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Cloudlets

Mejore sus experiencias web sin esfuerzo con aplicaciones sólidas y de autoservicio

Gestione la complejidad con la lógica de la aplicación en el Edge de Akamai Cloud

Los cloudlets funcionan como aplicaciones de valor añadido. Son extensiones de las soluciones de distribución de Akamai diseñadas para resolver determinados desafíos empresariales u operativos. Akamai ofrece 11 cloudlets diferentes que realizan diversas operaciones, como el balanceo de carga, la priorización de API, la segmentación de la audiencia, etc.

Ejerza un mayor impacto en las experiencias digitales de los usuarios

Ejecute la lógica de la aplicación en el Edge

Ejecute la lógica de la aplicación más cerca de los usuarios finales para casos de uso comunes, como el balanceo de carga.

Disfrute de una mayor escala y descongestión

Proporcione una sala de espera personalizada de la marca o descongestione el procesamiento de redirecciones y reescrituras de URL.

Efectúe un control pormenorizado del tráfico

Balancee la carga de aplicaciones, controle la migración del tráfico y segmente el tráfico en función de la política.

Cómo funcionan los cloudlets

Aprovisionamiento

Cada cloudlet se puede comprar individualmente en Akamai Marketplace y se aprovisiona en Property Manager.

Configuración

Los cloudlets se diseñan y configuran mediante una interfaz fácil de usar o a través de la API de cloudlets incluida.

Activación

Las solicitudes de usuario se enrutan a un servidor óptimo del Edge que recupera las políticas creadas, ejecuta la lógica de metadatos y devuelve una respuesta.

Gestión

Los diferentes niveles de permisos permiten gestionar fácilmente las políticas personalizadas y las versiones de políticas.

Mejore las experiencias de usuario para los casos de uso comunes con cloudlets

Balanceador de carga de aplicaciones

Alcance altos niveles de rendimiento y disponibilidad, y escale la infraestructura de forma eficiente

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Visitor Prioritization

Reduzca el abandono configurando una sala de espera fácil de usar para casos de picos de tráfico

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Edge Redirector

Gestione y descargue con facilidad grandes volúmenes de redirecciones de URL a la plataforma en el Edge de Akamai

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Phased Release

Facilita un despliegue rápido en usuarios con versiones canary y mantiene la capacidad de reversión

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API Prioritization

Evite largas esperas priorizando el tráfico de API para los segmentos de tráfico de usuarios

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Forward Rewrite

Mejore el posicionamiento en motores de búsqueda y la experiencia del usuario reformulando URL limpias y semánticas en el Edge

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Audience Segmentation

Divida el tráfico mediante cookies para pruebas A/B con persistencia de sesión

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Request Control

Ofrezca control de acceso fácil y rápido para sus aplicaciones web

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"Gracias a Akamai, hemos observado una notable mejora en el rendimiento del sitio, lo que nos permite competir mejor en un sector en el que la velocidad de distribución es esencial".

— Shailendra Kalelkar, responsable de negocios digitales, Business Standard

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Casos de uso de los cloudlets

Estos son algunos de los desafíos comunes que los cloudlets puede ayudar a resolver.

Mejore la UX

Mejore las experiencias de los usuarios

Akamai ofrece varios cloudlets que pueden ayudarle a mejorar aún más la experiencia de usuario con sus soluciones de Akamai. Los cloudlets Visitor Prioritization y Virtual Waiting Room le permiten crear recorridos específicos para los visitantes en momentos de picos de tráfico o de sobrecarga. El cloudlet API Prioritization le permite elegir servir el tráfico de API a algunos segmentos, al tiempo que ofrece una experiencia estática alternativa de Akamai NetStorage a otros segmentos; y el cloudlet Forward Rewrite le permite ofrecer URL limpias o semánticas reescribiendo las solicitudes en el Edge de Akamai.

Aumente el control y reduzca los costes

Aumente el control y reduzca los costes

Puede disfrutar de un mayor control de su sitio o aplicaciones que utilicen las soluciones de Akamai mediante los diversos cloudlets disponibles. App Load Balancer le permite alcanzar unos altos niveles de disponibilidad y escalar de forma eficiente su infraestructura física y de cloud, al tiempo que personaliza las reglas de enrutamiento y controla el comportamiento de las sesiones para el tráfico de aplicaciones web; Request Control le permite aligerar la carga de tráfico no cualificado del origen y proporcionar acceso condicional a los visitantes mediante el control de las solicitudes a las que responde su sitio en el Edge; y Phased Release está diseñado para facilitar la implementación de cambios de código en producción con funciones de reversión rápida.

Aligere la carga de la lógica empresarial enviándola al Edge

Aligere la carga de la lógica empresarial enviándola al Edge

Puede resolver fácilmente estos importantes desafíos aligerando la carga de la lógica empresarial enviándola al Edge con aplicaciones preintegradas en Akamai Cloud que están equipadas con un gestor de políticas que puede controlar usted mismo, al tiempo que evita los costes de desarrollo personalizado y mantenimiento, y el uso de una infraestructura adicional.

Preguntas frecuentes

Akamai ofrece los siguientes cloudlets:

  • API Prioritization: Le permite especificar qué llamadas de recursos de aplicaciones como JSON o XML tienen prioridad y se envían al origen en situaciones de alta demanda.
  • App Load Balancer: Ofrece una gestión del tráfico inteligente y escalable en orígenes físicos, virtuales y alojados en la nube sin tener que enviar respuesta en función de la carga. Puede detectar automáticamente las condiciones de carga y enrutar el tráfico a la fuente de datos óptima, al tiempo que mantiene políticas de enrutamiento personalizadas y un comportamiento consistente de las sesiones de los visitantes.
  • Audience Segmentation: Proporciona una segmentación y persistencia del tráfico sin complicaciones sin degradar el rendimiento, lo que a menudo resulta beneficioso para las pruebas A/B y multivariables. Este cloudlet crea poblaciones de prueba estables en el Edge de ​Akamai​ mediante la asignación de un valor de cookie al usuario.
  • Edge Redirector: Ayuda a los usuarios de TI y marketing a gestionar un gran número de redireccionamientos de forma más eficaz. Al ejecutar redireccionamientos en el Edge de ​Akamai, puede reducir los viajes de ida y vuelta al origen y aligerar la carga de incidencias de su infraestructura de origen.
  • Forward Rewrite: Le ayuda a crear, basándose en la información de las solicitudes entrantes, URL legibles y fáciles de usar para la optimización de motores de búsqueda (preparadas para SEO) para páginas generadas dinámicamente.
  • Input Validation: Le ayuda a reforzar sus formularios web para hacer frente a la monopolización o los usos indebidos derivados de ataques de fuerza bruta y comportamiento. Para ello, valida los campos de formulario y los valores de las solicitudes entrantes. Además, este cloudlet ofrece la capacidad de limitar el número de envíos de formularios válidos y de intentos no válidos por usuario. Una vez alcanzado el límite, las solicitudes adicionales se deniegan (403) o se redireccionan (302) a un "área de penalización" personalizada.
  • Phased Release: Ayuda a facilitar la implementación de cambios de código en la producción. Con este cloudlet, puede trasladar un porcentaje de visitantes a la nueva experiencia o implementación, al tiempo que conserva la flexibilidad para revertirlo inmediatamente si se encuentra con algún problema.
  • Request Control: Le permite proporcionar acceso condicional a su sitio web o aplicación mediante la definición y gestión de listas de permisos y de denegación basadas en la IP y la geografía asociadas a las solicitudes entrantes.
  • Virtual Waiting Room: Ayuda a mantener la continuidad del negocio de sus aplicaciones dinámicas en situaciones de gran demanda al colocar a los visitantes en una sala de espera virtual (Virtual Waiting Room) cuando el origen alcanza el límite de capacidad configurado. Actúa como “colchón” del front-end cuando el volumen de picos de tráfico requiere el origen para el procesamiento de transacciones, como el proceso de pago de los carros de compra, las páginas de donaciones, las suscripciones a servicios/aplicaciones y los registros de formularios. 
  • Visitor Prioritization: Utiliza la priorización basada en probabilidades y en el porcentaje para la entrada en la sala de espera y el origen. La comparación entre Virtual Waiting Room y Visitor Prioritization nos muestra las diferencias entre estos dos cloudlets para que pueda seleccionar el cloudlet de sala de espera que mejor se adapte a sus requisitos empresariales.

Puede asociar una política de cloudlet y todas sus versiones a una sola propiedad o a varias propiedades.

Los cloudlets le permiten proporcionar diferentes niveles de acceso a sus configuraciones para cada uso. Cada cloudlet tiene ajustes de permisos para usuarios, editores y administradores. Algunos cloudlets ofrecen permisos personalizados.

Se muestra a una persona con gafas negras y la cara iluminada por la luz de la pantalla de un ordenador

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