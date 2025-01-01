Defiéndase del ransomware

Contar con un plan de respuesta ante incidentes sólido es fundamental para responder al ransomware, y también para asegurarse de que se dispone de las soluciones de seguridad adecuadas que puedan detenerlo.

Las soluciones de seguridad de Akamai le permiten protegerse del ransomware reduciendo la posibilidad de infección inicial y detener el movimiento lateral en tiempo real, conteniendo la vulneración y facilitando la recuperación.

Gracias a la combinación del acceso de red Zero Trust, la autenticación multifactorial (MFA) y la detección de amenazas de Akamai, puede reducir la superficie de ataque de su empresa para minimizar las vulnerabilidades.

Por supuesto, la formación de concienciación de los empleados sobre los riesgos del ransomware debe ser la base de cualquier práctica recomendada en materia de ciberseguridad.