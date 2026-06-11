Los cloudlets le permiten proporcionar diferentes niveles de acceso a sus configuraciones para cada uso. Cada cloudlet tiene ajustes de permisos para usuarios, editores y administradores. Algunos cloudlets ofrecen permisos personalizados.
Gestione la complejidad con la lógica de la aplicación en el Edge de Akamai Cloud
Los cloudlets funcionan como aplicaciones de valor añadido. Son extensiones de las soluciones de distribución de Akamai diseñadas para resolver determinados desafíos empresariales u operativos. Akamai ofrece 11 cloudlets diferentes que realizan diversas operaciones, como el balanceo de carga, la priorización de API, la segmentación de la audiencia, etc.
Ejerza un mayor impacto en las experiencias digitales de los usuarios
Cómo funcionan los cloudlets
Mejore las experiencias de usuario para los casos de uso comunes con cloudlets
Estos son algunos de los desafíos comunes que los cloudlets puede ayudar a resolver.
Mejore la UX
Mejore las experiencias de los usuarios
Akamai ofrece varios cloudlets que pueden ayudarle a mejorar aún más la experiencia de usuario con sus soluciones de Akamai. Los cloudlets Visitor Prioritization y Virtual Waiting Room le permiten crear recorridos específicos para los visitantes en momentos de picos de tráfico o de sobrecarga. El cloudlet API Prioritization le permite elegir servir el tráfico de API a algunos segmentos, al tiempo que ofrece una experiencia estática alternativa de Akamai NetStorage a otros segmentos; y el cloudlet Forward Rewrite le permite ofrecer URL limpias o semánticas reescribiendo las solicitudes en el Edge de Akamai.
Aumente el control y reduzca los costes
Aumente el control y reduzca los costes
Puede disfrutar de un mayor control de su sitio o aplicaciones que utilicen las soluciones de Akamai mediante los diversos cloudlets disponibles. App Load Balancer le permite alcanzar unos altos niveles de disponibilidad y escalar de forma eficiente su infraestructura física y de cloud, al tiempo que personaliza las reglas de enrutamiento y controla el comportamiento de las sesiones para el tráfico de aplicaciones web; Request Control le permite aligerar la carga de tráfico no cualificado del origen y proporcionar acceso condicional a los visitantes mediante el control de las solicitudes a las que responde su sitio en el Edge; y Phased Release está diseñado para facilitar la implementación de cambios de código en producción con funciones de reversión rápida.
Aligere la carga de la lógica empresarial enviándola al Edge
Aligere la carga de la lógica empresarial enviándola al Edge
Puede resolver fácilmente estos importantes desafíos aligerando la carga de la lógica empresarial enviándola al Edge con aplicaciones preintegradas en Akamai Cloud que están equipadas con un gestor de políticas que puede controlar usted mismo, al tiempo que evita los costes de desarrollo personalizado y mantenimiento, y el uso de una infraestructura adicional.
Preguntas frecuentes
Akamai ofrece los siguientes cloudlets:
- API Prioritization: Le permite especificar qué llamadas de recursos de aplicaciones como JSON o XML tienen prioridad y se envían al origen en situaciones de alta demanda.
- App Load Balancer: Ofrece una gestión del tráfico inteligente y escalable en orígenes físicos, virtuales y alojados en la nube sin tener que enviar respuesta en función de la carga. Puede detectar automáticamente las condiciones de carga y enrutar el tráfico a la fuente de datos óptima, al tiempo que mantiene políticas de enrutamiento personalizadas y un comportamiento consistente de las sesiones de los visitantes.
- Audience Segmentation: Proporciona una segmentación y persistencia del tráfico sin complicaciones sin degradar el rendimiento, lo que a menudo resulta beneficioso para las pruebas A/B y multivariables. Este cloudlet crea poblaciones de prueba estables en el Edge de Akamai mediante la asignación de un valor de cookie al usuario.
- Edge Redirector: Ayuda a los usuarios de TI y marketing a gestionar un gran número de redireccionamientos de forma más eficaz. Al ejecutar redireccionamientos en el Edge de Akamai, puede reducir los viajes de ida y vuelta al origen y aligerar la carga de incidencias de su infraestructura de origen.
- Forward Rewrite: Le ayuda a crear, basándose en la información de las solicitudes entrantes, URL legibles y fáciles de usar para la optimización de motores de búsqueda (preparadas para SEO) para páginas generadas dinámicamente.
- Input Validation: Le ayuda a reforzar sus formularios web para hacer frente a la monopolización o los usos indebidos derivados de ataques de fuerza bruta y comportamiento. Para ello, valida los campos de formulario y los valores de las solicitudes entrantes. Además, este cloudlet ofrece la capacidad de limitar el número de envíos de formularios válidos y de intentos no válidos por usuario. Una vez alcanzado el límite, las solicitudes adicionales se deniegan (403) o se redireccionan (302) a un "área de penalización" personalizada.
- Phased Release: Ayuda a facilitar la implementación de cambios de código en la producción. Con este cloudlet, puede trasladar un porcentaje de visitantes a la nueva experiencia o implementación, al tiempo que conserva la flexibilidad para revertirlo inmediatamente si se encuentra con algún problema.
- Request Control: Le permite proporcionar acceso condicional a su sitio web o aplicación mediante la definición y gestión de listas de permisos y de denegación basadas en la IP y la geografía asociadas a las solicitudes entrantes.
- Virtual Waiting Room: Ayuda a mantener la continuidad del negocio de sus aplicaciones dinámicas en situaciones de gran demanda al colocar a los visitantes en una sala de espera virtual (Virtual Waiting Room) cuando el origen alcanza el límite de capacidad configurado. Actúa como “colchón” del front-end cuando el volumen de picos de tráfico requiere el origen para el procesamiento de transacciones, como el proceso de pago de los carros de compra, las páginas de donaciones, las suscripciones a servicios/aplicaciones y los registros de formularios.
- Visitor Prioritization: Utiliza la priorización basada en probabilidades y en el porcentaje para la entrada en la sala de espera y el origen. La comparación entre Virtual Waiting Room y Visitor Prioritization nos muestra las diferencias entre estos dos cloudlets para que pueda seleccionar el cloudlet de sala de espera que mejor se adapte a sus requisitos empresariales.
Puede asociar una política de cloudlet y todas sus versiones a una sola propiedad o a varias propiedades.
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