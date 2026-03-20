Grupo de inteligencia sobre seguridad de Akamai

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Ciberseguridad

CVE-2026-31979: la trampa de Symlink: derivación de privilegios root en Himmelblau

March 20, 2026Akamai Security Intelligence Group

Una vulnerabilidad de gravedad alta (CVE-2026-31979) afecta a determinadas implementaciones de Himmelblau. Se recomienda tomar medidas inmediatas.

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Ciberseguridad

Akamai ayuda a las autoridades a interrumpir las botnets del IoT más grandes del mundo

March 19, 2026Akamai Security Intelligence Group

Recientemente, el Departamento de Justicia de EE. UU. ha interrumpido varias botnets de DDoS potentes y de gran tamaño y ha cerrado sus servicios de DDoS de alquiler con la ayuda de Akamai.

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Investigaciones sobre seguridad

IA en la detección de vulnerabilidades: una llamada a la supervisión y la precaución humanas

March 13, 2026Kyle Lefton y Larry Cashdollar

Descubra por qué la supervisión humana es crucial para el uso responsable de los sistemas de IA a la hora de identificar vulnerabilidades de seguridad y saber cómo evitar falsos positivos.

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Novedades

Consulte los informes más recientes para obtener información detallada sobre ciberseguridad y tendencias emergentes.

Informe de 2026: Botnets de IA y riesgos de API en el sector financiero

El 83 % de los ataques a API en 2025 estuvieron dirigidos a la banca. Descubra cómo las botnets basadas en IA aprovechan las brechas de visibilidad en nuestro informe exclusivo.

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Protect Publishing: Navigating the AI Bot Era

La amenaza de los bots de IA para el sector editorial: proteja sus ingresos

En nuestro nuevo informe sobre el estado de Internet (SOTI) para el sector editorial, descubra cómo evitar que los bots de IA devalúen sus muros de pago y suscripciones.

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Apps, APIs and DDoS 2026

Informe: Los atacantes utilizan la IA para vincular las amenazas

Los atacantes están amplificando antiguas tácticas gracias a la precisión de la inteligencia artificial. Conozca los datos de los expertos sobre el aumento de las amenazas a las API y DDoS en el informe SOTI de 2026.

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Herramientas de gestión de amenazas de código abierto para ampliar sus conocimientos sobre seguridad

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Mejore la calidad de la inteligencia ante amenazas con una sólida clasificación diaria de dominios basada en datos de Akamai Cloud.

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Ponga a prueba la seguridad de su red con esta herramienta de simulación de ataques de código abierto de Akamai.

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Enciclopedia sobre botnets

Amplíe sus conocimientos sobre las botnets que se encuentran en el mundo real.

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