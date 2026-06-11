Aumente el control y reduzca los costes

Puede disfrutar de un mayor control de su sitio o aplicaciones que utilicen las soluciones de Akamai mediante los diversos cloudlets disponibles. App Load Balancer le permite alcanzar unos altos niveles de disponibilidad y escalar de forma eficiente su infraestructura física y de cloud, al tiempo que personaliza las reglas de enrutamiento y controla el comportamiento de las sesiones para el tráfico de aplicaciones web; Request Control le permite aligerar la carga de tráfico no cualificado del origen y proporcionar acceso condicional a los visitantes mediante el control de las solicitudes a las que responde su sitio en el Edge; y Phased Release está diseñado para facilitar la implementación de cambios de código en producción con funciones de reversión rápida.