabilidades que puedan ser explotadas por bandas de ransomware.

El malware es un término amplio que abarca todo software diseñado para dañar o explotar un equipo o una red, mientras que el ransomware es un tipo específico de malware que cifra los datos de una víctima y exige un pago de rescate para restaurar el acceso. Básicamente, el ransomware es un tipo de software malicioso, pero no todo el malware es ransomware.

La mayoría de los ataques de ransomware utilizan técnicas de ingeniería social, como los ataques de phishing: correos electrónicos o sitios web falsos que engañan a los usuarios para que revelen sus credenciales, lo que permite a los atacantes acceder a un entorno de TI.

A continuación, el malware utiliza el movimiento lateral para encontrar e infectar activos de gran valor. Algunos ransomware se propagan como un gusano por toda la red y otros son botnets que infectan miles o millones de máquinas con malware que permite a los atacantes controlar los dispositivos.

Contar con un plan de respuesta ante incidentes sólido es fundamental para responder al ransomware, y también para asegurarse de que se dispone de las soluciones de seguridad adecuadas que puedan detenerlo. 

 

Las soluciones de seguridad de Akamai le permiten protegerse del ransomware reduciendo la posibilidad de infección inicial y detener el movimiento lateral en tiempo real, conteniendo la vulneración y facilitando la recuperación.

 

Gracias a la combinación del acceso de red Zero Trust, la autenticación multifactorial (MFA) y la detección de amenazas de Akamai, puede reducir la superficie de ataque de su empresa para minimizar las vulnerabilidades. 

 

Por supuesto, la formación de concienciación de los empleados sobre los riesgos del ransomware debe ser la base de cualquier práctica recomendada en materia de ciberseguridad.

La protección más eficaz contra el ransomware implica un enfoque multicapa, que incluye copias de seguridad rigurosas, una autenticación sólida con autenticación multifactor, actualizaciones periódicas del sistema y el uso de software de seguridad integral.

Las copias de seguridad de datos ayudan a garantizar que los datos confidenciales se puedan restaurar después de un ataque, y una autenticación sólida impide el acceso no autorizado.

Mantener actualizados todos los sistemas operativos y aplicaciones de los dispositivos conectados a la red contribuye a mitigar las vulnerabilidades que explotan el ransomware. El software de seguridad ayuda a detectar y bloquear actividades maliciosas.

Las soluciones de Akamai se adaptan tanto a entornos locales como basados en la nube, lo que garantiza una protección versátil contra el ransomware en toda su infraestructura.

Recursos de protección contra ransomware

Proteja su empresa contra ataques avanzados

Proteja su empresa contra ataques de ransomware, DDoS, bots y otras ciberamenazas con la plataforma de soluciones de seguridad integradas de Akamai.

Cinco formas de prevenir y protegerse contra ataques de ransomware

Unas medidas proactivas e integrales de prevención y protección contra el ransomware son cruciales para el éxito continuo de su empresa.

Protección contra ransomware y Zero Trust con Akamai

Obtenga más información sobre las tendencias de los ataques de ransomware y las estrategias Zero Trust para proteger su organización antes, durante y después de un ataque.

Solicite una demostración personalizada

Permítanos mostrarle cómo detener el movimiento lateral con controles granulares.

  • Visibilidad instantánea: Visualice inmediatamente todos sus activos y sus comunicaciones para investigar el ataque y validar la contención.
  • Rápida implementación de políticas: Aplique las políticas en tan solo unos clics para contener la propagación de la infección de ransomware y limitar la escala de un ataque.
  • Evite el movimiento lateral durante la recuperación: Bloquee fácilmente todas las conexiones entrantes durante la recuperación para evitar la reinfección.

